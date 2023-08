Weerbericht: Dag begint regenachtig, maar in de middag ruimte voor zon

Opnieuw trekken veel buien over het land. Met name in de noordelijke helft kan het gaan onweren, maar ook op andere plaatsen is onweer niet uitgesloten. Daarnaast is er hagel mogelijk.

In de loop van de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger. De zon krijgt dan wat meer kans. Wel komen er nog steeds buien voor.

De temperatuur loopt in de loop van de middag op naar zo'n 19 tot 21 graden. Tijdens de buien in de ochtend is het een stuk frisser. Er waait een matige westelijke wind, die in de open gebieden af en toe vrij krachtig of zelfs krachtig kan zijn.

Vanavond draait de wind geleidelijk naar het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar in de nacht naar woensdag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen.

