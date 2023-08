Weerbericht: Zomerse dag heeft mistige start in meerdere provincies

Woensdag begint op sommige plekken vrij mistig. Maar die mist is geen voorbode voor een bewolkte dag. De zon zal zich namelijk veel laten zien.

De mistbanken komen met name voor in Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland. Het KNMI heeft in die provincies code geel uitgegeven. Het zich kan namelijk lokaal minder dan 200 meter zijn. "Mistbanken kunnen verraderlijk zijn doordat het zicht van plaats tot plaats sterk kan verschillen", aldus het weerinstituut.

Waarschijnlijk trekt de mist tijdens de ochtendspits snel weg. De waarschuwing van het KNMI geldt tot in ieder geval 8.00 uur.

De mist maakt vervolgens plaats voor de zon. Weerplaza denkt dat deze vaak te zien zal zijn, hoewel er ook wolken over het land trekken. In het zuidoosten is zeer lokaal een bui mogelijk.

Met 22 graden op de Wadden en 24 of 25 graden in het midden of zuiden wordt het zomers weer. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht.

