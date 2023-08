Weerbericht: Eerst veel bewolking en later zon op relatief warme dag

Delen via E-mail

Vrijdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag is er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 29 graden.

De dag begint met hardnekkige, (lage) bewolking. In de loop van de ochtend lost deze bewolking geleidelijk op, wat ervoor zorgt dat meer ruimte ontstaat voor de zon.

In de middag wisselen zon en bewolking elkaar af. Een warme oostenwind zorgt ervoor dat de temperatuur omhoog gaat. De maxima liggen tussen 23 graden op de Waddeneilanden tot 29 graden in Limburg.

In de nacht neemt de bewolking weer toe. In het westen kan het dan gaan regenen. Ook een onweersbui is daar dan niet uitgesloten.