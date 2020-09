Met klassiek donkerrood gespoten auto's viert Ferrari dit weekend de duizendste deelname aan een Formule 1 Grand Prix. Gezien de recente prestaties van het Italiaanse topteam komt dat feestje redelijk ongelegen. Toch blijft de aantrekkingskracht van de 'Scuderia' binnen en buiten het circuit enorm.

"Toen ik mijn vader belde dat ik had getekend was het een minuut lang stil, toen kreeg ik mijn moeder aan de lijn. 'Je vader is aan het huilen', zei ze."

Aan het woord Antonio Giovinazzi, die in de officiële Formule 1-podcast het moment beschrijft dat hij zijn vader vertelde dat hij de koningsklasse van de autosport had gehaald. En niet voor zomaar een team. De Italiaan kwam onder contract te staan bij Ferrari. Vader Giovinazzi was het even te veel geworden. Het raceteam van wijlen Enzo Ferrari geniet een haast mythische status. In Italië zelf, en ver daarbuiten.

Maar die status staat wel onder druk, want Ferrari presteert momenteel slecht. Vooral de motor van de SF1000 is ondermaats, het gevolg van 'verscherpingen' in het technisch reglement. Het heeft er alle schijn van dat de auto van vorig seizoen niet geheel legaal was en daarvoor moeten de Italianen nu op de blaren zitten.

"We zitten niet in een crisis, maar wel in een zware storm", omschreef teambaas Mattia Binotto de situatie. Geen goed moment voor een feestje dus, laat staan in eigen land.

Duizendste Grand Prix van Ferrari Rijderskampioenschappen: 15

Constructeurskampioenschappen: 16

Grand Prix-zeges: 237

Podiums: 767

Polepositions: 228

Geen reden voor slingers op het eigen Mugello

Door de coronacrisis werden meer races in Europa noodzakelijk. Daarom wordt dit weekend de Grand Prix van Toscane afgewerkt op Mugello. Die baan is eigendom van Ferrari. Een mooie locatie voor een feestje dus, al laten Sebastian Vettel en Charles Leclerc regelmatig zien dat de tegenvallende SF1000 allesbehalve een auto is om de slingers voor op te hangen.

Ferrari oogst momenteel meer hoongelach dan applaus. De Formule 1-regie schakelde onlangs tijdens de Belgische Grand Prix zelfs slim van een ploeterende Vettel naar een hoofdschuddende Carlos Sainz. De Spanjaard vervangt de viervoudig wereldkampioen in 2021, een stap waar hij bij nader inzien best eens spijt van zou kunnen hebben.

Daar is niets van waar, reageerde Sainz op Monza tegenover Motorsport.com. "Als die kans nog honderd keer voorbij komt, pak ik hem nog honderd keer. Eerlijk waar, er is nooit een slecht moment om naar Ferrari te gaan. Het is zo'n unieke ervaring en speciale plek voor een Formule 1-coureur. Niemand zal ooit zeggen dat hij niet naar Ferrari wil."

De straatauto's van Ferrari trekken ook coureurs van andere topteams

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton werd vorig seizoen in verband gebracht met een verrassende switch naar het Italiaanse topteam. Uiteindelijk bleef hij Mercedes trouw. De Italiaanse tv-zender Sky vroeg Hamilton of hij daar spijt van had. "Nee geen spijt, maar het is geen geheim dat ik altijd groot Ferrari-fan ben geweest", reageerde de Engelsman onomwonden.

"Ik heb zelfs een paar Ferrari's thuis waar ik echt van hou. Het is een geweldig merk met zo veel charme. Overal zie je rode petjes, over de hele wereld. Dat is echt belangrijk voor de Formule 1."

En Hamilton is niet de enige bekende coureur met een straatauto uit Maranello. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft ook Max Verstappen een Ferrari voor op de weg besteld. En een heel bijzondere: de Ferrari Monza SP2. Of de Limburger zijn raspaardje al heeft ontvangen is nog niet bekend.

De Ferrari Monza SP2 die Max Verstappen zou hebben besteld (Foto: Ferrari).

