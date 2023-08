Zonnebrillen én poncho's paraat: zomerse dagen (met onweer) voor de boeg

Sommige mensen zullen er na enkele druilerige weken naar uitkijken: het wordt de komende dagen zomers weer. Maar de hoge temperaturen en vele zonuren gaan ook gepaard met klamheid en onweersbuien.

De warme periode start vrijdag en duurt tot in ieder geval halverwege volgende week, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. "De hoofdmoot is zonneschijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag staan buien op het programma."

De kans op een hittegolf is heel klein, zegt Willemsen. "Vrijdag kan het in het zuidoosten net geen 30 graden worden. Ook in het weekend gebeurt dat niet."

De kans is wel groot dat de 'dertigers' begin volgende week worden bereikt. Het warmst wordt het dan in Noord-Brabant en Limburg, maar ook landinwaarts stijgt het kwik naar 30 tot 31 graden.

Klamme nacht van vrijdag op zaterdag

Wie in de nacht van vrijdag op zaterdag op pad is, moet rekening houden met onweer. Bezoekers van bijvoorbeeld Lowlands doen er dus verstandig aan een poncho (of een waterdichte tent) mee te nemen.

Het voelt voor en tijdens die buien ook nog eens erg klam aan, zegt Willemsen. "Het wordt 's nachts ook niet kouder dan 20 graden. Echt een plaknacht."

De klamheid trekt met de onweersbuien grotendeels weg. Maar omdat het meerdere dagen warm wordt, kan het best even duren voor de klamme warmte uit je huis getrokken is.