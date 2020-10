Nog voordat hij een profkoers had gereden, was Wilco Kelderman al gekroond als een toekomstig winnaar van een grote ronde. Na jaren vol blessureleed geloofde hij ook zelf niet meer dat hij die belofte ooit in zou lossen, maar dit weekend is de 29-jarige renner de favoriet om de Giro d'Italia te winnen.

Amper twaalf uur nadat hij zich in een heroïsche etappe door de Dolomieten voor het eerst naar de leiding van een grote ronde knokte, staat Kelderman ondanks het vroege tijdstip en de stortregen in Morbegno met een grote glimlach onder een krap afdakje.

Niet alleen zijn trui is roze: ook zijn helm, bril en handschoenen hebben de kleur die staat voor succes in de Ronde van Italië. "Het voelt heerlijk om volledig in het roze te rijden, het is een droom die uitkomt", zegt Kelderman tegen de NOS.

Een droom die de renner van Sunweb eigenlijk al had opgegeven, maar de afgelopen drie weken nieuw leven heeft ingeblazen. In een unieke Giro in oktober is Kelderman voorlopig de sterkste renner, al moest hij donderdag in een etappe over de loodzware Stelvio anderhalf uur in zijn eentje vechten om net genoeg van zijn voorsprong te behouden.

"Misschien lijkt het soms dat ik mijn kop laat hangen, maar ik ga er altijd voor", aldus Kelderman. "Ik zal nooit breken, dat is gewoon mijn manier van koersen. Zo ben ik mijn hele carrière doorgekomen, óók na al mijn blessures."

'Ik was bezig met de vraag wat mensen van me vinden'

In de wanhopige speurtocht naar de eerste Nederlandse Tour-winnaar sinds 1980 waren klimtalenten als Remmert Wielinga, Thomas Dekker, Pieter Weening en Robert Gesink aan het begin van de twintigste eeuw al aangemerkt als de opvolger van Joop Zoetemelk.

Maar als in 2012 een pas 21-jarige renner in zijn eerste seizoen als prof achtste wordt in het Critérium du Dauphiné, én in de tijdrit en in de bergen goed meekan met (toekomstig) Tour-winnaars Bradley Wiggins, Cadel Evans en Chris Froome, weten alle Nederlandse wielervolgers het zeker: Wilco Kelderman is écht de nieuwe Zoetemelk. "Vorig jaar zei ik al: ik moet pakken wat ik pakken kan, want over een paar jaar rijd ik voor hem", zegt Gesink in 2013 over zijn toenmalige ploegmaat.

In dat jaar debuteert Kelderman met een zestiende plek in de Giro zeer verdienstelijk in een grote ronde en in 2014 breekt hij als 23-jarige definitief door met de zevende plaats in de Ronde van Italië. Het pad dat hem naar het podium, of zelfs de zege, in een grote ronde moet leiden, lijkt geplaveid, maar het wordt een weg vol hobbels.

In zijn jacht op succes gaat Kelderman steeds meer de randen opzoeken. Nóg meer trainen, nóg extremer op voeding letten. Bovendien begint de nuchtere en introverte Barnevelder het juk van de hoge verwachtingen te voelen. "In het begin van mijn carrière was ik bezig met de vraag: wat vinden mensen van me?", zei hij dit jaar tegen het AD. "Ik prentte mezelf ook in dat ik een grote ronde moest winnen. Toen ik eenmaal kopman was en de ploeg moest dragen, begon ik me af te vragen: is het wel haalbaar wat ze zeggen?"

Wilco Kelderman won in 2012 het jongerenklassement in de Ronde van Californië. (Foto: ANP)

Een lange lijst aan blessures

Die twijfels worden alleen maar groter als het lichaam van Kelderman vanaf 2015 de ene na de andere opdoffer krijgt. Een bloemlezing:

2015 : Kelderman debuteert in de Tour. Na meerdere valpartijen in de eerste week kampt hij met stevige rugpijn en eindigt hij kleurloos als 79e.

