Weerbericht: Grijze start van een verder zomerse dag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hoewel de dag grijs begint, kan de zomerse kleding dinsdag gewoon weer uit de kast. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en wordt het 23 tot 27 graden.

In het westen en noorden kan op sommige plekken nevel of mist hangen, meldt Weerplaza.

's Middags wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er waait een zuidwestenwind met zwakke tot matige kracht. Aan zee wordt het een graad of 23 en in het zuiden kan het kwik oplopen tot 27 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag kan het weer mistig worden. De ietwat mistige nacht is een voorbode voor opnieuw een zomers warme dag waarop er veel ruimte is voor de zon.