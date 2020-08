Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week, hoe kan het ook anders, een nabeschouwing van de Democratische Nationale Conventie en een vooruitblik op de Republikeinse.

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

De rood-wit-blauwe slingers kunnen weer in de doos, want de Democratische Nationale Conventie zit erop. (De Republikeinen hebben hun eigen slingers voor volgende week.)

In deze Verkiezingsupdate blikken we terug op dit vierdaagse politieke festijn, traditioneel de start voor de laatste en meest intensieve fase van de campagne. Hebben Joe Biden en de Democraten de boodschap uitgedragen die ze wilden uitdragen?

Tot slot blikken we vooruit op de Republikeinse Nationale Conventie, die komende maandag begint en tot en met donderdag duurt.

NU.nl heeft besloten redelijk terughoudend te zijn met onze normale berichtgeving over het verkiezingskrakeel, want van moddergooien over en weer wordt doorgaans niemand echt wijzer. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Deze week geven we je in de podcast De Week van NU een kijkje achter de schermen en vertellen we hoe een video over de conventiespeech van Michelle Obama op onze redactie tot discussie leidde.

Biden's Big Moment

President Trump en de Republikeinen schilderden Biden de afgelopen maanden af als "seniel": hij zou zich in zijn kelder verstoppen en geen drie woorden aan elkaar kunnen smeden.

Gek genoeg hielp dat Biden bij de belangrijkste toespraak uit zijn lange politieke carrière, die waarin hij donderdagavond de nominatie van zijn partij accepteerde. De verwachtingen waren niet bijzonder hooggespannen en zijn missie was simpel: doe het beter dan de karikatuur die tegenstanders van je schetsen.

Biden volbracht die missie. Zijn toespraak was krachtig, persoonlijk en samenhangend. Hij sloot prima aan bij de simpele boodschap die de Democraten met hun conventie wilden uitdragen. In de woorden van Biden: Trump heeft het land "te lang in duisternis gehuld" en de Democraat zal "als verbinder van het volk" de schade die hij heeft aangericht herstellen. Onderlinge meningsverschillen, zoals die met Republikeinen die zich van Trump hebben afgekeerd, zijn daarbij van ondergeschikt belang.

Joe Biden tijdens zijn acceptatiespeech op de Democratische conventie. (Foto: ProShots)

De Democratische kandidaat kwam met een plan voor de coronacrisis (sneller testen, meer productie van beschermende materialen en een nationaal mondkapjesmandaat) en presenteerde verschillende andere beloftes uit zijn verkiezingsprogramma, onder meer voor economisch herstel en het bestrijden van klimaatverandering.

Zijn toespraak was met 25 minuten relatief kort. Vier jaar geleden duurde de acceptatiespeech van Hillary Clinton bijna een uur, en in 2008 kwam die van Barack Obama daar ook in de buurt.

Onverwacht hoogtepunt van de laatste avond was echter niet de speech van Biden, maar een boodschap van Brayden Harrington, een 13-jarige jongen uit New Hampshire, die net als Biden stottert. Dat maakte het extra dapper dat hij een miljoenenpubliek vertelde hoe de kandidaat hem daarmee had geholpen.

Niet hetzelfde, maar het werkte wel soort van prima

In de Amerikaanse media waren de meeste commentatoren het erover eens: de eerste 'coronaconventie' was een bescheiden succes. Normaal is er een uitgebreid dagprogramma, maar dit keer was het geheel made for primetime, met blokken van zo'n twee uur per stuk. De kijkcijfers waren iets lager dan in 2016, maar digitale streams werden daarbij niet meegeteld.

Niet dat elke keuze van de regisseurs overigens even geslaagd was. Het gebrek aan een live-publiek bleek bijvoorbeeld een struikelblok voor Veep-actrice Julia Louis-Dreyfus, die de laatste avond presenteerde; voornamelijk omdat het onderstreepte dat haar grappen over Trump niet heel sterk waren. Ze vielen bovendien uit de toon bij de rest van het gebodene, dat vooral bestond uit lofzangen op de empathische vermogens van Biden en plechtige verzekeringen dat hij het land kan helen.

Door de bank genomen, wisten de Democraten op hun conventie een tegenwicht te bieden voor de stelling van de Republikeinen dat een stem op Biden een stem op extreem-links is. Trump werd daarbij van alle kanten hard aangevallen.

De belangrijkste sprekers kwamen van het politieke centrum van de partij - van Huisvoorzitter Nancy Pelosi en de echtparen Obama en Clinton, tot Bidens gewezen rivalen Pete Buttigieg en Amy Klobuchar. Ook enkele NeverTrump-Republikeinen, zoals oud-gouverneur van Ohio John Kasich en oud-buitenlandminister Colin Powell, maakten hun opwachting, om te onderstrepen dat iedereen welkom is in de anti-Trump-tent.

Die nadruk op gematigdheid leidde tot gefronste wenkbrauwen op de progressieve vleugel van de partij, maar tot grote breuken in de ogenschijnlijke eenheid kwam het niet. Dat miljardair Michael Bloomberg vijf minuten spreektijd kreeg, terwijl progressief icoon Alexandria Ocasio-Cortez het met anderhalve minuut moest doen, werd wel bijzonder slecht ontvangen op links, schreef onder meer Vanity Fair.

Joe Biden en running mate Kamala Harris sluiten de conventie af, geflankeerd door zijn echtgenote Jill en haar echtgenoot Douglas Emhoff. (Foto: ProShots)

Nu is het de beurt aan de Republikeinen

Een van de belangrijkste thema's tijdens de Democratische conventie waren constante en keiharde aanvallen op president Trump en zijn regering. De Republikeinen krijgen volgende week hun kans daar een antwoord op te geven tijdens hun eigen partijbijeenkomst in Charlotte, North Carolina.

Vicepresident Mike Pence gaf eerder vandaag een voorproefje in een interview met Fox News. "De Democraten bieden een visie voor dit land die onze economie zou verpletteren en het soort beleid promoot dat zal leiden tot meer geweld in onze straten", zei hij.

De Republikeinen zullen zich volgens de vicepresident richten op wat Trump heeft gedaan om de strijdkrachten te ondersteunen en de economie te herstellen, en op de vele conservatieve rechters die hij heeft benoemd.

Er zal worden onderstreept dat Trump "staat voor de publieke orde", aldus Pence. "Joe Biden zei gisteravond dat de democratie op het stembiljet staat, dat karakter op het stembiljet staat. De economie staat op het stembiljet. Law and order staat op het stembiljet - en het Amerikaanse volk weet dat."

Onder de sprekers op de Republikeinse conventie zijn Republikeinse politici uit een jongere generatie, zoals oud-VN-ambassadeur Nikki Haley en de gouverneur van South Dakota, Kristi Noem. Ook Donald Trump junior, oudste zoon van de president, die door sommigen binnen de partij wordt gezien als zijn toekomstige opvolger, maakt zijn opwachting.

Trump accepteert donderdag de nominatie van zijn partij in een toespraak op het gazon van het Witte Huis. De rozentuin van de ambtswoning komt dinsdag voorbij, wanneer first lady Melania Trump en de volwassen kinderen van de president daar over hem spreken. Vicepresident Pence is woensdag de belangrijkste spreker.

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.