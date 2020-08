Hoewel Davina Michelle al jaren hits scoort en ruim een miljoen volgers op YouTube heeft, kwam het nooit eerder tot een album. Op 21 augustus is het zover voor de 24-jarige zangeres. Het schrijven van dat album ging niet zomaar: "Als de optredens en de carrière wegvallen, wat is er dan over van mijzelf?"

Van veel mensen stond het leven de afgelopen maanden stil. Jij hebt in Ahoy gestaan, een film opgenomen, zit in de jury van een talentenjacht, brengt singles uit, brengt een album uit. Heb jij wel rust gehad?

"En ik heb ook nog twee katten, haha. Het is echt gigantisch druk geweest. Sterker nog: de tijd rond de opnames van de film is denk ik een van de drukste periodes geweest van de afgelopen jaren. Alles was tegelijkertijd. En je denkt bij een album aan liedjes schrijven, maar er komt zoveel meer bij kijken. Er moeten foto's gemaakt worden, er moeten promotieplannen komen, je moet clips bedenken. En ik moet overal bij zijn."

"Er is een periode tussen Ahoy en Pathé geweest waar ik veel thuis zat. Ik moest schrijven voor het album en de single, terwijl ik op dat moment een writers block had."

Dat je gaat zitten omdat je weet dat het moet, maar dat het gewoon niet lukt.

"Precies. Alle optredens vielen weg en ik had voor mijn doen even weinig op de agenda. Ik ging zitten en ineens drong het tot me door dat ik niet kon optreden (door de uitbraak van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen, red.) en dus niet 'de artiest Davina' was. En toen vroeg ik me af: Wat is er dan nog over van Michelle? Ik wist op dat moment even niet meer wie ík dan was."

Tegelijk zou je ook kunnen denken: dat is wel iets waar je over kan schrijven, dat je zo vastzit.

"Ja, dat wilde ik ook uiteindelijk. Maar dat ging niet zomaar. Ik luister normaal naar een melodie en bedenk dan waar het nummer over moet gaan, daar schrijf ik dan over. Bij de melodie van My Own World bedacht ik dat het moest gaan over iemand die mentaal vreemdgaat, dus niet echt. Maar ik kwam er niet uit. Ik kon niet meer vanuit mezelf schrijven op dat moment, ik kon mezelf niet inleven in hoe ik zou zijn in situaties omdat ik zo in de war was van hoe ik me voelde en wat er nou aan de hand was."

Hangt je persoonlijkheid dan zo af van 'de artiest Davina Michelle'?

"Op het moment dat ik op het podium sta of aan het schrijven ben, ben ik toch een ander persoon dan wanneer ik gewoon lekker met jou zit te praten, buiten het gras aan het maaien ben of met vriendinnen in een restaurant zit. Je bent wel dezelfde persoon, maar een andere versie daarvan. Niet dat Davina het overnam, maar gewoon, ik wist het niet meer. Dan was ik de ene dag heel erg vrolijk of heel erg enthousiast, zoals ik van mezelf ben, maar als Davina ben ik best wel ingetogen, omdat iedereen je herkent en je aankijkt alsof je een soort standbeeld bent, een soort object. Dat nam ik mee naar huis en daardoor liep het te veel in elkaar over. Daar schrok ik best wel van."

Is dat ook niet omdat je jarenlang altijd bezig was? Dan heb je de tijd niet om er over na te denken totdat ineens alles wegvalt.

"Het is zó moeilijk om uit te leggen. Maar als ik niet Davina ben, niet de artiest, wat vind ik dan leuk om te doen? Als de optredens en de carrière wegvallen, wat is er dan over van mijzelf? Het was heel confronterend dat je thuiszit en je bedenkt dat je vroeger uitging of ergens heen ging, maar dat nu niet meer kan. Want dan moet ik de hele dag op de foto."

"Toen ik door begon te krijgen wat me dwarszat kon ik dat ook opschrijven. Het melodietje van My Own World is een beetje crazy, een beetje mysterieus. En zo klopte het ineens bij het opschrijven van deze gevoelens. Ik ben blij dat ik dat in een nummer heb kunnen stoppen. Ik hoop dat mensen zich daar in kunnen vinden. Het is ook geen unieke situatie voor iemand, er zijn denk ik heel veel mensen die dit hebben. Daarom vind ik het juist chill het te delen."

