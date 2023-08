Weerbericht: Pittige buien en veel wind, in het zuidwesten vanavond code geel

Er kunnen vandaag een aantal felle buien voorkomen, waarbij kans is op onweer. Het KNMI heeft voor de avond code geel uitgegeven voor Zeeland en Zuid-Holland. Daar worden zware windstoten tot 80 kilometer per uur verwacht.

's Ochtends krijgen vooral het westen en zuidwesten te maken met buien. In de rest van het land is het overwegend droog, staat er weinig wind en schijnt af en toe de zon.

De temperatuur loopt op naar 17 graden in het zuidwesten en 20 graden in het noordoosten. De wind komt uit het noordwesten en wordt steeds krachtiger. In Zeeland zijn in de namiddag en avond windstoten tot 80 kilometer per uur mogelijk.