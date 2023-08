Weerbericht: Regenachtig met kans op stevige onweersbuien in het zuidoosten

Een regengebied trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Daardoor kan het op sommige plaatsen fors regenen. Aan het eind van de ochtend wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen tijdelijk droog.

In het noorden regent het nog in de middag, maar op andere plaatsen in Nederland is er 's middags ruimte voor de zon. In de loop van de middag krijgt het zuidoosten te maken met heftige onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten.