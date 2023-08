Weerbericht: Na (soms stevige) buien komt zonneschijn

De uitspraak 'na regen komt zonneschijn' wordt woensdag wel heel letterlijk genomen. Vooral in de ochtend trekken stevige buien over het land, waarna in de middag de zon steeds vaker doorbreekt.

De buien trekken vanuit het westen over het land, zegt Weerplaza. Daarbij kan ook hagel of onweer voorkomen.

De zon laat zich 's middags vaker zien. Tegelijkertijd ontstaan er dan ook enkele nieuwe buien.

Het kwik stijgt tot 17 of 19 graden. Er waait een zwakke tot matige wind.

In de nacht van woensdag op donderdag ontstaan opnieuw buien. Ook donderdagochtend is het geen overbodige luxe om eerst de buienradar te raadplegen voor je vertrekt.

