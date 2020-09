Ze is 94 jaar en zit al bijna zeven decennia op de Britse troon. Desondanks weet het grote publiek maar weinig van koningin Elizabeth. Sally Bedell Smith, auteur van de nieuwe biografie Koningin Elizabeth II, licht in gesprek met NU.nl een tipje van de koninklijke sluier op. "Haar humor is subtiel en scherp."

Is het lastig om een beeld te schetsen van een vrouw die niks van haar privéleven deelt?

"Absoluut. Ik wilde graag een indruk geven van hoe ze echt is en was als vrouw, moeder en koningin. Het is daarom heel fijn dat ik kon spreken met familieleden van Elizabeth, goede vrienden en mensen die nauw met haar hebben samengewerkt. Zo kan ik, zonder opdringerig te zijn, toch aan de lezers laten zien hoe grappig en levendig the Queen eigenlijk is."

Dat is inderdaad een beeld van haar dat weinig mensen kennen: het publiek ziet haar als een gesloten vrouw.

"Bij publieke gelegenheden komt ze inderdaad erg gereserveerd over. Maar als ze zich met haar vrienden en familie heeft omringd, is ze heel energiek. Ze praat enorm met haar handen; ze is net een Italiaanse. Daarnaast is ze nederig, wat wel een van haar innemendste kwaliteiten is. Maar ze is ook heel meelevend, intelligent en down-to-earth, ondanks dat ze zo'n belangrijke functie bekleedt. Het is ook leuk dat ze vaak laat zien over humor en zelfspot te beschikken."

Kun je daar een voorbeeld van geven?

"Talloze! Ze was een keer samen met haar chauffeur onderweg naar een vriendin, die in het centrum van Londen woonde. Tijdens hun rit werden ze door de verkeerspolitie gemaand te stoppen, zodat er een motor kon passeren. 'Dat moet dan wel een vorst zijn', zei Elizabeth tegen de agent. Haar humor is heel subtiel en scherp."

“Om haar aanzien te behouden, moet Elizabeth uitzonderlijk zijn. Om aan de verwachtingen van haar onderdanen te voldoen, moet ze ook menselijk zijn of zelfs ronduit gewoon. Als vorstin heeft ze altijd naar een balans tussen de twee strategieën gezocht. Is ze te mysterieus en afstandelijk, dan verliest ze het contact met het volk; lijkt ze te veel op dat volk, dan verliest ze haar bijzondere uitstraling.” Sally Bedell Smith in de biografie Koningin Elizabeth II

Deelt ze dat gevoel voor humor ook met haar echtgenoot prins Philip?

"Absoluut. Ik heb hen samen meerdere malen in het echt gezien. Toen merkte ik al dat hij - op een positieve manier - haar ogen niet van haar kan afhouden, maar dat hij ook fungeert als een persoon die anderen voor Elizabeth moet 'ontdooien'. Veel mensen vinden het toch spannend om de koningin te ontmoeten. Philip maakt dan een grapje om het ijs alvast te breken."

Hebben ze een goed huwelijk?

"Ja, ik zou het zelfs fantastisch durven noemen. Een neef van hen vertelde me dat Elizabeth nooit naar een andere man heeft omgekeken. Ze leerden elkaar kennen toen zij dertien was en hij achttien. Ze merkte gelijk dat hij intelligent was, maar ook pittig: daarom past hij goed bij haar. Volgens hun secretaris is Philip de enige die Elizabeth als een gewoon mens kan behandelen en die weleens tegen haar durft te zeggen dat ze haar mond even moet houden."

Veel mensen hebben hun beeld van Elizabeth gevormd aan de hand van de Netflix-serie The Crown. Komt dat beeld overeen met de 'echte' Elizabeth?

"Nee. Op een paar uitzonderingen na is The Crown meer een reflectie van het publieke beeld dat van haar bestaat. Je moet de serie zien als een fictioneel portret van de koninklijke familie. Er zijn zelfs momenten dat de werkelijkheid eigenlijk veel interessanter of leuker was dan de scène in The Crown."

