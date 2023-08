Code rood wegens extreem weer in delen van Italië, Zuid-Duitsland en Zwitserland

In delen van Noord-Italië, het zuiden van Duitsland en Zwitserland is dinsdag code rood van kracht vanwege hevige regenval en storm. Dat meldt MeteoAlarm , dat alle weerwaarschuwingen van Europa communiceert.

Het stormt en regent al een aantal dagen in deze gebieden. In het zuiden van Duitsland, nabij de stad Augsburg, raakten zaterdag twaalf mensen gewond toen een biertent instortte. Zes van deze slachtoffers waren er slecht aan toe.

Op het Spaanse eiland Mallorca botste een cruiseschip afgelopen weekend tijdens een storm tegen een olietanker aan. Dit gebeurde nadat het schip in een storm was losgerukt van de ligplaats. De dikke kabels knapten, waarna het 330 meter lange schip wegdreef en tegen de tanker aan botste. Een aantal passagiers raakte lichtgewond.

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza legt uit dat de zogenoemde Genualaag in augustus en september normaal is. "Het is een depressie die eigenlijk elk jaar aan het einde van de zomer ontstaat ten zuiden van de Alpen", zegt hij. "Het is een heel actief lagedrukgebied dat vaak gepaard gaat met veel neerslag. Dit verschijnsel hangt samen met heel specifieke omstandigheden in dit gebied."