Het is een vriendschap tussen twee heel verschillende artiesten die toch erg veel gemeen hebben. Deze week brengen Typhoon (Glenn de Randamie) en Paskal Jakobsen (zanger van BLØF) samen een nieuwe single uit. NU.nl sprak hen over de noodzaak om te creëren, het bezingen van wereldleed en oude onzekerheden: "Wees niet bang. Je hoeft niet meer te zijn dat dit."

Hoe vaak hebben jullie de afgelopen zes maanden gedacht: ik stop gewoon met dat hele artiestenbestaan?

De Randamie: "Zo, om maar even met de deur in huis te vallen, haha! Ik heb wel een paar keer gedacht: 'Misschien is iets anders doen ook wel eventjes goed.' Maar dat heeft niet heel lang geduurd."

Jakobsen: "Ik heb dat niet gedacht, ik vertrouw erop dat de wereld zich weer zal herstellen."

Als een boom in een bos omvalt, maar er is niemand die het ziet of hoort, is die boom dan echt omgevallen?

De Randamie: (lacht)

Jakobsen: "Waar gaat dit naar toe, man?"

Ik zal de vraag anders stellen: Bestaat een artiest zonder publiek?

De Randamie: "Zeker weten. In eerste instantie creëer ik, omdat ik het gevoel heb dat ik niet anders kan. Ik ben vooral artiest en kunstenaar, pas daarna plak ik het optredende gedeelte eraan vast."

Jakobsen: "Optreden heb ik altijd als het belangrijkste onderdeel beschouwd, dus ik denk dat ik dat anders ervaar dan Glenn. Ik vind creëren noodzakelijk om bestaansrecht te hebben als optredende artiest. De laatste zes maanden waren een lesje in bescheidenheid. Pas als er geen podium is om op te treden, merk je hoe hard je dat mist. Je begint jezelf ook af te vragen wie je eigenlijk bent, zonder die constante bevestiging van het applaus."

"Dat is helemaal niet zo slecht voor mij geweest. Ik heb al heel lang in de agenda staan dat ik een keer mijn leven wil herijken. Waar sta ik, wat wil ik nog? Maar de trein denderde maar door en er zijn veel te veel leuke dingen waar je geen nee tegen wilt zeggen. Als we weer aan de slag gaan, dan zal ik dat met nog meer overtuiging doen. Omdat ik zeker weet dat dit het allerleukste is om te doen."

“Voor mij is dit, zonder te overdrijven, het belangrijkste liedje dat ik tot nu toe heb gemaakt” Typhoon

Jullie hebben vaker samengewerkt, verklaar de aantrekkingskracht eens.

Jakobsen: "We hebben Lobi Da Basi heel vaak in de bus gedraaid. Ik ken die nummers allemaal en ben daar steeds meer gehecht aan geraakt. Op een gegeven moment was ik benieuwd naar de man achter die muziek. Dat moest toch wel een aimabele, fijne kerel zijn. Iemand die met zoveel warmte de wereld overdenkt. Toen ik Glenn leerde kennen werd dat beeld bevestigd. Hij is iemand die je gewoon in je leven wilt hebben. Van sommige mensen kun je heel makkelijk houden."

De Randamie: "Paskal is zo'n lieve en eerlijke man en een heel goede artiest. Als ik Paskals stem hoor en zie hoe hij muziek maakt, hoe hij zijn leven leidt, dan resoneert dat met mij. Ik heb het gevoel dat we echt met dezelfde intentie muziek maken. Toen ik aan mijn nieuwe album werkte, hoorde ik dat het nog iets nodig had. Toen Paskal naar de studio kwam en begon te zingen, viel het voor mij helemaal op zijn plek."

"Voor mij is dit, zonder te overdrijven, het belangrijkste liedje dat ik tot nu toe heb gemaakt. Ik ben door een paar donkere periodes gegaan. Dat ik nu met dit nummer naar buiten kan komen, het resultaat van een vriendschap, dat vind ik heel bijzonder."

Paskal Jakobsen en Typhoon Paskal Jakobsen (46) is zanger en gitarist van de Zeeuwse band BLØF, die in 1992 werd opgericht.

Typhoon (Glenn de Randamie, 36) bracht in 2007 zijn debuutalbum Tussen licht en lucht uit, maar brak echt door met zijn tweede plaat Lobi da basi (2014).

In 2017 brachten BLØF en Typhoon al samen het nummer Wereld van verschil uit, dat verscheen op het album Aan en voor het eerst live ten gehore werd gebracht.

Ben je sprakeloos, Paskal?

Jakobsen: "Ik wacht op de volgende vraag."

De Randamie: (lacht hard)

Je hoort welke invloed je op Glenn hebt. Zo'n soortgelijke invloed hebben jullie afzonderlijk ook op jullie luisteraars. Die voelen wellicht dat jullie hen de weg in hun leven wijzen.

