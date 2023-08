Weekendweerbericht: Poncho is tussen zonnestralen door geen overbodige luxe

Komend weekend trekken geregeld buien over ons land, maar we krijgen ook af en toe de zon te zien. Het wordt met 19 tot 22 graden een stuk koeler dan afgelopen week.

Zaterdag begint op veel plaatsen zonnig, al kunnen de kustprovincies last hebben van buien. In de middag komen op meerdere plaatsen buien voor, mogelijk met onweer.

Wie op Circuit Zandvoort staat, doet er goed aan een poncho mee te nemen. De kans is namelijk groot dat een bui de Grand Prix van Nederland bereikt. De kans op buien in Zandvoort is momenteel zo'n 75 procent.

De westenwind is over het algemeen matig, maar in het noordwestelijk kustgebied kan het wat steviger waaien. Ook op zondag ligt de maximumtemperatuur tussen de 19 en 22 graden. Het kwik stijgt het meest in het zuiden en langs de oostgrens.