Minder dan twee weken na de finish van de Tour de France begint zaterdag met de Giro d'Italia alweer de volgende grote ronde in dit bijzondere wielerseizoen. Met Steven Kruijswijk is er een Nederlandse kanshebber, terwijl ook Wilco Kelderman en misschien Sam Oomen voor een goed klassement gaan. Een vooruitblik op de 103e editie van de Ronde van Italië.

Favorieten

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Vier jaar geleden was hij al heel dicht bij de eindzege in de Ronde van Italië, maar door een val in de afdaling van de besneeuwde Colle del Agnello in de voorlaatste bergrit verdween die roze droom. Kruijswijk bewees vorig jaar met een derde plek in de Tour dat hij het podium kan halen van een grote ronde en hij is al jaren een constante factor als klassementsrenner. De 33-jarige kopman van Jumbo-Visma begint echter met vraagtekens aan zijn achtste Giro, want hij reed geen koers meer sinds zijn val in het Critérium du Dauphiné half augustus. "Ik weet zelf ook niet of een podiumplek realistisch is."

Steven Kruijswijk reed in 2016 vijf dagen in het roze. (Foto: ANP)

Wilco Kelderman (Sunweb)

In zijn laatste grote ronde voor Sunweb - Kelderman vertrekt volgend jaar naar BORA-hansgrohe - hoopt de 29-jarige Nederlander minimaal op zijn tweede toptienplaats in de Giro. De klimmer werd in 2014 al een keer zevende in Italië en eindigde in de Vuelta a España de afgelopen jaren achtereenvolgens als vierde, tiende en zevende. Mogelijk kan ook ploegmaat Sam Oomen een rol spelen in het klassement, maar de naar Jumbo-Visma vertrekkende renner is nog aan het terugkomen na een zware operatie vorig jaar.

Wilco Kelderman begint aan zijn vierde Giro. (Foto: Getty Images)

Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

In een wielerseizoen waarin voorspellingen niet heel veel waard zijn, lijkt Thomas op papier de topfavoriet voor de eindzege in de Giro. De 34-jarige Brit won in 2018 de Tour en werd vorig jaar tweede in de Ronde van Frankrijk, maar werd na de coronacrisis niet goed genoeg bevonden voor de Tour-selectie van INEOS. Daardoor kon hij zich in de luwte voorbereiden op de Giro en gezien zijn tweede plek in Tirreno-Adriatico is de vorm nu wél goed. De drie tijdritten in de komende drie weken spreken ook in het voordeel van Thomas.

Welshman Geraint Thomas won in 2018 de Tour. (Foto: Pro Shots)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Geen renner op de Giro-startlijst kan tippen aan de erelijst van Nibali, die zowel de Giro (2013, 2016), de Tour (2014) als de Vuelta (2010) op zijn naam schreef. De Italiaan, vorig jaar tweede achter Richard Carapaz in zijn thuisronde, is echter al 35 en kon dit jaar nog niet echt imponeren. "Ik doe niet aan voorspellingen, maar ik zal klaar zijn voor de Giro", aldus Nibali.

Vincenzo Nibali viert zijn Giro-zege van 2016. (Foto: Pro Shots)

Jakob Fuglsang (Astana)

Fuglsang heeft zich de afgelopen jaren zonder twijfel ontwikkeld tot een van de beste renners ter wereld, met vorig jaar winst in Luik-Bastenaken-Luik en dit jaar in de Ronde van Lombardije. Maar de 35-jarige Deen heeft nog niet bewezen dat hij ook om de winst mee kan doen in een koers van drie weken. Zijn beste resultaat in een grote ronde is zijn zevende plaats in de Tour van 2013.

Jakob Fuglsang won in augustus de Ronde van Lombardije. (Foto: Pro Shots)

Simon Yates (Mitchelton-SCOTT)

Yates is samen met Nibali en Thomas de enige renner op de Giro-startlijst die al een grote ronde heeft gewonnen. De 28-jarige Brit was in 2018 de beste in de Vuelta. Hij reed eerder dat jaar in de Giro al dertien dagen in de roze leiderstrui, maar na een ongekende inzinking in de voorlaatste bergrit was hij kansloos voor de eindzege. Yates lijkt momenteel weer in topvorm te zijn, want hij won vorige maand de Tirreno.

