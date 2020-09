Na zes maanden coronastop gaat de bal eindelijk weer rollen in de Eredivisie. Wat mogen we verwachten van het nieuwe seizoen, nadat PSV getransformeerd is, Feyenoord en AZ geen enkele basisspeler kwijtraakten en Ajax drie sterkhouders verloor? Vier kenners voorspellen.

Wie wordt kampioen?

Gertjan Verbeek, oud-trainer van Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente: "Als je kijkt naar de transferwindow, dan is Ajax de topfavoriet. Ze kunnen in Amsterdam wel twee teams opstellen die kunnen meedoen om het kampioenschap. Het is ook de club met de hoogste begroting, dus ze zijn het aan hun stand verplicht om kampioen te worden."

Arnold Bruggink, oud-speler van FC Twente, PSV en sc Heerenveen en analist FOX Sports: "Het zal geen verrassing zijn: Ajax. Ze zijn goede en belangrijke spelers kwijtgeraakt, maar als Quincy Promes op 'tien' gaat spelen, Anthony op rechts, Neres op links en Tadic in de spits, dan hebben ze het echt aardig voor elkaar. Het is wel afhankelijk van de mogelijke verkoop van André Onana en hoe Daley Blind terugkomt. Dan zijn ze namelijk wel veel spelers uit de as kwijt."

Leonne Stentler, oud-speelster van ADO Den Haag en Ajax en analist FOX Sports: "Ik ga ook voor Ajax. Ze hebben veel smaken, veel geld, veel creativiteit en een goede coach. Feyenoord voorspel ik als nummer twee, want ik denk dat Roger Schmidt bij PSV wat tijd nodig heeft. En ik ben bang dat de selectie van AZ net te smal is om lang mee te doen."

Pierre van Hooijdonk, oud-speler van onder meer NAC Breda en Feyenoord en analist NOS: "Ajax is het aan zijn stand verplicht kampioen te worden. Er kunnen daar nog best wat spelers vertrekken, maar daar hebben ze goed op ingespeeld. En AZ en Feyenoord zijn de grootste concurrenten. Ik vind het interessant wat er bij PSV gebeurt, maar ik verwacht dat de transformatie onder trainer Roger Schmidt nog niet ver genoeg is voor de titel."

Welke club gaat verrassen?

Verbeek: "Dat is FC Utrecht. Ze laten duidelijk zien dat ze groteske ambities hebben, dat roepen ze ook en dat vind ik wel mooi. Ze halen spelers van wie zij denken dat ze er beter van worden, waarbij ze niet naar leeftijd, maar puur naar kwaliteit kijken. Eljero Elia is 33 jaar."

Bruggink: "Fortuna Sittard. De komst van Mats Seuntjens was best verrassend. En Ben Rienstra en Emil Hansson zijn ook goede spelers. Daarmee gaat Fortuna niet in degradatieproblemen komen."

Stentler: "Willem II gaat het wéér goed gaat doen, maar ik weet niet of dat nog een échte verrassing is. Zij hebben daar hun belangrijkste spelers weten te behouden. Verder denk ik dat Sparta het goed gaat doen. Ze speelden vorig seizoen al heel goed, hebben hun selectie intact weten te houden en zich zelfs met wat mooie namen versterkt. Vooral Reda Kharchouch is interessant. En Tom Beugelsdijk kan natuurlijk een mooi koppeltje met Bart Vriends vormen."

Van Hooijdonk: "FC Utrecht heeft flink ingeslagen. Ik verwacht daarom dat ze mee gaan doen om de vierde plek. En Fortuna kan ook verrassen, omdat ze goed hebben ingekocht. Die kunnen het linkerrijtje halen."

Welke club degradeert?

Verbeek: "Dat blijft RKC Waalwijk. Ze hebben in de voorbereiding heel matig gepresteerd. Het is wel een goede zaak dat ze met Vurnon Anita wat routine hebben gehaald, en wellicht komt Gregory van der Wiel daar nog bij, maar het blijft moeizaam. Verder zijn er bij PEC Zwolle bijna alleen maar spelers vertrokken, die club moet ook oppassen. En Heerenveen heeft ook een behoorlijke jas uitgedaan."

Bruggink: "Ik neig na afgelopen seizoen naar RKC Waalwijk. Zij willen vooral voetballen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat en of dat kan met de spelers die ze nu hebben."

Stentler: "Ik ga voor VVV-Venlo als eerste degradant. Wie gaat daar de doelpunten maken? Ze hebben in Venlo met Giorgos Giakoumakis wel een nieuwe Griekse spits, maar dat is geen doelpuntenmachine. Verder ben ik bang voor ADO Den Haag."

Van Hooijdonk: "Allereerst RKC, dat een schrijnend gebrek aan scorend vermogen heeft. Het spel is leuk om naar te kijken, maar het gaat om doelpunten. En bij ADO is een aantal ervaren spelers vertrokken. Dat gaat invloed hebben op de prestaties."

Wie wordt topscorer?

Verbeek: "Ik zou niet een-twee-drie een naam kunnen noemen. Bij Ajax kan iedereen een doelpunt maken. Tegenwoordig worden mensen die in de spits staan niet alleen beoordeeld op het maken van doelpunten, zo zie je bijvoorbeeld aan de speelwijze van Erik ten Hag. Ook een club als Heracles kan zomaar een topscorer leveren."

Bruggink: "Als hij fit blijft, wordt dat Donyell Malen van PSV. Hij speelt in een aanvallende ploeg, heeft veel creativiteit om zich heen en heeft alles. Van snelheid tot explosiviteit tot scorend vermogen. Ik ben een enorme fan van hem."

Stentler: "Ook ik ga voor Malen. Vooral door de lijn die hij vorig seizoen al had ingezet voordat hij zwaar geblesseerd raakte en er maanden uit lag. En de aanvallende strategie van Schmidt zal hem goed doen, waardoor hij meer doelpunten kan gaan maken dan wie dan ook bij Ajax."

Van Hooijdonk: "Dusan Tadic. Ik ga ervan uit dat Ajax gemiddeld meer kansen krijgt én meer doelpunten maakt dan PSV. En als Tadic eerste spits is, dan is hij de man op wie het aankomt."

Wie wordt de smaakmaker?

Verbeek: "Ik hoop Arjen Robben. Ik vind het heel mooi dat hij de uitdaging aangaat, FC Groningen helpt en zich kwetsbaar opstelt. Dat getuigt van lef. En ik hoop dat Myron Boadu en Calvin Stengs stabieler worden en de verwachtingen waarmaken bij AZ."

Bruggink: "Ik ga voor Antony van Ajax. Hij is snel, heeft overzicht en is doelgericht. Het is een opvallende verschijning. Ik geloof niet dat hij heel veel tijd nodig heeft om zich in Nederland aan te passen."

Stentler: "Stengs. Als hij fit blijft, vormt hij een mooie aanval met Boadu en Idrissi. Die kan zeker zijn stempel drukken."

Van Hooijdonk: "Mark Diemers. Veel mensen zullen dit niet begrijpen, maar ik zie voor hem een mooie rol weggelegd bij Feyenoord. Wat hij heeft als middenvelder, dat hebben er niet zo veel. Diemers is creatief, ziet de steekpasses én heeft scorend vermogen."

