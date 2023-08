Weerbericht: Regenachtige dag met lage temperaturen voor de tijd van het jaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na een frisse nacht neemt zaterdagochtend de bewolking toe. Vanaf de middag zijn er perioden met regen. Het wordt zo'n 19 graden, maar tijdens buien blijft het kwik steken op slechts 16 graden.

In het binnenland kan zaterdagochtend de zon nog schijnen, maar het westen krijgt dan al te maken met een regengebied, dat van west naar oost over het land trekt.

's Middags is er in vrijwel het hele land kans op buien. De meeste neerslag wordt in het midden en westen verwacht. Daar kan zo'n 10 tot 15 millimeter vallen.