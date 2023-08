Weerbericht: Eerst is het droog, maar dan komt de regen

Maandagochtend is het eerst nog overwegend droog met ruimte voor de zon. In de middag kunnen verspreid over het land enkele buien ontstaan.

De buien worden wel afgewisseld door droge perioden met wat zon. Het wordt maximaal 21 graden, voorspelt Weerplaza.

's Avonds neemt de kans op buien snel af en klaart het breed op. Komende nacht kan zich in opklaringen gemakkelijk een mistbank vormen.

De minima liggen rond een graad of 11. Morgen zijn er overwegend droge momenten en valt slechts af en toe een buitje. Aan de temperatuur verandert weinig.

