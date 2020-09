De populairste familie van Nederland, de familie Meiland, verhuist terug naar Nederland. Ook nu worden Martien, Erica, Maxime, Montana en Claire op de voet gevolgd door de camera's van SBS en zien we hoe de familie afscheid neemt van het kasteel in Frankrijk. NU.nl spreekt de Meilandjes over de verhuizing, hun bekendheid en het nieuwe seizoen.

Iedere week kijken rond de miljoen mensen naar jullie. In Frankrijk waren jullie nog redelijk anoniem, maar hier in Nederland zullen jullie wel regelmatig herkend worden. Hoe is dat?

Martien: "Als ik de supermarkt in loop, zeg ik blij wel twintig keer goedemorgen tegen iedereen. Het zijn echt leuke mensen hier."

Maxime: "Dat is precies waarom ik liever even alleen ga: met papa wil iedereen op de foto, met mij en mama is dat echt minder. En gewoon even snel naar de supermarkt is dan alleen een stuk makkelijker. Maar ik denk dat dat ook een kwestie van wennen is, nu is het nog nieuw."

31 augustus start het nieuwe seizoen van Chateau Meiland meteen goed: met twee afleveringen per week.

Martien: "Bijzonder toch? Ik snap het wel hoor, zolang wij iedere week nog een miljoen kijkers hebben en het werkt, is het leuk."

Iedereen was in de ban van corona en we konden niets doen, maar bij jullie is er dus voldoende gebeurd de laatste weken?

Maxime: "Ja joh. In de eerste paar uitzendingen zitten we nog vol in de quarantaine in Frankrijk en zijn we het hele chateau overhoop aan het halen."

Martien: "Verkoopklaar maken, noemen wij dat dan. Alles schoon, schilderen, behangen: we hebben genoeg kamers waar echt nog wat moest gebeuren. En Erica heeft contact gehad met een aannemer voor een nieuwe septic tank voor het chateau."

Erica: "Het liep allemaal goed hoor, zo goed dat we niet eens wisten waar het nou precies uitkwam. Maar tegenwoordig hebben ze in Frankrijk een nieuwe regel dat je binnen een jaar dat je zo'n gebouw koopt een nieuwe tank moet installeren, dus wij zijn dat maar voor. Dat is handig voor de verkoop ook."

En de regels in Frankrijk wat betreft corona waren en zijn natuurlijk ook heel anders, dat is ook interessant om te zien als kijker.

Erica: "Vreselijk is dat. Overal moet je een mondkapje op, tijdens het boodschappen doen, als je uit eten gaat: hij gaat bijna nooit af."

Martien: "Je mag niet eens kleding passen als je gaat winkelen. Je moet het mee naar huis nemen, daar passen en weer terugbrengen zodat ze het allemaal kunnen schoonmaken. En in restaurants mag je alleen bij je tafeltje je mondkapje af. Hier in Nederland is het allemaal veel fijner, we zijn blij dat we hier nu zitten."

De familie Meiland in de huiskamer van het chateau in Frankrijk. (Foto: Talpa)

Hoever zijn jullie nu met verhuizing?

Erica: "We zitten nu 2,5 week hier in Hengelo en Maxime is hier net ingeschreven, zij gaat ook niet meer terug. Ook omdat Claire hier nu naar de kinderopvang gaat. Martien en ik pendelen nog wat heen en weer, we moeten in september weer even vijf dagen die kant op, zien hoe het overal mee gaat. En het gras maaien, want dat gaat keihard."

Martien: "Meestal vlieg ik liever even naar Bordeaux, maar we gaan nu gewoon met de auto hoor. Ik wil niet naar Schiphol met die drukte en corona. Dus we pakken de auto. Maar afgezien daarvan blijven we lekker in Nederland, ik vind het heerlijk om weer terug te zijn."

Begin dit jaar was ik bij boerin Bertie op bezoek, die heeft een groot hek om haar huis heen moeten zetten nadat ze fans van Boer zoekt Vrouw ongenodigd terugvond in de keuken.

Martien: "Oh dat is toch vreselijk? Dat hebben wij niet hoor, al moet ik bekennen dat wij ook een groot hek hebben."

Erica: "Maar dat is ook voor Bommel, die gaat anders iedere keer blaffend achter fietsers aan."

Maxime: "Door dat hek en een grote heg hebben we wel privacy bij het huis, dat is wel lekker. Mensen blijven ook buiten het hek staan."

Erica: "Dan roepen ze bij het hek: 'Wijnen, wijnen, wijnen', en gaan ze daarna weer weg. Dat was in Frankrijk eigenlijk erger, ondanks alle bordjes die we ophingen bleven mensen gewoon het terrein opkomen."

Maxime: "Dat vond ik storender. Dan vraag je het netjes en gaan mensen gewoon door."

