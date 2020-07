Achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de psychotische Thijs H. Een vonnis waarin de rechtbank opvallend genoeg het rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) aan de kant schuift én adviseert om hem (in plaats van na twaalf jaar) al na zes jaar detentie in een tbs-kliniek op te nemen. "Wetende dat je dan problemen gaat creëren", zegt strafrechtadvocaat Job Knoester.

De 28-jarige Limburger is donderdag door de rechtbank schuldig bevonden aan drie moorden. In mei vorig jaar heeft hij, met tientallen messteken, de wandelaars Etsuko (56), Diny (63) en Frans (68) gedood. De vraag was niet óf hij het heeft gedaan, maar in welke mate het hem aan te rekenen viel.

De voormalige behandelaars van H., werkzaam in de Mondriaan-kliniek, zagen tekenen van ADHD of een stoornis in het autismespectrum bij H. Fout, zo vinden de experts van het PBC: de rode vlag - de psychotische kenmerken die de man vertoont - is "uit het oog verloren". Zijn wanen werden erger en H. werd volgens hen uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar.

De rechtbank heeft dit rapport opvallend genoeg van de hand gewezen, terwijl de visie van het PBC in het merendeel van de strafzaken wordt gevolgd. Er was achteraf te veel twijfel over hoe H. zijn wanen invulde, deels door zijn wisselende verklaring en wens om het label 'ontoerekeningsvatbaar' te krijgen.

De ervaren klinisch psycholoog Jan Derksen denkt dat de conclusie van het PBC-rapport niet is meegenomen omdat "je heel scherp moet beschrijven hoe psychotisch iemand was in de voorbereiding van én op het moment van het delict". "Ik kan me voorstellen dat het hieraan heeft gemankeerd."

Onderzoek bij de woning van H. (Foto: Regio 15)

Waarom geen grote man met herdershond?

Zo werden in de rechtbank vragen gesteld over de keuzevrijheid van H. Waarom kon hij bewust de keuze maken om oudere mensen te doden en geen - hypothetisch gesproken - "grote man met een herdershond"? Het PBC zei in het algemeen dat het voor iemand met een psychose mogelijk is om "andere belangen te bewaken", maar hier heeft de rechtbank geen genoegen mee genomen.

Een second opinion in een hoger beroep lijkt psycholoog Derksen dan ook behoorlijk zinvol. Want het oordeel 'verminderd toerekeningsvatbaar' in plaats van het door het PBC aangedragen 'ontoerekeningsvatbaar' maakte de weg vrij voor een lange celstraf. Voor H. is dat achttien jaar cel geworden.

156 Waarom de rechtbank Thijs H. verminderd ontoerekeningsvatbaar vindt

Knoester: 'Begrijp rechtbank niet zo goed'

En hier volgt dan ook het tweede bijzondere element uit het vonnis: het advies over de start van de tbs-behandeling. Vanwege de jonge leeftijd van H. en de inschatting dat zijn behandeling meer effect heeft als deze snel wordt gestart, wordt justitieminister Ferd Grapperhaus gevraagd de tbs-behandeling al na een derde van de celstraf te laten starten, in plaats van na twee derde zoals gebruikelijk - wat in H.'s geval zou neerkomen op twaalf jaar.

Knoester, naast strafrechtadvocaat ook voorzitter van de vereniging van tbs-advocaten, heeft er "gezien de politieke kleur" van de huidige ministers een hard hoofd in dat dit advies wordt overgenomen. "Ik begrijp de rechtbank niet zo goed. Waarom passen ze de celstraf niet aan als ze de vroeger startende behandeling zo belangrijk vinden?"

“Ontbrekend verlof kan zorgen voor frustratie.” Strafrechtadvocaat Job Knoester

En zelfs áls er een akkoord wordt gegeven op het vroeger behandelen van de psychotische man, zullen er volgens de advocaat problemen volgen. Dat heeft ermee te maken dat er pas na twee derde van zijn celstraf, dus na twaalf jaar, gekeken kan worden of hij met verlof kan.

"Dit kan zorgen voor frustratie bij hem en bij de behandelaar", zo legt Knoester uit. Hierbij wijst hij op de functie van tbs: het leren functioneren in een sociale omgeving. "Ik zeg niet dat hij na twee jaar al met verlof moet, maar áls de behandelaar dit nodig vindt, kan het nu niet."

Derksen durft een waardeoordeel over de effectiviteit van de behandeling na zes jaar cel nog niet aan. "Maar er moet wel maatwerk worden toegepast", zegt hij. "Het is belangrijk dat de behandelaars niet in slaap dutten in deze kwestie."

Effectiviteit behandeling niet in te schatten

In 2015 kwam de Taskforce behandelduur tbs, waarin specialisten uit verschillende disciplines zaten, met het advies om 'detentieschade' te voorkomen. Oftewel: combineer geen lange gevangenisstraffen met een tbs-maatregel, zeker niet bij mensen met een psychose, vanwege hun kwetsbaarheid.

"Het is hetzelfde als een man met een hartaandoening vragen om voor de operatie een marathon te lopen", aldus Knoester.

Derksen beaamt dat er in de cel mensen zitten die "bad" (slecht) zijn, en mensen die "mad" (geestelijk iets mankeren) zijn. Maar of H. mentaal wordt geraakt door zijn celstraf, hangt af van het type psychose dat hij heeft. "Daar zou ik hem eerst voor moeten spreken."

Zowel het Openbaar Ministerie (OM), dat 24 jaar cel en tbs had geëist, als de verdediging heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan in de zaak. In deze zaak ligt het voor de hand dat een gerechtshof zich opnieuw zal moeten buigen over de vraag: ontoerekeningsvatbaar of toch deels verantwoordelijk te houden?