Weerbericht: Wolken en opklaringen wisselen elkaar af

Wolken en opklaringen wisselen elkaar dinsdag af, meldt Weerplaza. Plaatselijk valt regen of een bui. Er staat weinig wind en het is 16 of 17 graden.

Tijdens de eerste ochtenduren valt in het oosten plaatselijk een bui. Ook in de loop van de middag komt in dit deel van het land nog een plaatselijk buitje tot ontwikkeling.

Het wordt bij een meest matige zuidwestenwind 21 graden aan zee tot ruim 25 graden in het oosten en zuidoosten van het land. In de kustgebieden zal de zon vanaf de tweede middaghelft uitbundig schijnen.

De rest van de week staan er vooral prima zomerdagen op het programma.

