Deze week werd een mijlpaaltje bereikt: er zijn minder dan honderd dagen te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Wie heeft de beste papieren voor die eindsprint: president Donald Trump of zijn Democratische uitdager, Joe Biden?

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen draait eigenlijk alles om de swingstaten. Californië en New York kleuren traditioneel Democratisch blauw, terwijl Alabama en Kentucky nagenoeg altijd Republikeins rood zijn. In swingstaten (paars) is de uitkomst niet op voorhand duidelijk; ze kunnen beide kanten op. Kandidaten reserveren het merendeel van hun troepen en materieel voor die battlegrounds, waar iets te winnen (of te verliezen) valt.

Dit zijn momenteel de zes belangrijkste swingstaten in de verkiezingsrace van dit jaar, met tussen haakjes een actueel gemiddelde uit meerdere peilingen in procentpunten. (Bron: RealClearPolitics, 31 juli)

Arizona (Biden +3,2)

Florida (Biden +6,7)

Michigan (Biden +8,0)

North Carolina (Biden +3,4)

Pennsylvania (Biden +6,0)

Wisconsin (Biden +5,0)

Het zijn niet de enige battlegrounds - analisten tellen er in totaal zeventien - maar ze gelden daarnaast ook als bellwether states, waar de verkiezingsuitslag naar verwachting in lijn zal liggen met de landelijke uitkomst.

Voor de Trump-campagne was het een klap dat Florida en Ohio dit jaar weer als swingstaten gelden. De president won daar in 2016 dik, en tot voor kort werden ze door de Republikeinen beschouwd als zekerheidjes.

Bovendien verliest Trump in de peilingen terrein op Biden in Arizona en Georgia, waar hij vier jaar geleden eveneens de overwinning behaalde. Ook Iowa, waar hij Hillary Clinton destijds met bijna 10 procentpunten verschil versloeg, lijkt weer paars te kleuren. De Democraten maken zelfs reëel kans in de staat die bij veel Nederlanders voor op de tong ligt als je hen vraagt een rode staat te noemen: Texas, dat in 1976 voor het laatst voor een Democraat koos. Georgia deed dat trouwens in 1992 - voor de eerste en enige keer sinds 1948.

Het Trump-kamp wordt gedwongen vooral defensief op te treden. Dat is onder meer af te leiden aan de advertentie-uitgaven - doorgaans een goede indicator van campagnefocus. Volgens een recente analyse van Bloomberg gaf de president in juli 92 procent van zijn reclamebudget uit aan spotjes in staten waar hij in 2016 won. Dat een Republikeinse president geld moet uitgeven om de steun voor zijn herverkiezing veilig te stellen in staten zoals Georgia en Texas, is opvallend.

President Donald Trump tijdens een bezoek aan het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda op 11 juli. (Foto: Pro Shots)

Trump heeft moeite zijn aanhang te verbreden

Het grote probleem voor Trump is dat hij een bredere coalitie van kiezers moet aanspreken als hij opnieuw wil worden verkozen. Hij won in 2016 dankzij de kiesmannen die hij opstreek na nauwe zeges in drie staten (Michigan, Wisconsin en Pennsylvania), hoewel hij landelijk minder stemmen kreeg dan Clinton. Trump wist de Republikeinse Partij van binnenuit over te nemen en kiezers te mobiliseren die anders niet hadden gestemd, maar die in hem een manier vonden om hun onvrede te uiten over het politieke establishment, acht jaar Democratisch bewind en de persoon Hillary Clinton.

Nu is de politieke situatie anders dan toen. Trump is niet langer de outsider die revolutionaire verandering belooft, maar een zittende president, die vier jaar de tijd heeft gehad om zijn politieke beloftes te verwezenlijken. De verkiezingen van vier jaar geleden konden deels worden gezien als een referendum over Clinton. Dit keer is Trump zelf aan de beurt. De harde kern van zijn aanhang is opvallend loyaal, maar niet omvangrijk genoeg om hem de overwinning te garanderen.

Uit peilingen blijkt dat een grote meerderheid van de Amerikanen niet blij is met zijn aanpak van de coronacrisis en de protesten over politiegeweld en racisme. Dat geldt ook voor zwevende kiezers in swingstaten, die hard nodig zijn voor Trumps herverkiezing. Bij zijn achterban zijn tekenen van slijtage zichtbaar, bijvoorbeeld onder ouderen - die zich zorgen maken over het coronavirus - en witte vrouwen uit de buitenwijken.

