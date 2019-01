Het weer vandaag: Buien nemen af

Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Opklaringen trekken over het land en de temperatuur daalt vrij snel naar waarden rond het vriespunt. De minima liggen tussen 1 en -3 graden, lokaal is ook gladheid door bevriezing mogelijk. Morgen is het wisselend bewolkt en vrijwel droog. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 4 tot 6 graden. In het weekend is het vrijwel droog met nu en dan zon. Het wordt kouder met 's nachts lichte tot matige vorst en overdag maxima van 2 of 3 graden.

Waarschuwingen: Vanaf donderdagavond kans op gladheid door bevriezing of een winterse bui

De eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht. Vanaf donderdagavond is er landinwaarts kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of winterse buien.