In de concertregistratie zeg je ook dat je je van het ene op het andere moment heel anders kan voelen: dan ben je vrolijk en gezellig en daarna wil je niks meer en in je eentje zitten. Als je gemoedstoestand zo verandert, loop je het risico dat je je teksten terugleest en denkt: zo voel ik me niet meer.

"Omdat we nu een deadline hadden, want eigenlijk wilden we vorig jaar het album al uitbrengen, kon ik niet meer blijven sleutelen. Terwijl je altijd weer opnieuw honderd aanpassingen doet, moest ik nu op een gegeven moment die knoop doorhakken. Natuurlijk kan ik nu nog steeds denken: oh was dat maar anders. Maar ik ben heel trots op wat we hebben neergezet en ik sta er echt achter. Ook omdat het heel erg vangt hoe ik me voel. Ieder liedje is een ander gevoel."

"Dat is hetzelfde als toen ik drie jaar geleden een lelijke tatoeage liet zetten. Die vlinder, het is echt een mot. Het feit dat hij er zo uitziet maakt me niet uit, want het brengt me terug naar het moment van zetten. Maar als ik 'm nu kon uitgummen en opnieuw kon zetten zou ik het niet doen."

Doorbraak mede dankzij Pink Michelle Davina Hoogendoorn werd op 12 november 1995 geboren in Rotterdam

In 2016 deed ze mee aan het teruggekeerde Idols, waarin ze tijdens de duettenronde afviel

Via haar eigen YouTube-kanaal deelde de zangeres covers van hits. Dat viel in de smaak bij Pink, waarna de video van What About Us viral ging

Met Duurt Te Lang, van Glen Faria, scoorde ze na De Beste Zangers haar eerste hit

Daarna volgden hits als Skyward, Hoe Het Danst, Beat Me en 17 Miljoen Mensen

Als je veel hits hebt, krijg je al snel het verwijt dat je commercieel bent. Hoe ga je daarmee om?

"Dat heb je heel snel met popmuziek, dat mensen denken dat het commercieel is ingesteld. En als je jazzmuzikant bent, maak je kunst. Maar je moet mij geen jazz laten maken, ik kan dat niet."

"Het is bijna dat je jezelf moet verdedigen dat je muziek niet schrijft om geld te verdienen, maar dat je muzikant bent. Het kan me eigenlijk geen reet schelen als mensen zo denken. Ik schrijf muziek voor mezelf en voor de mensen die er iets aan hebben. Daarnaast verdien ik er mijn brood mee en dat is alleen maar logisch want anders kan ik het niet vol blijven houden. En ik maak geen keuzes omdat ik er geld mee verdien, daar doe ik het niet voor."

Je hebt met Nederlandstalige nummers enorm gescoord, commercieel gezien had je op het album dus een Nederlandstalig nummer moeten doen.

"Nou precies. Hoe het danst heb ik gedaan omdat ik uitgenodigd werd door Marco Borsato en Armin van Buuren, je bent echt een idioot als je daar nee tegen zegt. Maar met 17 Miljoen Mensen (de hit die ze scoorde met Snelle, red.): dat was een ongelukje. Een heel leuk ongelukje."

Wat komt hierna?

"Ik kan wel roepen: ik word de nieuwe Beyoncé, maar meer dan zo hard mogelijk werken kan ik niet. Ik geloof dat je niet te veel moet verwachten, want dan kun je jezelf alleen maar teleurstellen. Ik probeer mijn verwachtingen laag te houden, maar mijn hoop niet. Dus ik verwacht niet dat ik het ga maken in het buitenland, maar ik hoop het wel. Je moet de lat niet te hoog leggen, dan kun je jezelf flink teleurstellen. En ik ben ook gewoon maar een mens. Ik wil gewoon lekker leven."

My Own World is vanaf 21 augustus te beluisteren en te koop.