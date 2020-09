Tien oud-kandidaten strijden nogmaals om de winst in het jubileumseizoen van Wie is de Mol? (WIDM), opgenomen in Italië vorig jaar. Rik van de Westelaken presenteert het speciale seizoen en vertelt NU.nl alles wat hij wél mag zeggen over het seizoen waarvan fans nog niet eens weten wie de kandidaten zijn.

Nou is presenteren heel leuk, maar vond je het stiekem niet toch jammer dat je nu automatisch niet mee kon doen in dit jubileumseizoen?

"Haha, dat valt gelukkig reuze mee. Ik vind het heerlijk om te presenteren en onderdeel te zijn van het complot, om mee te kunnen denken. Als kandidaat stort je je er volledig in en geef je je helemaal over aan wat er voor je bedacht is. Dat is heel bijzonder om mee te maken, maar ik geniet er ook echt van om aan die andere kant te staan. En als je eenmaal gewonnen hebt (Van de Westelaken won in 2015, red.) wordt het heel moeilijk jezelf te overtreffen, dus moet je er misschien ook maar niet aan beginnen. Al had ik waarschijnlijk toch 'ja' gezegd als ik gevraagd was."

Zou je nog een geschikte kandidaat zijn, nu je achter de schermen hebt meegekeken en de trucjes dus een beetje kent?

"Dat merk je al met de kandidaten van dit seizoen: omdat ze allemaal al eens meegedaan hebben, zijn ze bloedfanatiek en heel bedacht op wat er eventueel zou kunnen komen. Dat is aan de ene kant heel fijn, omdat je dingen niet meer hoeft uit te leggen, maar aan de andere kant hartstikke ingewikkeld. De kandidaten hebben nu nog meer dan in 'gewone' seizoenen een agenda, hebben nagedacht over wat ze anders willen doen dan de vorige keer en geleerd van die keer."

"Het is ook heel leuk om ze zo samen te zien, omdat ze elkaar eigenlijk allemaal niet echt kenden. Je kent de kandidaten al, denk je, maar ze halen toch weer hele andere dingen bij elkaar naar boven en reageren soms dus ook echt anders dan je verwacht. Het was zo leuk om dit op te nemen, de dynamiek was heel leuk in de groep. Ze hebben allemaal humor, maar gaan er tegelijk allemaal totaal voor omdat ze weten: deze kans krijg ik nooit meer."

Heb je zelf nog suggesties gedaan voor wie er echt terug moesten komen?

"We hebben natuurlijk allemaal lijstjes met mensen van wie we willen dat ze terugkomen. We hielden ook veel te veel mensen over, het was moeilijk kiezen. En daar komt nog eens bij dat dit seizoen in het najaar van 2019 is opgenomen, nog voor corona dus, toen iedereen het nog gewoon heel druk had en overvolle agenda's had. Het was best lastig dat allemaal bij elkaar te krijgen."

Ook lastig: naast de locatie is er eigenlijk nog helemaal niks bekend. Dat lijkt me voor jou moeilijk: over nog meer dingen je mond houden. Hoe hou je dat vol?

"Ik heb me natuurlijk van tevoren wel heel erg zitten voorbereiden op wat mensen eventueel zouden kunnen vragen over dit seizoen en toen besloten dat als ik er niks over kan zeggen, ik daar ook niet omheen ga praten. Gelukkig waren de opnames heel leuk en kan ik daar wel iets over zeggen, daar probeer ik me op te concentreren."

Heb je weleens je mond voorbijgepraat?

"Eén keer: in het jaar dat ik als deelnemer meedeed. Ik zat met een vriend, die niet mijn vertrouwenspersoon was, ergens en hij vroeg me wat ik nog ging doen die dag. Toen was gelukkig al bekend dat ik mee ging doen, maar ik weet nog heel goed dat ik direct paniek voelde nadat ik hem vertelde dat ik nog iets voor het molboekje moest schrijven. Want dat jaar vertelden de finalisten in het molboekje al anoniem over hun ervaringen. Gelukkig had hij niet door dat ik iets vreemds zei en bleef hij niet doorvragen, maar ik verkrampte volledig. Sindsdien heb ik nooit meer iets gezegd over Wie is de Mol? dat ik niet mag zeggen."

Wat kun je nu wel al zeggen over dit jubileumseizoen? Zien we in de opdrachten net als in seizoen 20 ook kleine hints naar eerdere seizoenen?

"Je kunt natuurlijk geen jubileumseizoen maken zonder verwijzingen, maar ik vind het aan de kijker die te ontdekken."

"Het is een heel nostalgisch seizoen, ik ben blij dat we dat kunnen bieden nu. Na de finale begin dit jaar werd ik door zoveel mensen gevraagd naar dit jubileumseizoen: 'Het gaat toch wel door, hè?' Mensen hebben nu behoefte aan troost, aan afleiding, aan even dat uurtje er helemaal uit. Ik ben blij dat we dat kunnen bieden."

Rik van de Westelaken tijdens de opnames in Italië. (Foto: AVROTROS)

De finale van het seizoen begin dit jaar moest ineens zonder publiek gefilmd worden. Heb je al enig idee hoe dat eruit gaat zien voor dit jubileumseizoen?

"We hebben meerdere scenario's liggen, maar alles is nog mogelijk. We weten gewoon niet hoe het nu verder gaat, dus ik kan daar weinig over zeggen. Het afgelopen seizoen heb ik dat grootse moment in het Vondelpark wel echt gemist. Je gunt het de kandidaten ook: ik weet nog hoe bijzonder het was tussen alle fans te staan toen ik won. Het is als deelnemer een ongekende ervaring, natuurlijk hoop je dat het gewoon weer zo kan."

Twintig jaar succesvol op televisie is echt bizar lang. Geef je WIDM nog eens twintig jaar?

"Ik denk dat zolang je mensen kan blijven verrassen, nieuwe elementen kan toevoegen en je creativiteit in het proces stopt, je nog heel lang door kan. Dat zie je in België nu ook: daar hebben ze een paar jaar De Mol niet gemaakt en de nieuwe seizoenen zijn weer zo spectaculair anders en vernieuwend. Als je altijd hetzelfde blijft doen werkt het niet."

En het seizoen van 2021, hoe zit het daar nu mee?

"Daar kan ik helaas weinig over zeggen. Ook wij als makers moeten ons aan de regels houden, we maken tenslotte 'maar' televisie en vermaak. Het is niet noodzakelijk en dus is het ook niet noodzakelijk dat we nu met z'n allen in een vliegtuig ergens heen gaan. Zolang er strenge regels zijn, er code oranje geldt op allerlei plekken, gaan we niet. En als er meer kan, gaan we wel."

Wie is de Mol? is vanaf 5 september om 20.30 uur te zien bij NPO1.