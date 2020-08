Samen met Lewis Hamilton is hij het gezicht van een van de succesvolste Formule 1-teams ooit. Mercedes-teambaas Toto Wolff (48) rijgt met zijn renstal de wereldtitels aaneen, maar zijn invloed in de paddock gaat veel verder dan alleen de pitbox van de zwarte 'Zilverpijlen'.

Stel, de algemeen directeur van Ajax is tegelijkertijd de zaakwaarnemer van Ajax-aanvaller Quincy Promes, Calvin Stengs van AZ en Feyenoorder Steven Berghuis. Diezelfde algemeen directeur is ook nog eens de coach van Ajax en heeft daarnaast aandelen in Feyenoord en PSV.

Dit scenario zou in de voetballerij ondenkbaar zijn, maar in de Formule 1 is een soortgelijke constructie werkelijkheid. Wolff is CEO van het Mercedes Formule 1-team en tegelijkertijd teambaas van de renstal. Ook behartigt hij de belangen van onder anderen Valtteri Bottas (Mercedes) en George Russell (Williams). Namens Mercedes levert hij motoren aan Williams en Racing Point, twee teams waar hij ook aandelen in heeft.

Wolff is officieel niet in dienst bij Mercedes, maar staat - omdat hij aandelen van het Formule 1-team bezit - dankzij een creatieve constructie als managing partner in de boeken. Daarmee krijgt hij van Daimler - het moederbedrijf van Mercedes - de ruimte om zijn werkzaamheden naast Mercedes voort te zetten.

Lewis Hamilton neemt de felicitaties van Toto Wolff in ontvangst na het behalen van zijn derde wereldtitel in 2015. (Foto: Getty Images)

Wolff is een van de succesvolste teambazen ooit

Het is het bizarre verhaal van een man met vele petten, die zijn geld verdiende via investeringen op de beurs en in 2009 aandelen kocht van het Formule 1-team Williams. Zo maakte hij kennis met de koningsklasse van de autosport. In de jaren negentig was hij zelf actief als coureur, maar verder dan verschillende toerwagenklassen kwam hij niet.

In 2012 werd de invloed van Wolff bij Williams groter toen hij werd benoemd tot uitvoerend directeur van het team. In datzelfde jaar boekte hij met coureur Pastor Maldonado zijn grootste succes bij de renstal uit Grove: de Venezolaan won verrassend de Grand Prix van Spanje, wat vandaag de dag nog steeds de laatste zege van Williams is.

Aan het eind van dat seizoen maakte Wolff de overstap naar Mercedes waar hij werd aangesteld als hoofd van het autosportprogramma van het Duitse merk. Sinds 2014 is hij teambaas van Mercedes en sindsdien heeft hij met het team alle wereldtitels gewonnen, die hij kon winnen (vijf keer Lewis Hamilton en een keer Nico Rosberg). Ook dit jaar is Mercedes de dominante factor in de Formule 1 en heeft het team in alle vier de Grands Prix de zege gepakt.

"Toto weet er als geen ander voor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek staan", zegt Ziggo Sport-commentator Olav Mol, die Wolff in 2009 van dichtbij zijn entree in de paddock zag maken.

"Zijn kracht is dat hij zich niet met het technische gedeelte van het team bemoeit. Alle medewerkers van Mercedes die ik spreek zijn razend enthousiast over hem. Hij zorgt ervoor dat hij met bijna iedereen binnen het team persoonlijke relaties onderhoudt. Op de fabriek laat hij zich regelmatig op andere departementen zien, om zo zelf te kijken wat er speelt."

Toto Wolff feliciteert Lewis Hamilton met zijn zege bij de Grand Prix van Canada in 2017. (Foto: Pro Shots)

Onvrede over activiteiten Wolff

Hoewel Daimler naar buiten toe altijd vertrouwen in Wolff heeft uitgesproken, is er binnen het bedrijf wel degelijk onvrede over de nevenactiviteiten van de Oostenrijker, zo bevestigen meerdere bronnen die dicht bij Mercedes staan aan NU.nl.

Wolff werd naar Mercedes gehaald door voormalig Daimler CEO Dieter Zetsche, met wie hij zowel zakelijk als persoonlijk goede banden onderhield. Zetsche ging in 2019 met pensioen en met de komst van Ola Källenius werden de activiteiten van Wolff opnieuw onder de loep genomen. De conclusie: de invloed van Wolff in de Formule 1 is veel te groot voor iemand die verbonden is aan een beursgenoteerd bedrijf, dat alle uitgaven op een redelijke manier moet kunnen overleggen.

Wolff en Källenius zelf hebben altijd ontkend dat zij niet met elkaar door één deur zouden kunnen. "En zoiets wordt pas echt een probleem als de resultaten tegen gaan vallen", vervolgt Mol. "Door de persoon die Toto Wolff is zal hij niet snel ter discussie worden gesteld. Hij heeft een rustig privéleven en leeft niet zo exorbitant als bijvoorbeeld Vijay Mallya - oud-teambaas van Force India - dat deed."

Hoe de toekomst van Wolff - wiens contract bij Mercedes aan het eind van dit seizoen afloopt - eruit gaat zien is onduidelijk. In de afgelopen maanden is hij regelmatig genoemd als opvolger van Formule 1-baas Chase Carey.

Maar voordat hij die functie kan vervullen mag hij minstens drie jaar niet in de Formule 1 werken, omdat iemand op zo'n belangrijke post volledig objectief moet kunnen zijn. En met alle verschillende activiteiten van Wolff wordt dat een lastig verhaal.