Bedell Smith geeft een voorbeeld: in het tweede seizoen is te zien dat Philip een wereldreis maakt, hierbij veel oog voor andere vrouwen heeft en huwelijksproblemen ervaart. "Op reis laat hij zijn baard staan - als een soort symbool van zijn nieuw verworven vrijheid - die hij vervolgens in een dramatische scène afscheert, vlak voor hij huiswaarts keert en Elizabeth weer ziet. In werkelijkheid lieten Philip en zijn reisgenoten juist allemaal een baard staan als een soort gemeenschappelijk grapje. En het leuke: toen hij weer thuiskwam, droegen de koningin en de anderen die hem opwachtten allemaal een nepbaard. Een moment vol humor dus, alleen sloot dit veel minder goed aan op de dramatische verhaallijn in de serie."

Weet je of Elizabeth en Philip The Crown hebben gezien?

"Zeker weten van niet. Ze weten dat de serie bestaat, maar daar blijft het bij. De enige film over de koninklijke familie die ze hebben gezien, is The King's Speech (uit 2011, over Elizabeths vader koning George, red.). Eerst weigerde Elizabeth de film te bekijken. Maar toen het publiek dolenthousiast was en hij meerdere Oscars won, ging ze toch overstag. Verder vermijdt ze films of documentaires over zichzelf. 'Ik leef elke dag dit leven, dat hoef ik niet nogmaals te zien', zegt ze er volgens haar vrienden altijd over."

Elizabeth, Meghan Markle en prins Harry in juli 2018. (Foto: BrunoPress)

Elizabeth heeft een speciaal plekje in haar hart voor haar kleinzoon Harry. Hoe denk je dat zijn vertrek uit het Britse koningshuis voor haar voelt?

"Dat heeft haar wel diep gekwetst. Nadat zijn moeder Diana was overleden, brachten Harry en zijn broer William veel tijd door bij hun grootouders. In de loop der jaren stippelde ze een carrière voor hem uit. Ze wist welke goede doelen hij wilde steunen en wilde hem helpen een betekenisvol leven te geven. Ook zijn vrouw Meghan Markle ontving ze met open armen, ze mochten in Frogmore Cottage wonen - eigenlijk de privaatste woning die ze konden krijgen. Het was tien minuten lopen van Windsor, dus ze hadden ook veel tijd met Elizabeth kunnen doorbrengen."

"Als ik in Meghans schoenen had gestaan, dan had ik die kans optimaal benut. Daarom is het ook pijnlijk voor de koningin dat ze hun koninklijke taken hebben neergelegd en zijn vertrokken naar Amerika. Elizabeth zag Meghan als niets anders dan Harry's echtgenote en een veelbelovende jonge vrouw, die ze de kans wilde geven om te doen wat ze wilde doen."

Zie je Harry en Meghan ooit terugkeren naar Engeland?

"Eerst wel, maar nu niet meer. Meghan is vastberaden, ze heeft bepaalde doelen die ze wil bereiken en Harry steunt haar daarin. Het is jammer dat ze het niet meer tijd hebben gegeven en de kans die ze kregen hebben verspeeld."

“Ze houdt een dagboek bij, maar historici krijgen de inhoud pas te zien na haar dood. 'Het is net tanden poetsen', zei ze eens. 'Het stelt niet zo veel voor.'” Sally Bedell Smith in de biografie Koningin Elizabeth II

Elizabeth is nu al bijna zeventig jaar koningin. Verwacht je dat ze koningin blijft tot haar overlijden?

"Ja, ze heeft meerdere keren gezegd dat dit haar voornemen is. In Engeland bestaat geen traditie van abdicatie (het neerleggen van een vorstelijke functie, red.) en Elizabeth wil deze traditie volgen. Daarentegen is ze wel een realist: als ze het fysiek of mentaal niet meer (volledig) aankan, zal ze de hulp van haar zoon Charles inschakelen. Maar ze bevindt zich in goede gezondheid. Ze heeft goede genen - haar moeder werd 101 jaar - en daarnaast eten zij en Philip bewust en wandelen ze veel. Ze drinkt haar dagelijkse glas martini en neemt af en toe een slokje champagne, maar dat is het wel. Ze houdt het nog wel even vol."