: Kelderman debuteert in de Tour. Na meerdere valpartijen in de eerste week kampt hij met stevige rugpijn en eindigt hij kleurloos als 79e. 2016 : Bij zijn tweede Tour-deelname valt Kelderman in de achtste etappe in een afdaling doordat zijn band eraf vliegt door de hitte. Hij glijdt in de voorlaatste rit met 60 kilometer per uur tegen een hek en wordt 32e.

: Bij zijn tweede Tour-deelname valt Kelderman in de achtste etappe in een afdaling doordat zijn band eraf vliegt door de hitte. Hij glijdt in de voorlaatste rit met 60 kilometer per uur tegen een hek en wordt 32e. 2017 : Kelderman, inmiddels overgestapt naar Sunweb, breekt een vinger in Strade Bianche. Hij is weer fit voor de Giro, maar in de negende etappe breekt hij dezelfde vinger nog een keer doordat hij tegen een stilstaande motor botst. Daardoor maakt hij niet mee dat ploegmaat Tom Dumoulin de ronde wint.

: Kelderman, inmiddels overgestapt naar Sunweb, breekt een vinger in Strade Bianche. Hij is weer fit voor de Giro, maar in de negende etappe breekt hij dezelfde vinger nog een keer doordat hij tegen een stilstaande motor botst. Daardoor maakt hij niet mee dat ploegmaat Tom Dumoulin de ronde wint. 2018 : Na een vierde plek in de Vuelta a España van 2017 begint Kelderman het nieuwe seizoen met een val in Tirreno-Adriatico, waarbij hij zijn rechtersleutelbeen breekt. Een week voor de start van de Tour valt hij bij de NK op dezelfde schouder en moet hij voor de vierde keer in zijn loopbaan worden geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen.

: Na een vierde plek in de Vuelta a España van 2017 begint Kelderman het nieuwe seizoen met een val in Tirreno-Adriatico, waarbij hij zijn rechtersleutelbeen breekt. Een week voor de start van de Tour valt hij bij de NK op dezelfde schouder en moet hij voor de vierde keer in zijn loopbaan worden geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen. 2019: In de Ronde van Catalonië gaat Kelderman keihard tegen het asfalt. Gevolg: een breuk in zijn linkersleutelbeen en in een nekwervel, waardoor hij zes weken een brace om moet en niet kan starten in de Giro. De Tour haalt hij wel, maar daarin stapt hij na twee weken af met een rugblessure.

Wilco Kelderman na een val in de Tour van 2016. (Foto: ANP)

'Natuurlijk heb ik heel diep gezeten'

Met zo'n waslijst aan blessures is het niet gek dat Kelderman in 2019 in een interview met NRC zegt dat hij zichzelf geen grote ronde meer ziet winnen. "Alles zou mee moeten zitten. Je kunt wel de hele tijd zo'n doel najagen, maar als dat niet realistisch is, gaat het alleen maar tegen je werken."

Toch benadrukt Kelderman een paar maanden later dat opgeven nooit een serieuze optie is voor hem. "Natuurlijk heb ik heel diep gezeten. Toen ik op mijn kloten ging en mijn nek brak, dacht ik in de eerste dagen: het kan bijna niet erger. Op dat moment wist ik even niet meer of ik de wielersport nog leuk vond, was ik er écht even klaar mee. Maar na een week begon het alweer te borrelen."

En zowaar, in een jaar dat de hele wereld stil komt te liggen door een pandemie, blijft Kelderman gevrijwaard van blessures en heeft hij in de Giro eindelijk weer de topvorm die hij jaren moest missen.

Het moet hem zondag in Milaan alsnog de al jaren geleden voorspelde eindzege in een grote ronde opleveren. En vind dan nog maar eens iemand die het hem níét gunt. "Ik weet wat voor shit Wilco allemaal heeft meegemaakt in zijn carrière", zegt ploegmaat Jai Hindley. "Ik heb ontzettend veel respect voor hem en wil heel graag dat hij deze Giro wint."