Trump lijkt er vooralsnog vooral op gebrand zijn trouwe aanhang te mobiliseren met vurige retoriek. Een duidelijk verhaal over wat hij in zijn tweede termijn concreet wil bereiken, heeft hij nog niet verteld. Wanneer hem wordt gevraagd of die strategie de juiste is, zegt hij dat de peilingen in 2016 ook zijn nederlaag voorspelden. Republikeinse strategen maken zich zorgen; playing to the base voldoet prima als je de voorverkiezingen van je eigen partij wilt winnen, maar als je alleen predikt voor eigen parochie, lokt dat weinig nieuwe zielen naar de kerk.

Op de keper beschouwd, lijkt Trump er een stuk slechter voor te staan dan in dezelfde periode in 2016. Dat betekent niet dat zijn nederlaag vanzelfsprekend is. De president heeft gelijk als hij stelt dat peilingen geen keiharde garanties bieden. Het is niet uitgesloten dat ze in sommige swingstaten de steun voor Trump weer onderschatten.

Ruimte voor verbetering van zijn positie in die peilingen is er ook, al krimpt die wel. Onafhankelijke kiezers waren voor de uitbraak van COVID-19 bijvoorbeeld gecharmeerd van Trumps economische beleid. Mocht in de komende maanden aanzienlijk economisch herstel optreden - tegen de verwachting van economen in - dan zou dat zijn kansen flink verbeteren. Dat kan ook gelden voor doorbraken in de strijd tegen het coronavirus.

Joe Biden salueert tijdens de wake voor burgerrechtenicoon en Democratische afgevaardigde John Lewis in het Capitool in Washington op 27 juli. (Foto: Pro Shots)

Biden staat voor, maar is er echt nog niet

Alle mitsen en maren over de peilingen en de resterende tijd in acht genomen, kun je stellen dat Biden een goede uitgangspositie heeft voor het vervolg van de campagne. De peilingen zijn heel gunstig en zijn tegenstander wordt belaagd door crises van historisch formaat, waarin de president nog geen aanpak weet te vinden die kan rekenen op de goedkeuring van een meerderheid van de Amerikaanse kiezers.

Het is een groot voordeel voor Biden dat veel Democratische kiezers erop gebrand zijn Trump weg te krijgen. De 77-jarige oud-vicepresident wekt, als gematigde establishmentfiguur, weinig enthousiasme bij de progressieve vleugel van de partij, maar die is nog minder gebrand op de huidige president.

De coronacrisis mag het Trump dan moeilijk maken, het is niet uitgesloten dat Biden er in november ook hinder van zal ondervinden. De voorverkiezingen in verschillende staten waren een puinhoop. In Milwaukee, hoofdstad van swingstaat Wisconsin, waren bijvoorbeeld 175 van de 180 stemlokalen dicht, wat tot lange rijen leidde. Als dat soort taferelen zich in november herhalen, treft dat naar verwachting vooral Democratische kiezers in de grote steden. President Trump en de Republikeinen verzetten zich tegen een mogelijk alternatief: wijdverbreid stemmen per post.

Daar komt bij dat Biden niet meer zo scherp is als voorheen. Hij stond al bekend als een flapuit, maar lijkt zich nu vaker te verspreken of halverwege een zin de draad kwijt te raken. Een tegenstander als Trump (zelf overigens ook niet de meest coherente spreker) kan daar genadeloos gebruik van maken, bijvoorbeeld als Biden flatert tijdens een van de presidentiële debatten.

Joe Biden en Donald Trump. (Foto: Pro Shots)

Verkoop de huid niet...

Met minder dan honderd dagen te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen, lijkt de Democratische uitdager Biden goede papieren te hebben tegen de Republikeinse verdediger, president Trump. Biden wordt vooral geholpen door Trumps aanpak van twee crises - de COVID-19-pandemie en de Black Lives Matter-protesten - waar de meeste Amerikanen niet tevreden over zijn.

Maar de president is een onvoorspelbare politicus, gedreven door instinct, die zijn huid duur zal verkopen. Als de strijd echt in volle hevigheid losbarst, na de nationale conventies van de beide partijen in augustus, kan er nog veel veranderen.