Jumbo-Visma begint zaterdag als de topfavoriet voor de eindzege aan de Tour de France, na een door de coronacrisis historisch lange voorbereiding. Van Michael Jordans Chicago Bulls tot grote concurrent Team INEOS; alles werd tot in detail bestudeerd en geanalyseerd in dienst van het grote doel: de gele trui in Parijs.

In de coronamaanden april, mei en juni, terwijl zijn renners verplicht thuis zaten en zich afvroegen of er dit jaar nog gekoerst kon worden, had Merijn Zeeman het drukker dan ooit. "Het waren tropenweken", zegt de sportief directeur van Jumbo-Visma. "Ik heb zeker tachtig tot honderd uur per week gewerkt."

Toen op 15 april de start van Tour de France werd verplaatst van 27 juni naar 29 augustus en het duidelijk werd dat de WorldTour - het hoogste niveau in het wielrennen - op z'n vroegst pas in augustus zou worden hervat, zag Zeeman namelijk een unieke kans. En zeeën van tijd. "Normaal reizen we van wedstrijd naar wedstrijd, maar nu zat iedereen maanden vast op zijn zolderkamer en hadden we alle ruimte om zaken op te pakken die we anders niet kunnen doen", aldus de 41-jarige Noord-Hollander.

En dus had Zeeman met renners veel gesprekken over wat een team succesvol maakt, droeg hij hen op boeken te lezen als studiemateriaal en keek de hele ploeg naar The Last Dance (de tiendelige documentaire over de Chicago Bulls van Michael Jordan) en El día menos pensado (de zesdelige documentaire waarin wielerploeg Movistar het hele seizoen 2019 gevolgd wordt).

Daarnaast organiseerde Zeeman met Tour-ploegleiders Grischa Niermann, Arthur van Dongen en Frans Maassen meerdere marathonsessies waarin ze eerst onafhankelijk van elkaar dezelfde wedstrijdbeelden analyseerden, vervolgens rapporten daarvan naar elkaar stuurden, om uiteindelijk via een videobeldienst urenlang te discussiëren over alle mogelijke koerssituaties.

"In juli hebben we op onze hoogtestage in Tignes al die informatie gebundeld en wederom heel veel met elkaar gepraat", aldus Zeeman. "Uiteindelijk is daar een gameplan uitgekomen, een aanpak waar we allemaal achter staan. En dat is de aanpak waarmee we de komende weken de Tour zullen rijden."

Individuele aanpak

Een van de favoriete momenten van Zeeman uit The Last Dance is de scène waarin enfant terrible Dennis Rodman midden in het seizoen 1997/1998 aangeeft dat hij een vakantie naar Las Vegas nodig heeft en dat Bulls-coach Phil Jackson hem ook die ruimte geeft.

"Jackson is al jaren mijn favoriete coach. Ik heb veel van zijn boeken gelezen en heb heel veel geleerd van hoe hij naar de begeleiding van sporters kijkt", zegt Zeeman over de Amerikaanse basketbalcoach die liefst elf NBA-titels won met de Bulls en Los Angeles Lakers.

De les van de 'vakantie' van Rodman is dat je iedere sporter op zijn eigen manier moet benaderen. "Jackson probeerde altijd ieder individu te begrijpen, te lezen wat hij nodig had en niet alleen maar rigide vast te houden aan teamregels."

Diezelfde aanpak heeft Zeeman doorgevoerd bij Jumbo-Visma. "Tom Dumoulin is een heel andere persoon dan Primoz Roglic, die weer heel anders is dan Wout van Aert. Het gaat echt om maatwerk, om dat je binnen de kaders van het team als coach ook oog hebt voor de individuele vrijheid van renners. Ik wil mezelf niet vergelijken met Phil Jackson, maar ik probeer net als hij voor ieder individu een eigen aanpak te hebben."

Teambuilding

Als jonge twintiger was Robert Gesink dé Nederlandse hoop voor de eerste Tour-zege sinds die van Joop Zoetemelk in 1980. In de eerste drie grote rondes die hij uitreed (twee keer de Vuelta en één keer de Tour) eindigde de klimmer ook in de top tien, maar het laatste stapje naar het podium lukte niet.

De komende drie weken is de inmiddels 34-jarige Gesink een van de zes Jumbo-Visma-renners die zich volledig in dienst zullen stellen van kopmannen Roglic en Dumoulin. Zijn persoonlijke droom - eindelijk een keer een ritzege boeken in de Tour - moet hij daarvoor opgeven, maar dat doet hij graag nu er een kans is om met zijn ploeg de grootste wielerkoers ter wereld te winnen.

"Ik vind het leuk om samen te werken met mijn ploeggenoten en iemand anders naar de overwinning te brengen", zegt Gesink. "Ja, ik heb moeten wennen aan deze rol, maar het is heel speciaal om hier onderdeel van te zijn. De sleutel tot succes is dat wij elkaar niet de tent uit vechten en daar hebben we hard aan gewerkt."

Met naast Dumoulin, Roglic en Gesink ook topklimmers George Bennett en Sepp Kuss, veelwinnaar Wout van Aert, meervoudig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin en Noors kampioen Amund Grøndahl Jansen beschikt Jumbo-Visma over zijn sterkste Tour-ploeg ooit. Maar dan moeten al die toprenners wel voor elkaar willen werken en het eigen ego aan de kant zetten.

"Het is absoluut niet makkelijk om dat voor elkaar te krijgen, want iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen ambities", erkent ploegleider Niermann. "We hebben er daarom de afgelopen maanden, en vooral tijdens de hoogtestage in Tignes, alles aan gedaan om als ploeg naar elkaar toe te groeien. Nadrukkelijk mét de renners, want het is veel sterker als je dat samen als groep doet dan wanneer wij dat van bovenaf opleggen. We hebben met alle jongens individueel en in groepsverband gesproken, zodat we in de Tour met acht sterke mannen aan hetzelfde touw zullen trekken."

Analyseren van de tegenstander

Na de zware slotrit van de Tour de l'Ain, waarin Jumbo-Visma wederom het hele peloton zijn wil oplegde, staat Dumoulin begin augustus met een grote glimlach boven op de Grand Colombier. "Nu kan ik me een beetje voorstellen hoe ze zich bij INEOS al jaren moeten voelen", zegt hij.

Het is geen toeval dat Jumbo-Visma de afgelopen weken in de voorbereidingskoersen op de Tour zeker bergop een goede imitatie deed van wat Team INEOS (voorheen Team Sky) al bijna een decennium laat zien in de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse formatie heeft in zijn ontwikkeling naar een topploeg de succesploeg van Dave Brailsford uitgebreid bestudeerd.

"We hebben beelden bekeken van heel veel van onze tegenstanders, maar het is duidelijk dat INEOS de standaard is in onze sport, we hebben heel veel respect voor die ploeg", zegt Zeeman. "We hebben heel nauwkeurig naar INEOS gekeken, want wij willen ook dat niveau halen."

