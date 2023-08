Weerbericht: De zon blijft ook vandaag geregeld schijnen

Delen via E-mail

Na een week van vooral regen en kou is de zon terug. Ook maandag schijnt hij geregeld.

Het blijft tot de avond droog en er waait een meest matige zuidenwind: kracht 3 tot 4. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het uiterste noorden tot 27 graden in het oosten en zuiden van het land.

Ook het eerste deel van de avond is vrij warm en droog. Vannacht komt een enkele bui voor. In het zuidoosten is daarbij ook onweer mogelijk.