Het relatieverhaal van Harry en Meghan Markle is opgetekend in een biografie die deze week verscheen. In Finding Freedom doen bekenden van het koppel flink wat privédetails over hen uit de doeken. Maar ook zonder woorden kan er veel gezegd worden over het wereldberoemde koppel. NU.nl vraagt twee experts: wat vertellen de lichaamstaal en kleding van Harry en Meghan?

"Als je even met je ogen had geknipperd, had je het gemist. We zagen Meghan de ceintuur van haar frisse witte jas gladstrijken en een losse lok haar uit haar ogen vegen, en terwijl ze naar de nerveuze Harry keek, legde ze haar hand op zijn rug en wreef ze enkele keren over dezelfde plek."

Deze eerste zinnen uit Finding Freedom gaan over het moment waarop het koppel hun verloving met het grote publiek deelde. De media-aandacht voor de twee was toen al enorm, iets waar zij allebei mee worstelden. En dat was terug te zien in hun lichaamstaal, zegt lichaamstaalexpert Denise Dechamps, die diverse beelden van het koppel analyseerde.

111 Prins Harry en Meghan Markle maken verloving bekend

'Vraag me of hoe zelfverzekerd ze zich voelde'

"Meghan zit vaak aan haar haar. Ze strijkt het achter haar oor, of langs haar hals." Signalen die worden gezien als zelfbescherming, legt Dechamps uit.

"Het strijken door je haar is een manier van zelftroosting. Meghan combineert dit vaak met een arm voor haar lijf, door bijvoorbeeld met haar rechterhand haar aan de linkerkant van haar gezicht weg te strijken. Omdat dit zelfbescherming laat zien, vraag ik me af hoe zelfverzekerd Meghan zich op dat moment voelde."

Meghan Markle strijkt langs haar haar - volgens lichaamstaalexpert Denise Dechamps een teken van onzekerheid. (Foto: BrunoPress)

'Ze raken elkaar aan, meer dan het protocol voorschrijft'

Uit de analyse van Dechamps komt ook naar voren dat Harry en Meghan veel lichamelijk contact hebben. "Ze houden elkaars handen vast, raken elkaar veel aan, hebben lang oogcontact. Meer dan andere koninklijke koppels doen, en meer dan het protocol voorschrijft."

Toen het stel meer in de openbaarheid trad, na hun verloving, werd duidelijk dat ze zich niet te veel aan dat protocol wilden houden. "Royals krijgen veel mediatraining en lichaamstaaltraining, want ingetogenheid wordt verwacht als je onderdeel van het Britse koningshuis bent. Dat zie je duidelijk bij William en Kate: die laten wel emotie zien en raken elkaar aan, maar minder dan Harry en Meghan dat doen."

Het eerste gezamenlijke interview dat het koppel gaf, was wat dat betreft tekenend volgens Dechamps. "Je zag goed dat ze heel verliefd zijn. Ze raakten elkaar veel aan, vooral Meghan is hier heel authentiek in."

142 Meghan Markle liet prins Harry aanzoek bijna niet afmaken

'Harry laat veel meer emotie zien'

In de loop van hun relatie ging Meghan meer aan deze koninklijke regels voldoen. "Je merkte het bijvoorbeeld aan haar zwaai", aldus Dechamps. "Ze had een rodeloperzwaai: met een gebogen rug, een half gedraaid lijf, een brede lach en een grote zwaai. Door het koningshuis wordt gezwaaid met een kleine polsbeweging." Desondanks bleef Meghan zichzelf, stelt de expert. "Je zag wel dat het er bedachter en ingestudeerder uitzag, maar een poppenkastshow werd het niet."

Dat is volgens Josine Droogendijk, het gezicht achter de royaltywebsite ModekoninginMaxima, ook te zien aan de evolutie die Meghan op kledinggebied heeft meegemaakt. "Ze is wat kleding betreft haar eigen pas blijven volgen, door bijvoorbeeld een smoking te dragen op een feestje. Ze durfde buiten de gebaande paden te treden, die sterke persoonlijkheid zie je ook in haar kleding terug."

Waar Meghan zich als nieuw lid van het koninklijk huis ingetogener moest gaan opstellen, leek Harry zich juist meer de andere kant op te bewegen. "In interviews zie je dat hij meer emotie laat zien, wat ongetwijfeld door Meghan komt. Hij is veel meer ontspannen."

'Harry neemt meer de leiding'

In de biografie komt veelvuldig naar voren dat Harry en Meghan moeite hebben met de aandacht die de media aan hen besteden. Dat is volgens Dechamps duidelijk te zien op de beelden waarop het koppel hun pasgeboren zoon Archie voor het eerst toonde.

"Volgens de traditie moeten ze hun baby snel aan het publiek laten zien. Aan Meghan kan je zien dat ze er niet helemaal achter staat. Ze liep wiebelig, hield zich letterlijk aan Harry vast. Alles straalde uit: we willen dit helemaal niet."

Dechamps ziet veranderingen in de lichaamstaal van de twee sinds Archie is geboren. "Ze waren eerst meer in sync: ze hadden dezelfde pas en tred, ze spiegelden elkaar. Sinds Meghan moeder is, lijkt Harry meer de leiding te hebben genomen. Hij loopt vaak een halve pas voor Meghan, alsof hij een soort vaderlijke beschermingsrol op zich neemt."

189 Meghan en prins Harry tonen pasgeboren zoon in Windsor Castle

Van jurken naar casual kleding

Inmiddels ziet zowel Droogendijk als Dechamps dat het stel, nu zij hun taken voor het koninklijke huis hebben neergelegd, meer zichzelf lijkt te zijn.

Begin maart waren ze voor het laatst aanwezig bij een koninklijke aangelegenheid. De groene jurk die Meghan toen droeg, was volgens Droogendijk tekenend. "Met een keurige rok van keurige lengte. Ze wist dat deze outfit wegens de gelegenheid onder de loep genomen zou worden, dus ze kon hier onmogelijk het protocol breken."

Deze groene jurk zal voorlopig in Meghans kast blijven hangen. Sinds haar verhuizing naar Canada en later de omgeving van Los Angeles, zijn zij en de prins alleen nog maar gezien in comfortabele kleding. "Harry draagt veel truien en Meghan heeft haar casual stijl van vroeger weer omarmd: veel jeans, overhemdjurken. En ze kan nu signalen afgeven met haar kleding: zo droeg ze een shirt met de tekst 'stop racisme'. Dat kun je als hertogin niet makkelijk dragen."

Het paar tijdens hun laatste publiekelijke optreden tijdens Commonwealth Day 2020 in maart. (Foto: BrunoPress)

En ook hun uitstraling ademt volgens Dechamps een gevoel van rust en comfort uit. "Het ziet eruit alsof de timing van hun lichaamstaal klopt. Het cognitieve proces - dat je ziet dat iemand nadenkt over zijn lichaamstaal - is minder te zien, er zit geen tijd tussen hun emotie en lichaamstaal."

De lichaamstaalexpert is benieuwd of deze openheid nog sterker gaat worden en of ze nog meer echte emotie laten zien. "Bij de goede doelen en stichtingen waar ze werk voor gaan doen, past het om meer authentiek te zijn. Wat ze hebben geleerd in hun mediatraining, daar verbind je mensen emotioneel niet mee - juist die verliefdheid spreekt aan."