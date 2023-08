Weekweerbericht: Stabiel nazomerweer laat nog even op zich wachten

Het weer blijft komende week wisselvallig. Het gaat veel regenen, maar er is ook genoeg ruimte voor de zon. In het weekend is er zelfs kans op 25 graden.

Door lagedrukgebieden in Europa valt er veel regen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Italië, de Alpenlanden en de noordelijke Balkan regent het.

Na een regenachtige zondag is het maandag en dinsdag een stuk minder nat. Verspreid over het land komt wel een enkele bui voor, maar vaker is het droog. De zon is ook regelmatig te zien.

De wind komt uit het noordwesten tot westen en voert dus lucht vanaf de Noordzee aan. Het zeewater is momenteel 19 of 20 graden en zulke temperaturen zien we overdag ook aan land.

Op momenten dat maandag en dinsdag de zon langer schijnt, kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 21 graden. In de vroege ochtend kan er regionaal mist voorkomen.

Woensdag trekt er een koufront van het westen naar het oosten. Daardoor valt er tijdelijk iets meer regen. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 20 graden.

Richting het weekend meer kans op warm weer

Donderdag draait de wind. Die komt dan uit het zuid(west)en, waardoor er een grotere kans op warmer weer is.

In het weekend kunnen de maxima zelfs rond de 25 graden liggen. Maar die weersverwachting is nog vrij onzeker.