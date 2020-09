Nadat de Oranjevrouwen met EK-goud en WK-zilver het land veroverden, moeten nu ook de speelsters in de Vrouwen Eredivisie uitgroeien tot rolmodel voor de meer dan honderdduizend voetballende meisjes in Nederland. Er is meer geld, sterren zijn teruggekeerd en misschien wel het belangrijkste: eindelijk zijn de wedstrijden te zien op tv.

Toen Kirsten van de Ven tussen de jongetjes in de E1 van HVCH uit Heesch voetbalde, werd haar beste vriendje gescout door TOP Oss. "Ik dacht: als hij die kans krijgt, dan krijg ik die ook. Maar dat gebeurde niet. Ik was de aanvoerder van het team en toch wilde TOP mij niet hebben. Daar snapte ik niets van", herinnert Van de Ven zich bijna dertig jaar later.

"Ik weet nog goed dat mijn moeder zei: 'Kirst, je bent een meisje. En meisjes worden niet gescout door profclubs.' Voor een kind van zeven is dat een harde boodschap. Eigenlijk hoor je dan voor het eerst dat je als meisje minder waard bent. Ik heb zelfs ooit op school gezegd dat ik dan maar een jongetje wilde worden. Niet dat ik dat echt wilde. Maar ja, ik wilde voetballer worden."

Uiteindelijk kwam het toch nog goed met Van de Ven. Ze werd prof, alleen niet bij TOP Oss, maar in de Verenigde Staten en bij de Zweedse clubs Tyresö FF en FC Rosengard. 87 keer kwam ze uit voor Oranje, met als hoogtepunt haar late gelijkmaker op het WK 2015 tegen gastland Canada. Voor het oog van 45.420 toeschouwers in Montreal schoot ze Oranje naar de volgende ronde. "Ik ben dankbaar dat ik het leven als prof toch heb mogen meemaken."

Kirsten van de Ven wordt geknuffeld na haar goal tegen Canada op het WK 2015. (Foto: Pro Shots)

'Oranje werd groot in de Eredivisie'

De inmiddels 35-jarige Van de Ven moest op haar negentiende uitwijken naar de VS - waar het vrouwenvoetbal op een veel hoger plan stond - om haar droom waar te kunnen maken. Nu is ze als manager vrouwenvoetbal van de KNVB betrokken bij de ambitieuze plannen van de Vrouwen Eredivisie, die ertoe moeten leiden dat de competitie in Nederland qua niveau in de buurt komt van Europese topcompetities als de Spaanse Primera División Femenina en de Engelse Women's Super League. Meer vrouwen moeten professioneel kunnen voetballen in Nederland.

Er is een nieuw Vrouwen Eredivisie-logo, een launching partner (ING), PSV en Ajax hebben een heuse cao voor de speelsters, topinternationals Stefanie van de Gragt en Sari van Veenendaal zijn teruggekeerd én voor het eerst worden de wedstrijden wekelijks uitgezonden op tv. Zondag heeft FOX Sports de primeur met om 12.15 uur live Ajax tegen FC Twente, een wedstrijd die later op de dag ook nog in samenvatting wordt uitgezonden door de NOS.

"Het zo belangrijk dat twee zenders dit oppakken", vertelt voormalig Oranje-international Leonne Stentler, die bij FOX analist en co-commentator is. "De afgelopen jaren is Engeland en Spanje een enorme inhaalslag gemaakt doordat de vrouwencompetities zichtbaar werden voor het grote publiek. Het was een vliegwiel. Hopelijk gebeurt dat nu ook met de Vrouwen Eredivisie, zoals de afgelopen jaren al met de Oranjevrouwen is gebeurt."

Het contrast tussen Oranje en de Eredivisie is nu nog groot. Bij de basisopstelling van de WK-finale vorig jaar tegen de VS zat geen enkele Eredivisie-speler. "Maar ze hebben wel bijna allemaal in de Eredivisie gespeeld", zegt bondscoach Sarina Wiegman. "Als talenten zijn ze daar groot geworden en vervolgens hebben ze de stap naar het buitenland gemaakt."

Negen van de elf Oranjevrouwen in de basis bij de WK-finale hebben een verleden in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

'Ben jij schoonmaker bij AZ?'