Jakobsen: "Ik denk dat het andersom werkt. Mensen zoeken naar overtuiging en antwoorden en soms sluit muziek, poëzie of kunst zich daar bij aan. Onze nummers gaan vaak over vriendschap en beslissingen durven nemen. Ik vind het mooi dat iemands beslissing gesterkt wordt door een liedje, maar die beslissing is er altijd eerder. Negen van de tien keer ben ik er natuurlijk ook helemaal niet bij als een liedje iemand inspireert, maar het is prachtig dat muziek dat kan doen."

Typhoon: "Ik ben vooral artiest en kunstenaar, optreden komt pas daarna." (Foto: NU.nl/Charles Batenburg)

Als jullie beelden zien van de brand in het vluchtelingenkamp in Moira eerder deze week, voelen jullie dan de verantwoordelijkheid daarover te zingen?

Jakobsen: "We hebben naar aanleiding van de meest agressieve shit die je op den duur in je leven meemaakt en op televisie ziet het nummer Mens gemaakt. Dat gaat niet over een specifieke situatie, maar over hoe belangrijk het is dat je je als mens altijd veilig moet kunnen voelen. Dat het bijna een grondrecht zou moeten zijn. Maar dat zit verpakt in een wat algemenere, poëtische benadering. Dat moet denk ik ook de benadering zijn als je kunst wilt maken."

De Randamie: "Ik houd er ook niet van om het te letterlijk te maken. Als je de kern van een probleem weet te pakken, dan wordt het veel groter dan het moment waarop dat probleem ontstaat. Dan wordt het tijdloos."

Steeds meer prominente Nederlanders gebruiken hun platformen om hun mening over de corona-aanpak van de overheid te ventileren. Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Jakobsen: "Ik heb die behoefte niet. Eerlijk is eerlijk, het afgelopen half jaar hebben we allemaal moeten constateren dat de beslissingen die zijn genomen nuances nodig hebben. Maar over dit soort precaire zaken kan en wil ik mezelf niet uitlaten. Ik weet gewoon niet waar de waarheid ligt."

"Ik stel vragen aan mijn vrienden: 'Hoe zie jij dat dan? Zou het kunnen dat…?' Maar dat zijn slechts ideeën en gedachten. Als je het zelf niet zeker weet kun je ook geen stelling nemen. Ik heb ook niet de behoefte op de barricades te staan. Ik wil mooie muziek maken, mensen inspireren. Maar daar houdt het bij op."

De Randamie: "Ik ben iets meer van de barricades, haha. De discussies over corona en racisme de afgelopen maanden waren best intens. Dan laat ik wel wat van me horen natuurlijk. Maar ik merk ook dat ik er een beetje moe van ben geworden om een mening te hebben. Ik trek me iets meer terug."

“Ik ben een volwassen kerel, ik doe het niet meer voor de aandacht” Paskal Jakobsen

In Walnootboom rapt Glenn: 'Je kunt dezelfde reis niet maken.' Stel dat het wel kon, welke periode uit jullie carrière zouden jullie dan nog een keer willen meemaken?

Jakobsen: "Die eerste jaren, man."

De Randamie: "Ja! Niemand had een serieuze baan, je ging met zijn allen naar optredens toe. Elke dag was het feest. Daar kijk ik met een grote glimlach op terug."

Jakobsen: "Alles komt voor het eerst op je pad. De aandacht, het gratis croissantje bij de bakker…"

De Randamie: (lacht hard)

Jakobsen: "Maar ik was in die periode ook vaak nerveus en onzeker. Daarom zou ik die eerste tien jaar weleens opnieuw willen doen. Dan zou ik er meer van kunnen genieten. Dat is heel vaak niet gelukt, omdat ik het af en toe zo moeilijk met mezelf had."

Paskal Jakobsen: "Als we weer aan de slag gaan, dan zal ik dat met nog meer overtuiging doen." (Foto: Hans-Peter van Velthoven)

Is dat het lot van de artiest, voor altijd op zoek gaan naar die kick uit het begin?

De Randamie: "Nee, want ik zeg ook in Walnootboom dat ik dankbaar ben voor wie ik nu ben. De pieken waren destijds misschien hoger, maar ik voelde me ook honderd keer onzekerder. Dat zou ik niet opnieuw willen beleven."

Jakobsen: "Als ik nu op een podium sta kan ik ervan genieten als een nummer helemaal goed gaat. En als ik een keer een noot niet haal of een kikker in mijn keel heb, dan kan ik dat relativeren. Dat kon ik toen niet. Als ik een show deed van twee uur, liep ik twee uur lang op mijn tenen. We speelden alles wat we konden spelen, terwijl we constant het gevoel hadden niet goed genoeg te zijn. Dat heb ik nu niet meer."

"Ik ga zelfverzekerd het podium op, ik weet dat het publiek van onze muziek houdt en dat ik mooi kan zingen. Ik ben een volwassen kerel, ik doe het niet meer voor de aandacht. Ik heb er vertrouwen in dat ik iets goed kan. En dat vertrouwen gun ik mijn jongere zelf. Ik zou tegen hem willen zeggen: 'Wees niet bang. Je hoeft niet meer te zijn dat dit.'"

Het nieuwe album van Typhoon verschijnt komend najaar.