Martien: "Op een terrasje, als we een rosé drinken, even op de foto? Prima. Maar in m'n eigen tuin? Dat is gewoon niet leuk. Ik ben ook fan van Máxima, daar ga ik toch ook niet op het gazon staan gillen?"

Wijnen, wijnen, wijnen De familie Meiland was in 2009 voor het eerst op televisie te zien in het NPO-programma Ik Vertrek

Martien en Erica verhuisden destijds met dochters Montana en Maxime naar Frankrijk en kochten een vervallen kasteel

Ruim tien jaar later deed de familie hetzelfde voor hun eigen realityserie bij SBS

Iedere week kijken rond de een miljoen mensen naar de familie in hun Franse chateau

Chateau Meiland won in 2019 de Televizier-Ring

In februari 2020 kwamen de eerste geruchten dat de familie terug wilde verhuizen naar Nederland

In het nieuwe seizoen zien we hoe Martien, Erica, Maxime en haar dochter Claire naar Hengelo vertrekken

Jullie hebben niet alleen maar te maken met fans. Ik zag laatst dat verschillende media ook ongevraagd even langskwamen.

Martien: "Dat vind ik ook echt anders dan fans. Je maakt toch even een afspraak? We kunnen daar ook niet steeds in meegaan, dan blijf je bezig."

Maar Maxime, uiteindelijk stond jij Boulevard toch te woord, dat vind ik dan als kijker ook gek.

Maxime: "Ik moest het hek opendoen voor een vriend van mij, want hij wilde de code niet intoetsen omdat ze hem dan weer allemaal vragen zouden gaan stellen. Maar de afstandsbediening werkte niet door de heg heen, dus uiteindelijk ben ik er toch maar even voor gaan staan."

Martien: "Dat is heel raar en het went ook niet."

Maxime: "Gelukkig hebben we elkaar, denk ik steeds. We begrijpen allemaal hoe gek het is en kunnen elkaar daarin steunen."

Kunnen jullie je eigen populariteit verklaren?

Maxime: "Ik denk dat wij anders zijn dan anderen en er gebeurt altijd wel iets hier in huis. Claire kijkt nu naar Pippi Langkous en dan zeggen ze iets van: 'Ik denk dat ik het kan.'"

Erica: "'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.'"

Maxime: "Precies! En zo leven wij ook. We gaan het gewoon proberen."

Martien: "Onze gezinssamenstelling is natuurlijk apart: Erica en ik zijn samen, maar we delen niet het bed."

Erica: "En ondanks dat is alles wat we doen toch heel herkenbaar voor mensen, dat je een beetje op elkaar zit te hakken als je met elkaar bezig bent, maar het daarna ook gewoon weer prima is. Iedereen heeft dat."

Er is een heleboel gedoe geweest rondom Nadège (de huishoudster in het chateau). Zij was heel boos op sociale media toen bleek dat ze niet meer voor jullie kon werken. Hoe is het nu?

Erica: "We hebben geen contact meer met haar. We betalen gewoon haar salaris tot het einde van haar contract in september, maar ze werkt niet meer voor ons. Ze wilde per se blijven doen wat in haar contract stond, namelijk de kamers schoonmaken en het ontbijt. Maar er zijn geen gasten, dus dat viel weg. We hebben aangeboden of ze niet wilde helpen met andere dingen, maar dat wilde ze niet. Dan houdt het op. Ze was toen heel overstuur, ze zag ons toch meer als familie dan wij hadden verwacht, denk ik."

Martien: "We hebben echt ons best gedaan en je ziet in de serie ook dat we haar proberen te helpen met een ander huis, hebben haar een parketvloer voor de keuken cadeau gedaan. Maar ze wilde niks."

Maxime: "Ik was echt wel geshockeerd dat ze zo onaardig deed op Facebook en zei dat we nep waren. Ik had dat echt niet verwacht. Maar nu is het klaar."

Een still uit een uitzending van Chateau Meiland. Links huishoudster Nadège, rechts Erica en Martien. (Foto: Talpa)

Hoe is het nu met de verkoop van het chateau?

Erica: "Deze week komt het chateau ook bij een Franse makelaar op de site en we hebben regelmatig bezichtigingen. Een vriendin van ons is daar steeds bij, dat scheelt veel met heen en weer gaan. We hadden op een gegeven moment twee Belgische kopers en dat leek goed te gaan, maar toen begon de tweede coronagolf en is dat stil komen te liggen."

Martien: "We zitten er niet zo mee. Het is maar een chateau, ons leven gaat gewoon door hoor."

Jullie willen nog niet te veel weggeven over wat jullie in Nederland gaan doen, maar is er een kans dat er een einde komt aan de soap?

Martien: "Dat ligt echt aan het publiek. Zolang mensen het leuk vinden om te kijken, willen wij wel door."

Maxime: "We werken ook met zo'n leuk team, het voelt echt als familie. Dat is denk ik ook waarom we zo natuurlijk overkomen, we doen echt niet anders als zij er zijn."