Weerbericht: Eerst mistbanken, maar dan breekt (even) de zon door

Donderdagochtend zijn er regionaal mistbanken, maar in de middag breekt geleidelijk de zon door.

De dag begint regionaal fris, met 6 of 7 graden, meldt Weerplaza. De mistbanken verdwijnen vrij snel, maar in de noordelijke helft van het land komt mogelijk hardnekkige lage bewolking voor.

In de middag lost de bewolking geleidelijk op en breekt overal de zon door. Er staat heel weinig wind en met 22 graden in de kustregio's tot lokaal 25 graden in het zuiden van het land is het aangenaam zomerweer.