Het is officieel: Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van Oranje. Of dat een goede keuze is? Vier journalisten, die de vier trainersklussen van De Boer van dichtbij meemaakten, vertellen over hun ervaringen. "Iedereen lijkt te willen vergeten dat hij hier trainer was."

Ajax (2010-2016) - 'Hij is veeleisend, scherp en wil mooi voetballen'

"Ik kan alleen maar mijn hoed afnemen voor wat De Boer bij Ajax heeft bereikt", vertelt Dick Sintenie, die Ajax-watcher is bij Het Parool en dat al was tijdens de trainersjaren van de Noord-Hollander in de ArenA.

Het waren de eerste jaren van De Boer als hoofdtrainer, nadat hij in december 2010 Martin Jol opvolgde. Een half jaar later veroverde hij zijn eerste landstitel met Ajax en in de drie jaar daarna was het weer raak.

"Dat gebeurde in een periode waarin het bestuurlijk heel onrustig was bij de club. Bovendien had Ajax niet de middelen van nu en kon het bijna niets uitgeven aan nieuwe spelers. En dus besloot hij om jeugdspelers in te passen, omdat die ook precies wisten wat er bij Ajax werd gevraagd. Christian Eriksen kreeg onder De Boer kansen en brak toen pas echt door. Ook bij het Nederlands elftal zal hij spelers beter kunnen maken."

Maar er waren ook problemen, weet Sintenie. "Op een gegeven moment was er vooral met Mounir El Hamdaoui een onwerkbare situatie. De Boer heeft moeite met spelers die opvallen en zich buiten de gebaande paden wagen. Maar dat hij verstand van voetbal heeft, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Frank is veeleisend, scherp en wil fijn voetbal spelen. Ik zie hem best slagen bij Oranje"

Frank de Boer na het binnenhalen van de landstitel met Ajax in 2013. (Foto: Pro Shots)

Inter (2016) - 'Hij werd weggehoond door de Italiaanse pers'

"De Boer stapte op een slecht moment in bij Internazionale", vertelt Fabrizio Biasin, die voor de Milanese krant Libero Quotidiano werkt. "De selectie was al rond en er was geen tijd meer om dingen naar zijn hand te zetten, want de competitie startte al twee weken later."

Uiteindelijk lukte het De Boer bij Inter dan ook niet om de Nederlandse speelstijl er in te slijpen, vertelt Biasin. "Maar de ploeg speelde best een paar mooie wedstrijden. Ik kan me vooral de 2-1-overwinning op aartsrivaal Juventus herinneren. Inter speelde dat duel zoals De Boer wilde."

Het bleek een klein hoogtepunt in een moeilijke dienstperiode. Na elf speelronden was Inter terug te vinden op een twaalfde plek en in de Europa League werd verloren van Hapoel Be'er Sheva (0-2) en Sparta Praag (3-1). "In die periode werd De Boer volledig weggehoond door de Italiaanse media. Vanaf toen was het een onbegonnen strijd."

84 dagen na zijn aanstelling zat het avontuur in Milaan er alweer op. De Boer werd ontslagen. De Inter-fans herinneren zich hem vooral als een matig tacticus, weet Biasin. "Maar bij het Nederlands elftal kan hij werken met spelers die zijn systeem kennen. Als hij de tijd krijgt, dan kan hij het best goed gaan doen."

Frank de Boer als trainer van Internazionale. (Foto: Pro Shots)

Crystal Palace (2017) - 'De verkeerde man op de verkeerde plek'

Matt Woosnam denkt dat er in Engeland hard gelachen zal worden om de aanstelling van De Boer bij Oranje. "Iedereen lijkt te willen vergeten dat hij hier trainer was", vertelt Matt Woosnam, Crystal Palace-volger namens het Britse sportplatform The Athletic. "Zijn tijd in Engeland was een ramp."

Het dienstverband van De Boer bij de Londense Premier League-club duurde ook maar 77 dagen. Na vier competitiewedstrijden, nul punten en niet eens een goal werd hij al ontslagen.

"José Mourinho noemde De Boer de slechtste manager ooit in de Premier League", weet Woosnam. "Zo wordt hij hier ook herinnerd. Hij was de verkeerde man op de verkeerde plek. De Boer wilde een revolutie bewerkstelligen, maar de Nederlandse speelstijl paste simpelweg niet bij de selectie. Dat leek hij niet in te zien."

Probleem was volgens Woosnam ook dat de houding van De Boer voor irritatie zorgde in de selectie. "Vooral de belangrijke spelers hadden veel moeite met hem. Neem Damien Delaney, die moest als ervaren kracht ineens met het onder 18-elftal meetrainen. En zo kwamen meer spelers ineens op het tweede plan terecht. Maar ja, dat lieten ze niet zomaar gebeuren."

Frank de Boer als trainer van Crystal Palace met zijn assistent Orlando Trustfull. (Foto: Pro Shots)

Atlanta United (2019-2020) - 'Hij had pech dat de selectie niet op orde was'

Of De Boer slaagt als bondscoach? "Dat kan, maar dan moet hij de spelers vrijheid durven geven en niet altijd alles controleren", antwoordt Doug Roberson, verslaggever van lokale krant The Atlanta Journal-Constitution. "Daar had hij hier moeite mee."

Na de mislukte avonturen bij Internazionale en Crystal Palace zag Roberson De Boer bij Atlanta wél voortvarend starten. "Hij won in het eerste seizoen bij Atalanta United twee bekers: de Campeones Cup en de US Open Cup. In dat opzicht was dat jaar een succes onder De Boer."

Maar de hand van De Boer was volgens Roberson niet zichtbaar in het spel van de MLS-club. "Het lukte De Boer nooit om te spelen zoals hij wilde. De Nederlandse speelstijl werd er nooit helemaal ingeslepen, al had hij wel de pech dat de selectie niet op orde was en er een paar belangrijke spelers vertrokken."

In het tweede seizoen van De Boer werden de resultaten minder, met een vertrek tot gevolg. Daarbij lag de schuld wel degelijk bij de Nederlander zelf, vindt Roberson. "De tactiek van De Boer was te voorzichtig. Daar hadden vooral de Argentijnse spelers moeite mee. Wat dat betreft ben ik benieuwd hoe hij het bij Oranje gaat doen. Daar gaat hij met interessante spelers werken, maar dat betekent niet dat het een makkelijke taak is."

Frank de Boer als trainer van Atlanta United. (Foto: Pro Shots)