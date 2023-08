Weerbericht: Eerst nog buien, daarna een mooie zomerdag met veel zon

Er kunnen in de ochtend nog wat flinke buien voorkomen, maar vanaf de middag wordt het in het hele land droog. Met temperaturen tussen 20 en 25 graden wordt het dan genieten van een fraaie zomerdag.

Het regengebied dat sinds vannacht over Nederland trekt verdwijnt in de loop van de ochtend via het noordoosten. Aan het begin van de middag is het in bijna het hele land droog.