De straatauto's van Ferrari maken de mythe echt waar

AutoWeek-journalist Roy Kleijwegt begrijpt waarom Formule 1-coureurs het merk Ferrari zo nadrukkelijk omarmen. "Hun straatauto's hebben iets te bieden dat concurrenten als McLaren en Lamborghini niet kunnen: beleving. In een Ferrari wordt je veel meer bij het rijden betrokken. Een auto waarin het meteen leuk is."

Kleijwegt test regelmatig snelle sportwagens, en heeft zodoende een goed beeld van het peperdure speelveld. "Ferrari hoeft niet de snelste auto te hebben. McLarens zijn zeker op het circuit sneller. Maar een Ferrari leeft veel meer, het biedt meer plezier en geeft echt een adrenalinekick."

Oprichter Enzo Ferrari begon ooit auto's voor de weg te verkopen om zijn raceteam te kunnen financieren. Zeker door succesnummers als de Daytona, F40 en recenter 458 Italia bereikten de auto's een mythische status.

"Dat maken ze zeker qua rijden ook echt waar", oordeelt Kleijwegt. De autojournalist ziet de mindere vorm van het raceteam dan ook niet doorwerken in de reputatie van de straatauto's. "Nee, ze verkopen zich nog steeds te pletter. Er zijn lange wachtlijsten. Ferrari is zo'n sterk merk. Je kunt naar een indianenstam gaan die nog nooit een Westers mens heeft gezien, maar Ferrari kennen ze wel."

Wereldkampioen voor Ferrari Alberto Ascari - 1952, 1953

Juan Manuel Fangio - 1956

Mike Hawthorn - 1958

Phil Hil - 1961

John Surtees - 1964

Niki Lauda - 1975, 1977

Jody Scheckter - 1979

Michael Schumacher: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Kimi Räikkönen - 2007

'Als ik het belletje had gekregen, had ik toch ja gezegd'

De status van Ferrari mag dan mythisch zijn, zéker in Italië zelf, maar coureurs uit eigen land krijgen traditioneel zelden een kans. Michele Alboreto was in 1985 de laatste Italiaan die een race won voor de Scuderia.

Giovinazzi staat in Maranello onder contract, rijdt voor het zusterteam Alfa Romeo en zit dus het dichtste bij het vuur. Maar de mogelijkheid om Vettel op te volgen kwam voor hem in het beste geval te vroeg. "Nu instappen met weinig ervaring had mijn loopbaan kunnen verwoesten", is de 26-jarige coureur eerlijk.

"Voor Italiaanse media zou een Italiaanse coureur in een Ferrari de ideale combinatie zijn, maar daar zouden ze dan ook direct heel erg veel van verwachten", legt Giovinazzi in de podcast uit. "Maar uiteraard: als ik het belletje had gekregen had ik toch direct ja gezegd."

De 'tifosi' van Ferrari vieren de zege van Charles Leclerc op Monza in 2019.(Foto: Getty Images)

Ferrari-coureur worden is een doel op zich

Teambaas Binotto koos voor de meer ervaren Sainz, die teamgenoot gaat worden van Leclerc. Laatstgenoemde maakte in 2019 zijn debuut voor Ferrari. Ook de Monegask sprak destijds van een droom die uitkwam. "Als ik vroeger naar races op de televisie keek, was ik vooral op de rode auto's aan het letten. Het is hét merk om voor te rijden."

Sainz beaamt dat de naam Ferrari een rol speelde in zijn besluit om McLaren te verlaten. "Het is niet alleen gebaseerd op prestaties. Hoewel er geen publiek was op Monza werd ik buiten het circuit al aangeschoten door de 'tifosi'. Ze weten je dan toch te vinden en geven je een goed gevoel. Ik heb daar zo veel energie van gekregen dat ik niet kan wachten om volgend jaar onderdeel te zijn van zo'n team, met zo veel geschiedenis."

Ferrari-coureur worden is volgens Sainz een doel op zich in het hoofd van elke coureur. "En dat ga ik volgend jaar bereiken. Dat is en blijft heel speciaal."