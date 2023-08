Weerbericht: De dag begint nat en grijs, maar later ruimte voor de zon

Het is donderdag bewolkt en er vallen meerdere buien. Vooral in de ochtend kan het stevig regenen. Daarbij waait een matige tot krachtige wind uit het westen. Met name aan de zuidwestkust kunnen zware windstoten voorkomen.

In de loop van de dag trekken de buien naar het oosten en wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk aan wat droger. Ook kan dan af en toe de zon doorbreken. De wind draait in de middag naar het noordwesten en is dan matig tot krachtig.

Het oosten krijgt 's middags mogelijk te maken met onweer. Daar is ook in de avond nog kans op enkele buien. In de rest van het land blijft het dan op de meeste plaatsen droog.

De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. Dat is aan de lage kant voor deze tijd van het jaar.