Wiegman noemt de oprichting van de Vrouwen Eredivisie in 2007 zelfs het "omslagpunt" voor het vrouwenvoetbal in Nederland, met de opmars van Oranje tot gevolg. "Ineens werden de faciliteiten beter. Clubs gingen van twee keer naar vier keer trainen per week. En krachttrainingen en analyses kwamen erbij. Dat zorgde voor een enorme ontwikkeling en twee jaar later, in 2009, stond Oranje voor het eerst op een EK. Jarenlang hadden we er tegenaan gehikt om een groot toernooi te halen."

De vijftigjarige Wiegman was in die jaren nog trainer van ADO Den Haag. "Nog niet alles in de Eredivisie was toen zo goed als het nu is", nuanceert ze. "Het eerste jaar hadden we een veld dat niet eens de officiële afmetingen had. Alles is beter geworden. Er zit nu ook zoveel meer tempo in de wedstrijden dan toen. De vrouwen zijn veel fitter geworden, omdat er nog veel meer en beter getraind wordt."

Ook voor de buitenwacht was het wennen, een Eredivisie voor vrouwen met naast ADO clubs als FC Twente, sc Heerenveen en AZ. Van de Ven schiet in de lach als ze terugdenkt aan het eerste seizoen 2007/2008. "Er komen allemaal anekdotes boven. Bijvoorbeeld dat Loes Geurts, de keeper van Oranje, met haar tas van AZ in de trein zat. 'Bent u schoonmaker bij AZ?', kreeg ze als vraag. Alsof een vrouw niet bij AZ kon spelen. Ik zat zelf bij Willem II. Daar moesten we buitenom lopen, in plaats van door het krachthonk van de mannen. Anders zouden die te veel worden afgeleid. Tja, het was een andere tijd."

Van de Ven vertrok op haar 24e bij Willem II. "Ik had er best naar mijn zin, maar ik kon er niet van leven. Als ik in de Eredivisie wilde blijven voetballen dan had ik een baan moeten zoeken. Toen werd er gebeld uit Zweden en ben ik gegaan. In deze tijd had dat misschien niet meer gehoeven. Bij Ajax en PSV zijn de voorwaarden nu goed, bij FC Twente ook wel. Maar veel spelers zijn nog geen fullprof. Daardoor is het leuk om tot je een jaar of 25 bent in de Eredivisie te spelen, maar dan wil je toch een keer een huis kopen. Zo raak je als competitie belangrijke spelers kwijt. Dat moet anders. En ik denk dat dat op termijn ook anders wordt."

Sarina Wiegman in 2010 als trainer van ADO Den Haag Vrouwen. (Foto: Pro Shots)

'Hopelijk zien we het ook in de Champions League'

De cao, die er sinds kort voor de vrouwen van Ajax en PSV is, ziet Van de Ven al als een enorme stap in de goede richting. "Dat brengt speelsters zekerheid." Ook Stentler is positief. "Wat als je zwaar geblesseerd raakt? Wat als je zwanger wordt? Dat is nu allemaal geregeld. Je wordt doorbetaald, waardoor de noodzaak om te stoppen of naar het buitenland te gaan er niet is. En daar wordt de competitie sterker van."

De terugkeer van Oranje-speelsters Van Veenendaal, die Atlético Madrid voor PSV heeft verruild, en Stefanie van der Gragt, die van FC Barcelona naar Ajax ging, is mede het gevolg van die cao. "En met Kyah Simon heeft PSV ook een topspeelster uit Australië gehaald", weet Stentler. "Het niveau gaat echt hard omhoog richting een volwassen topcompetitie. En laten we hopen dat dat ook te zien zal zijn in de Champions League."

Die Champions League voor vrouwen toont nu vooral aan dat de Vrouwen Eredivisie nog behoorlijke een weg te gaan heeft. Twee seizoenen geleden verloor Ajax in de achtste finales met 9-0 van Olympique Lyon. En vorig jaar was VfL Wolfsburg met 6-0 te sterk voor FC Twente.

Of een Nederlandse club ooit de Champions League wint? "Ik sluit het niet uit, maar dat gaat nog wel even duren", antwoordt Wiegman. Van de Ven durft wel een jaartal te noemen. "2027. Dat zou fantastisch zijn. Ik geloof er ook echt in dat jonge meisjes straks niet alleen meer dromen van Oranje, maar ook van spelen in de Eredivisie bij Ajax, PSV of wat voor club dan ook. Ik had die rolmodellen niet in mijn jeugd, nu zijn ze er wel. En eindelijk zijn ze elke week op tv."