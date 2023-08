Weerbericht: Broeierige dag met zomerse temperaturen en in de middag veel zon

Delen via E-mail

De dag begint bewolkt en er is kans op wat regen, maar in de loop van de dag komt de zon er steeds vaker door. Het wordt warm met temperaturen tussen 25 en 29 graden.

In de ochtend trekt een regengebied vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Doordat de wind matig van kracht is en uit het zuidwesten komt, wordt nog steeds vochtige lucht aangevoerd, waardoor het broeierig aanvoelt.