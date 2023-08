Weekendweerbericht: Zomerse vrijdag, buiige zaterdag en mix daarvan op zondag

Na een zomers warme vrijdag wordt het dit weekend weer iets koeler. Op een paar buien na is het prima weer voor buitenactiviteiten.

Wie vrijdag buiten is geweest, heeft het al gemerkt: het is zomers warm. Door warme lucht vanuit het zuiden lopen de temperaturen op tot 25 graden in het noorden en 28 in het oosten en zuiden.