Weerbericht: In de aanloop naar beter weer blijft het nog waaien en regenen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het kan vandaag flink waaien en hier en daar regenen, maar er is ook plek voor zonneschijn in aanloop naar beter weer.

Na een frisse nacht met enkele buien en een krachtige wind aan de kust, klaart het 's ochtends in het grootste deel van het land op.

In het noorden is er nog kans op regen. In de rest van het land blijft het droog en zal de zon regelmatig te zien zijn. Het blijft stevig waaien, maar windkracht 6 langs de noordkust en rond het IJsselmeer.