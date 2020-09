Bevallingen, operaties, bruiloften en familieruzies: Kim Kardashian en haar befaamde familie hebben de entertainmentliefhebber jarenlang in hun greep gehad. In 2021 komt daar, na twintig seizoenen Keeping Up With the Kardashians, een einde aan. Wat hield ons al die jaren aan de buis gekluisterd? En hoe kan het toch dat de Kardashians uitgroeiden tot de succesvolste realityfamilie ooit, terwijl al die jaren onduidelijk bleef wat ze nou zo bijzonder maakt?

Oktober 2007. Op entertainmentzender E! gaat een nieuwe realitysoap in première. De serie draait om de familie van Kim Kardashian, die op dat moment vooral bekend is als de beste vriendin van Paris Hilton en 'dat meisje van die uitgelekte sekstape'.

Dertien jaar later is Kim bekender dan haar toenmalige beste vriendin. We kennen haar als vrouw van rapper Kanye West en als een succesvolle multimiljonair, die alles wat ze aanraakt in goud lijkt te doen veranderen. Ook zussen Khloé, Kourtney, Kendall en Kylie mogen zichzelf multimiljonair noemen en zijn niet meer weg te denken uit de (sociale) media.

De Kardashians: wie is wie? De familie Kardashian bestaat uit Kris (64), Kourtney (41), Kim (39), Khloé (36), Rob (33) en hun halfzussen Kendall (24) en Kylie (23).

Andere 'hoofdrolspelers': Bruce Jenner (nu Caitlyn, ex-man van Kris en vader van Kendall en Kylie), Scott Disick (ex-man Kourtney), familievrienden Jonathan Cheban en Larsa Pippen, Tristan Thompson (vriend van Khloé en vader van hun kind), Blac Chyna (ex van Rob en moeder van hun kind).

Moeder Kris fungeert als manager van de familie (ze wordt ook wel 'momager' genoemd) en zou achter een hoop lucratieve zakendeals van de zussen zitten. Denk aan de make-uplijn van Kylie en de Kardashian-emojilijn.

De klussen en deals leverden de zussen miljoenen dollars op, met Kim en Kylie als ruime koplopers. Zij zouden elk 900 miljoen dollar (bijna 760 miljoen euro) op hun bankrekening hebben.

'Ze zijn niet herkenbaar'

Producent Ryan Seacrest was ruim dertien jaar geleden op zoek naar familieleden die hun levens wilden tentoonstellen in een realityserie. "Ik was dol op The Osbournes (realityshow rond rockster Ozzy Osbourne en zijn familie, red.) en wilde ook zoiets maken", vertelde hij in Live with Kelly and Ryan.

Dat werd een serie waarin we Kim zien poseren voor de Playboy en we haar zus Kourtney ruzie zien maken met haar (inmiddels ex-)partner Scott Disick. Ook mogen we meemaken dat Khloé mogelijk de cel in moet, terwijl haar zus Kim selfies maakt tijdens de reis naar de gevangenis. Allemaal dingen die bij een gebruikelijke familie niet voorbijkomen. Daardoor vindt filosoof Ellen ter Gast, die het boek De Dappere Kijker schreef, de familie niet authentiek overkomen. Maar juist dat zorgt voor een fascinatie bij de kijker, stelt ze.

"Ze zijn niet herkenbaar, je voelt geen enkel moment dat je contact met ze kan maken. Daarom lijken ze onecht, terwijl je in de roddelbladen leest dat ze wel echt zijn. Je vraagt je continu af: wat is echt en wat is niet echt? Die verwarring zorgt denk ik voor de magie van de serie."

Geen echte emoties, maar wel een familieband

Van de spectaculaire verhaallijnen moet de realityserie het niet hebben, analyseert Ter Gast. "Er zit heel weinig verhaal in, de karakters komen weinig tot ontwikkeling, er is vreemd in geknipt. In een fragment gaat Kendall klusjes doen voor haar vader, waar ze geld voor krijgt. Ze huurt vervolgens een man in die de klusjes voor veel minder geld voor haar doet. Haar vader ontdekt dat en confronteert haar ermee, maar hij wordt niet boos. Er gebeurt niets. Geen drama, geen ruzie."

