Door een goed optreden tegen Italië verstomde deze week de kritiek op het Nederlands elftal enigszins. Een aangepaste tactiek bezorgde de nieuwe bondscoach Frank de Boer het succesje dat hij na twee teleurstellingen meer dan goed kon gebruiken. Twee kenners over hoe het nu verder moet met Oranje.

De Boer wist het "100 procent" zeker. Als zijn tactische ingreep tegen Italië niet goed had uitgepakt, dan was de kritiek niet mals geweest. Met de keuze voor een 5-3-2-opstelling in plaats van de gebruikelijke 4-3-3-formatie deed hij een gewaagde gok, maar het sorteerde effect in de vorm van een knap 1-1-gelijkspel.

Het chagrijn van de eerste twee wedstrijden onder leiding van De Boer (een 0-1-nederlaag tegen Mexico en een 0-0-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina) werd daarmee naar de achtergrond verdrongen, vooral omdat het spel voor het eerst fris en frivool was en er zelfs een overwinning in zat.

"Oranje heeft in drie verschillende systemen gespeeld", zegt oud-international Hedwiges Maduro. "Niemand weet dus hoe ze de volgende keer gaan spelen. Dat kan een heel groot wapen zijn. De Boer moet nu de vraag beantwoorden of deze groep vastigheid nodig heeft of flexibiliteit."

Adri van Tiggelen weet het antwoord al ongeveer: "Het is verstandig om te kijken wat je in huis hebt. Oranje heeft veelal 4-3-3 gespeeld, maar misschien past 5-3-2 wel beter bij deze groep. In de verdediging lopen de beste spelers en in de aanval is het allemaal vrij beperkt", aldus de oud-international die in 1988 met Nederland Europees kampioen werd.

Donny van de Beek zorgt voor de gelijkmaker tegen Italië. (Foto: Pro Shots)

'De overige stafleden hadden ook kunnen ingrijpen'

De Boer heeft na drie mislukte avonturen in het buitenland bij velen de schijn tegen. En dan moet hij ook nog opboksen tegen het succesvolle bewind van zijn voorganger Ronald Koeman, die Nederland naar het komende EK loodste en vorig jaar de finale van de Nations League haalde.

"De vorige bondscoach heeft net dat beetje meer geluk gehad dat die goal aan het einde van de wedstrijd wél viel", zei een getergde De Boer na zijn debuutweek. "Ik kan me best veel wedstrijden herinneren dat het op het nippertje was. Ik heb net de pech dat ons dat niet lukte tegen Bosnië en Italië."

"Onder Koeman was het spel wel beter dan in de wedstrijden tegen Mexico en Bosnië", nuanceert Maduro. "Er was in zijn periode een bepaalde vastigheid en energie. Alle spelers kunnen goed voetballen, maar als ze ook nog eens voor elkaar gaan vechten, dan is Oranje echt goed. Dat miste ik tegen Mexico en Bosnië."

"Ik geef De Boer op zich wel gelijk", vertelt Van Tiggelen. "De afgelopen jaren was het ook niet allemaal hosanna, maar wat mensen herinneren is natuurlijk de finaleplaats in de Nations League. Het is makkelijk scoren om de schuld van de recente tegenvallende resultaten neer te leggen bij De Boer."

"Ik ben het ook niet eens met álle kritiek op De Boer", voegt Maduro toe. "Hij had Berghuis tegen Bosnië in de basis kunnen zetten, maar er zit ook een hele staf om hem heen die had kunnen ingrijpen. Zij bespreken met z'n allen de opstelling en dan is het dus niet terecht dat alle pijlen op De Boer worden gericht."

Frank de Boer voert overleg met zijn assistenten Dwight Lodeweges en Maarten Stekelenburg. (Foto: Pro Shots)

'Het is wachten op aanvallers van niveau Kluivert of Van Nistelrooij'

De Boer heeft er zelf in elk geval niet aan meegedaan om het verwachtingspatroon te temperen. Hij noemde bij zijn aanstelling de huidige selectie in de breedte zelfs beter dan die in 2010, toen Nederland met De Boer als assistent van Bert van Marwijk dicht bij de wereldtitel was, maar in de finale na verlenging verloor van Spanje.

"De sterkte van je selectie zie je aan de clubs waar de spelers spelen", vindt Maduro. "In de verdediging en op het middenveld heb je spelers van Liverpool, Juventus, FC Barcelona en Internazionale, maar voorin vooral spelers uit de Eredivisie of van net geen topclub. Daar ligt dus de achilleshiel."

"Ik maak me geen zorgen over dit Oranje, er komt straks echt wel een aardig elftal te staan", verzekert Van Tiggelen. "Je moet De Boer ook de tijd gunnen, want anders wordt het helemaal niks. Ik neem aan dat hij heeft geleerd van de voorbije week en inmiddels de goede lijn te pakken heeft."

"Deze selectie heeft de perfecte leeftijd om nog jaren samen te spelen", constateert Maduro. "Het is zaak om ook in de aanval jongens door te laten groeien, want het is wachten op types van het niveau van Kluivert of Van Nistelrooij. Als dat lukt, dan is Oranje nog tot veel in staat, want ze zijn niet veel minder dan in 2010 en 2014."

De realiteit is voorlopig dat Nederland, ondanks het goede spel tegen Italië, moet vrezen dat het de finaleronde van de Nations League misloopt. Oranje sluit de groepsfase volgende maand af met een thuisduel met Bosnië en Herzegovina (15 november) en een uitduel met Polen (18 november). Daarvoor wordt er eerst nog in Amsterdam geoefend tegen Spanje (11 november).