Simon Yates leek in 2018 lang op weg naar de eindzege in de Giro. (Foto: ANP)

De Nederlanders

Er zullen zaterdag tien Nederlanders beginnen aan de openingstijdrit van Monreale naar Palermo. Alleen Italië (48), Australië (18) en Frankrijk (12) vaardigen meer renners af naar de Giro.

Jumbo-Visma is met vier Nederlanders (Kruijswijk, Antwan Tolhoek, Koen Bouwman en Jos van Emden) hofleverancier. Sunweb begint met Kelderman, Oomen en Martijn Tusveld, de 39-jarige Pieter Weening is bij Trek-Segafredo knecht van Nibali, Ramon Sinkeldam is een belangrijke schakel in de sprinttrein van Groupama-FDJ en Arnaud Démare en Etienne van Empel debuteert namens de kleine Italiaanse ploeg Vini Zabù-KTM in een grote ronde.

Het profiel van de derde etappe, de eerste bergrit van de Giro. (Bron: Giro d'Italia)

Het parcours

De Giro zou eigenlijk in mei beginnen in Boedapest, maar door de coronacrisis is de Grande Partenza verplaatst naar Sicilië. En daardoor is de openingsfase van de ronde een stuk zwaarder geworden. Na een relatief simpele tijdrit van 15,1 kilometer op zaterdag, ligt de finish van rit twee op zondag al na een heuvel van 3,7 kilometer. En in de derde etappe van maandag volgt meteen de eerste grote test, met een rit naar de top van de beroemde vulkaan de Etna (18,6 kilometer à 6,7 procent).

In de eerste week volgen daarna nog drie bergritten, met vooral in rit vijf (een klim van 22,7 kilometer vlak voor de finish) en in rit negen (finish bergop in Roccaraso) kansen voor de klassementsrenners om het verschil te maken.

In de tweede week rijdt het peloton voornamelijk langs de Italiaanse oostkust naar het noorden. Daardoor zijn er overwegend vlakke en heuvelachtige etappes, al is er in het tweede weekend een tijdrit en een bergrit met finish op de steile Piancavallo (14,3 kilometer à 7,9 procent).

De slotweek is zoals altijd lood- en loodzwaar, al lijkt de Giro-organisatie dit jaar voor nog meer spektakel te kiezen. "Ik denk dat dit de zwaarste laatste week van een grote ronde is die ik ooit heb gezien", aldus Kruijswijk.

Het profiel van rit achttien, de etappe met de meeste hoogtemeters (5.847 meter) van deze Giro. (Bron: Giro d'Italia)

De zestiende rit op de laatste dinsdag valt nog relatief mee, al zijn er tussen Udine en San Daniele del Friuli alsnog ruim 4.000 hoogtemeters. Daarna volgen op papier de zwaarste etappes van deze Giro, met drie bergritten van rond de 200 kilometer lang en ruim meer dan 5.000 hoogtemeters. Bovendien is er zowel in Madonna di Campiglio (rit 17), Laghi di Cancano (rit 18) en Sestriere (rit 20) een finish bergop. Het weer in Noord-Italië kan eind oktober een rol gaan spelen, zeker op beroemde cols als de Stelvio (2.746 meter hoogte) en de bij Kruijswijk beruchte Colle del Agnello (2.733 meter hoogte).

De Giro wordt op zondag 25 oktober afgesloten met een vlakke tijdrit naar Milaan. Daarmee kiezen de Italianen wederom duidelijk voor een andere strategie dan de Tour, waar de afgelopen jaren steeds minder ruimte is voor de tijdrijders. In de Giro zijn er liefst drie individuele chronoraces, met een totale lengte van 64,9 kilometer.

