Duizenden tonnen aan slecht opgeslagen ammoniumnitraat veroorzaakten op 4 augustus een gigantische explosie in Beiroet. De haven en een groot deel van de historische stad kwamen in puin te liggen. Inmiddels zijn we een maand verder, maar de Libanese hoofdstad is de klap nog lang niet te boven. Dit is hoe Beiroet er nu voor staat.

Reddingswerkers graven vrijdag met hun handen en met behulp van een hijskraan in de brokstukken van een ingestort gebouw, nadat hulpverleners donderdagavond zeiden een hartslag en ademhaling te hebben waargenomen onder het puin.

Voorzichtig worden stukken beton en staal opgetild in de hoop een overlevende te vinden. Volgens een betrokken Chileense hulpverlener is het zeer uitzonderlijk, maar niet onmogelijk dat iemand een maand lang onder het puin overleeft.

In totaal kostte de ontploffing in de haven van Beiroet zeker 190 mensen het leven. Tientallen anderen zijn nog vermist en circa 300.000 inwoners raakten dakloos. Ongeveer 6.500 mensen liepen verwondingen op.

63 Drone vliegt door verwoeste huizen in verminkt Beiroet

Belangrijkste toevoer van voedsel afgesneden

De totale schade aan (zieken)huizen en infrastructuur wordt geschat op zeker 3,9 miljard euro. Het armoedecijfer is door de explosie (in combinatie met de economische malaise en het coronavirus) gestegen van 28 procent in 2019 tot 55 procent nu.

Daarnaast wordt verwacht dat ruim de helft van de inwoners van Beiroet tegen het einde van dit jaar geen directe toegang meer zal hebben tot basisvoedsel. De silo's voor graanopslag in de haven van Beiroet zijn namelijk grotendeels verwoest, waardoor slechts een vijfde van de hoeveelheid van voor de explosie geïmporteerd kan worden.

Internationale organisaties schatten dat in de komende drie maanden tussen de 29 en 34 miljoen euro nodig is om bijna 100.000 getroffenen van onmiddellijke basishulp te voorzien en op korte termijn banen te creëren voor zo'n vijftienduizend mensen.

Reddingswerkers hopen een maand na de explosie in Beiroet nog een overlevende te vinden onder de brokstukken, nadat een hartslag en ademhaling zouden zijn waargenomen onder het puin. (Foto: Reuters)

Rode Kruis gaat contant geld uitdelen

Ondertussen nemen armoede en emigratie met de dag toe in een land dat al worstelde met een financiële crisis, politieke instabiliteit en het coronavirus.

Volgens het Rode Kruis heeft de overgrote meerderheid van de getroffenen, die in noodopvangcentra verblijven, hulp bij de zoektocht naar een nieuw onderkomen, reparaties aan hun huizen, medische zorg, geld en voedsel nodig. En deze humanitaire en financiële behoeften groeien met de dag, aldus de hulporganisatie.

Volgens Georges Kettaneh, hoofd van de Libanese tak van het Rode Kruis, gaat de hulporganisatie binnenkort contant geld verdelen over ten minste tienduizend gezinnen. "We zullen elke maand 5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) uitgeven om mensen een zekere mate van waardigheid te bieden, zodat zij zelf hun voedsel kunnen kopen en hun levensbehoeften kunnen vervullen", zei hij vrijdag.

Regering beschuldigd van politiek wanbeleid

Het door het humanitaire drama getroffen Libanon is ook politiek en economisch in een vrije val geraakt. Regelmatig waren er massale protesten tegen de regering waarbij demonstranten de politieke elite beschuldigden van wanbeleid. Sinds de explosie is dat gevoel onder de bevolking alleen maar toegenomen, en ook in de afgelopen maand gingen Libanezen regelmatig de straat op.

Sinds eind augustus heeft Libanon een nieuwe premier: Mustapha Adib, de voormalige Libanese ambassadeur voor Duitsland. Hij is de opvolger van Hassan Diab, die opstapte in de nasleep van de ramp, omdat er al eerder was gewaarschuwd voor ammoniumnitraat in de haven.

Het aanwijzen van Adib als nieuwe premier was het resultaat van een compromis dat werd gesloten door de grote Libanese politieke partijen, onder stevige druk van Emmanuel Macron. De Franse president zei dat hij zijn invloed zal aanwenden om ervoor te zorgen dat er een nieuwe regering wordt gevormd. Ook wil hij dat er binnen zes tot twaalf maanden nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden.

De Franse president Emmanuel Macron tijdens zijn tweede bezoek aan Beiroet na de explosie. (Foto: Pro Shots)

Macron dreigt met sancties en eist hervormingen

Frankrijk organiseerde in 2018 een donorconferentie voor Libanon, waar miljarden euro's aan hulp werden toegezegd. Macron heeft Libanese politici, onder wie een aantal voormalige krijgsheren die tientallen jaren de regie voerden over corruptie op industriële schaal, echter gewaarschuwd dat zij sancties riskeren als ze hun land niet binnen drie maanden ingrijpend hervormen.

Ook wil Macron dat de internationale gemeenschap de blik de komende zes weken op de noodsituatie in Libanon houdt en zegde hij toe hulp te bieden bij de organisatie van een internationale Libanonconferentie in oktober, samen met de Verenigde Naties.