De filosoof legt uit dat mensen denken in verhalen, omdat ze zo dingen betekenis kunnen geven. Dat is ook de reden waarom we zo graag kijken naar fictieve series. Toch slaagt Keeping Up With the Kardashians er volgens Ter Gast in om de sterke band tussen de gezinsleden te laten zien. "Je voelt bij alles hoe hecht dat gezin is en hoeveel ze om elkaar geven. Eigenlijk is dat geniaal."

De zussen Kendall, Kourtney, Khloé, Kylie en Kim. (Foto: BrunoPress)

'Ze bespelen de kijker van a tot z'

De inmiddels iconische familie verdeelt het publiek in 'liefhebbers' en 'haters', maar niet alleen daarin zijn ze onderwerp van discussie. Dikwijls wordt over de Kardashians gesproken als vrouwen zonder enig talent, die het toch gelukt is om beroemd te worden.

Zussen Kardashian: grootheden op sociale media Kylie: 195 miljoen volgers

Kim: 188 miljoen volgers

Kendall: 135 miljoen volgers

Khloé: 121 miljoen volgers

Kourtney: 101 miljoen volgers

Volgens de Amerikaans professor Cameron Anderson, die voor de universiteit UC Berkeley onderzoek naar succes deed, zijn de Kardashians er hét voorbeeld van dat je niet per se iets hoeft te kunnen om succesvol te zijn. "Als je voldoende zelfvertrouwen hebt, trek je meer de aandacht en ben je interessanter voor anderen", vertelde hij aan Forbes. "Kim Kardashians succes kan dus, in ieder geval voor een deel, worden toegeschreven aan het feit dat mensen gefascineerd zijn door mensen met zelfvertrouwen, zelfs als dat zelfvertrouwen niet terecht is."

"Achter het totaalconcept van de Kardashians zit een hele goede marketeer", stelt Ter Gast. "Ik vermoed dat dat gaandeweg is ontstaan en dat ze nu verbaasd zijn over hun eigen succes. De familie heeft ongetwijfeld strakke controle over wat er in beeld komt en wat niet. De leegte die ze op beeld laten zien, zal voor een deel gespeeld zijn. Het is knap hoe ze dat doen. Ik geloof niet dat ze echt zo dom zijn, want dan hadden ze niet zo lang volgehouden. De Kardashians bespelen de kijker van a tot z en dat doen ze goed. Wat er werkelijk in hen omgaat, blijft buiten beeld."

1 Bekijk hier de trailer van het eerste seizoen van Keeping up with the Kardashians

'Ze laten de American dream zien'

Het tijdschrift Time nam meerdere leden van de familie op in de lijst van invloedrijkste personen en het Amerikaanse Elle schreef een ode aan de kunst van self-branding van de familie. Verder betoogde The New York Times dat Kim het voor elkaar heeft gekregen dat ze positief wordt beoordeeld, terwijl de meeste mensen vinden dat ze haar roem aan een sekstape te danken heeft.

Kim zelf is eerlijk: haar grootste talent is niet zingen of acteren, zoals bij veel andere beroemdheden wel het geval is. "Dat zou fantastisch zijn geweest, maar mijn talent en waar ik goed in ben, is toch echt marketing." Professor Amanda Scheiner McClain beaamt dat in haar boek Keeping Up the Kardashian Brand. "Het is Kim gelukt in de obsessie die de wereld voor haar heeft een markt te creëren door een link te leggen tussen zichzelf en welk product dan ook."

En dat is precies waardoor de familie zo succesvol is, met Kris als 'momager' en producer heeft de familie alles in huis gehouden en gaan alle inkomsten van apps, emoji's, televisieseries en make-uplijnen niet eerst langs een externe partij, maar direct in de spaarpot van de Kardashians.

"They made gold out of nothing", zegt Ter Gast. "Wat zij laten zien, is eigenlijk de American dream: een doorsnee familie met weinig talent wordt door weinig te laten zien ontzettend rijk. Daar dromen mensen van. Het geheim van hun succes zit in het weinig laten zien, wat niet alleen verwarring maar ook fascinatie oproept bij de kijker. We zullen er nooit achter komen wat echt is en wat niet, want dan is die magie weg."