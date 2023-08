Weerbericht: Mix van zon, wolken en lokaal stevige buien

Ook vandaag hebben we te maken met een mix van wolken, zon en regen. Maar de buien kunnen wat pittiger zijn dan gisteren. Het wordt 19 tot 21 graden.

De kustgebieden hebben in de ochtend de meeste kans op een bui. In het binnenland valt 's middags de meeste regen. Landinwaarts kan het in korte tijd veel regenen en kan ook wat hagel vallen. Ook een klap onweer is mogelijk.