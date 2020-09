Door de quarantainemaatregelen en andere restricties die in veel landen gelden, kunnen veel Nederlandse expats zich geen bezoek aan Nederland veroorloven. Als gevolg moeten zij maandenlang hun familie missen en kunnen ze zelfs in geval van nood niet naar hun vaderland. NU.nl vroeg aan drie expats hoe zij de coronatijd doorkomen.

'Familie wist niet dat ik bij de volgende ontmoeting moeder zou zijn'

De 34-jarige Floor Veer woont met haar Nederlandse man sinds 2011 in het Colombiaanse Bucaramanga, waar ze samen een exportbedrijf runnen. Veer is zwanger, maar haar familie heeft ze de hele zwangerschap niet kunnen zien.

"Er gaan alleen humanitaire vluchten vanuit Colombia naar Nederland, maar ik weet dan niet wanneer ik weer terug kan komen. Vanwege mijn zwangerschap mag ik vanaf half december sowieso niet meer vliegen."

"Het risico is op dit moment te groot om in Nederland vast te komen zitten. Mijn man kan niet makkelijk weg van de zaak en we willen ook graag dat ons kind in Colombia geboren wordt."

"Het is een heel enge gedachte dat ik niet naar mijn familie kan in een noodgeval. Normaal ga ik vrij regelmatig terug naar Nederland, maar dat kan nu niet. Het is een heel gek idee dat ik nog niet eens zwanger was toen mijn familie en vrienden mij de laatste keer zagen, en dat ik moeder ben als zij me weer zien."

Floor Veer (34) woont in Bucaramanga, in het noorden van Colombia, waar ze samen met haar man een exportbedrijf runt. (Foto: Manuel Celis)

"Ik hoop wel dat vliegverkeer mogelijk is als de kleine er straks is, want ik zou het verschrikkelijk vinden als opa's en oma's dan niet op bezoek kunnen komen."

"Colombia had een van de strengste lockdowns ter wereld. We moesten ons hele weekenden binnen opsluiten. Ook mag je nu alleen boodschappen doen op basis van het eindcijfer van je identiteitsnummer. De regels zijn hier erg ingewikkeld, want overal in het land gelden weer andere maatregelen."

'Bang dat er iets met onze familieleden gebeurt'

Voor de Rotterdamse Janna Kal (38), haar man en tweejarige dochter zit een reis vanuit Cambridge (Verenigd Koninkrijk) naar Nederland er voorlopig ook niet in. Door het coronavirus kon ze niet bij de negentigste verjaardag van de grootmoeder van haar man zijn. Ook maakt ze zich zorgen over haar familieleden die op leeftijd zijn, omdat naar Nederland gaan een lastige onderneming is.

"We hadden dit weekend eigenlijk in Nederland moeten zijn, maar moesten dat helaas afzeggen omdat twee weken onbetaald verlof vanwege de quarantainemaatregelen voor ons geen optie is. We hebben de tickets nu omgeboekt naar later dit jaar, in de hoop dat het dan wel kan. Normaal gesproken gaan we wel drie of vier keer per jaar terug naar Nederland."

"Sinds maart werk ik vanuit huis. Gelukkig maar, want de kinderopvang ging dicht en er moet voor onze dochter worden gezorgd. Mijn man moest anders zijn gemiste uren met vakantiedagen compenseren, wat gevolgen zou hebben voor ons inkomen."

Janna Kal woont met haar dochter en man al tien jaar in Cambridge. Haar man werkt als microbioloog bij een farmaceutisch bedrijf. (Foto: Privéarchief)

"Twee oma's, een opa en een overgrootmoeder hebben door het coronavirus nu al een kwart van het leven van onze kleine meid gemist. Mijn man en ik zijn vooral bang over wat we moeten doen 'in het ergste geval' dat er iets met onze oudere familieleden gebeurt."

"Mijn moeder is al ver in de tachtig en zal mijn dochter niet heel oud zien worden. Ieder bezoek dat we missen zijn minder herinneringen en foto's voor later."

'Angst voor plotseling nieuwe striktere regels'

Martin Vergeer (35) verhuisde in februari, dus net voordat het virus wereldwijd uitbrak, vanuit het relatief licht getroffen Nieuw-Zeeland naar het zwaar getroffen New York in de Verenigde Staten. Hij werkt als analist bij een internationale organisatie en woont in de stad samen met zijn Japanse vriendin.

"Het verschil tussen deze twee landen had onder de huidige omstandigheden haast niet groter kunnen zijn. Ik had nog gedacht dat ik vanuit New York vaker naar Nederland zou kunnen gaan, omdat het dichterbij ligt dan Nieuw-Zeeland."

"De situatie in Nieuw-Zeeland maakt mij wel een beetje jaloers, vooral als ik bekenden daar op het strand zie liggen en zie surfen. De huidige omstandigheden in New York zijn een compleet andere ervaring. Omdat ik hier op een tijdelijk werkvisum verblijf is het vanwege de reisrestricties moeilijk om naar Nederland te reizen. Een quarantaine in Nederland is noodzakelijk en het is nagenoeg onmogelijk om via een directe route terug de VS in te komen."

Martin Vergeer woont al zes jaar niet meer in Nederland en werkte eerder in Ierland en Nieuw-Zeeland. Momenteel verblijft hij in New York. (Foto: Privéarchief)

"Bovendien kwam de beslissing van de VS om geen Europeanen meer binnen te laten uit het niets, dus ik ben bang dat er plotseling nieuwe striktere regels komen die ervoor zorgen dat ik niet terug kan komen. Dat is een te groot risico voor mijn werk."

"Onder de huidige omstandigheden kiezen we ervoor om hier te blijven, om dat risico te vermijden. Het voelt alleen wel alsof je hier als buitenlander niet erg welkom bent. Door de spanning rondom de politiek, de toenemende werkloosheid en veel coronabesmettingen hangt in New York een gespannen sfeer. Dat maakt het er niet makkelijker op."