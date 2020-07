Frankrijk is nog altijd een van de populairste vakantiebestemmingen voor Nederlanders. Hoewel het coronavirus dit jaar even roet in het eten leek te gooien, is het inmiddels weer mogelijk om ernaartoe te reizen. Maar het coronavirus gaat niet op vakantie, en ook in Frankrijk gelden daarom maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Waar moet je op letten als je op vakantie gaat naar Frankrijk?

Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk vertoont eenzelfde curve als in andere Europese landen: na een piek in de maanden april en mei is het aantal besmettingen afgezwakt. Toch zijn er (weliswaar 'zwakke') signalen dat het virus op bepaalde plekken weer opleeft, waarschuwde minister van Volksgezondheid Olivier Véran volgens Le Parisien. Het land werkt ondertussen aan een scenario voor als een tweede golf van het virus de kop opsteekt.

Op dit moment zijn volgens de Franse overheid ruim 173.000 besmettingen bevestigd in het land met 67 miljoen inwoners. Meer dan 30.000 Fransen overleden aan de gevolgen van het virus.

Her en der ontstaan in Frankrijk lokale COVID-19-uitbraken. Zo is er een stijging van het aantal besmettingen te zien in hoofdstad Parijs, is het aantal infecties in het departement Mayenne sinds juni verdrievoudigd en zijn er meerdere clusters van uitbraken ontstaan in de zuidwestelijke regio Nouvelle-Aquitaine.

Maar de kans dat deze uitbraken tot een herinvoering van een landelijke lockdown leiden, is klein. Premier Jean Castex liet al weten dat het land wat hem betreft niet teruggaat naar een totale lockdown. De economische gevolgen daarvan zouden "rampzalig" zijn, zo zei hij vorige week in een interview met RTL.

Een uitbraak in een bepaalde regio kan wel tot een lokale lockdown leiden. De Franse overheden adviseren daarom om de situatie in een gebied goed in de gaten te houden.

Als het aan premier Jean Castex ligt, is het opnieuw invoeren van een landelijke lockdown geen optie. (Foto: Pro Shots)

Vanaf aankomende week is het dragen van mondkapje verplicht

Uiteraard gelden in Frankrijk ook maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo is het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen vanaf komende week verplicht. Castex kondigde de maatregel afgelopen donderdag aan; eigenlijk zou die op 1 augustus in zijn gaan. "Ik heb te horen gekregen en begrepen dat dit te laat was", aldus de premier in de senaat.

Hoewel nog niet veel duidelijk is over de precieze inrichting van deze mondkapjesplicht, is het waarschijnlijk dat het mondkapje gedragen moet worden in elk gebouw dat toegankelijk is voor publiek. Voor een toerist zou dat betekenen dat je niet alleen een mondkapje moet dragen als je boodschappen gaat doen in de supermarkt, maar ook dat je vanaf volgende week in onder meer cafés, kledingwinkels, bibliotheken en toeristische attracties een gezichtsmasker op moet hebben.

Ook in het openbaar vervoer is het sinds de invoering van de maatregel - begin mei - voor iedereen boven de elf jaar verplicht om een mondkapje te dragen. Mocht je met de auto richting Frankrijk reizen, dan is het niet verplicht om een mondkapje te dragen als je met verschillende personen uit één huishouden in de auto zit. Dit wordt wel strikt aanbevolen als er mensen vanuit verschillende huishoudens in een auto zitten.

Toeristen in de rij voor het Louvre, een van de bekendste musea van Frankrijk. Ook in het Louvre is het dragen van een mondkapje verplicht. (Foto: Pro Shots)

Welke andere maatregelen gelden in Frankrijk?

Naast de mondkapjesplicht gelden er nog meer maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Zo moet ook in Frankrijk onderling afstand worden gehouden. Deze afstand verschilt echter met de 1,5 meter afstand die wij in Nederland moeten hanteren: in Frankrijk moeten mensen op minimaal 1 meter afstand van elkaar blijven.

Daarnaast is groepsvorming toegestaan, met een maximumaantal van tien mensen. Voor bijeenkomsten met meer dan tien mensen is een vergunning nodig.

Verder gelden in Frankrijk hygiënevoorschriften die overeenkomen met de voorschriften in Nederland: was je handen regelmatig, gebruik ontsmettingsmiddelen en hoest en nies in je elleboog.

De belangrijkste maatregelen in Frankrijk op een rij Mondkapjes zijn verplicht in publiek toegankelijke gebouwen en het ov

Er moet minimaal 1 meter afstand worden gehouden

Groepsvorming is toegestaan met maximaal tien personen

Was je handen regelmatig of gebruik een ontsmettingsmiddel, hoest en nies in je elleboog en schud geen handen

Waar kan ik heen en wat kan ik doen tijdens mijn vakantie in Frankrijk?

Met inachtneming van deze maatregelen kan je in Frankrijk bijna overal weer naartoe: sinds het einde van de lockdown op 11 mei gaan de winkels, restaurants, hotels, campings en attractieparken gefaseerd weer open.

De regels voor het gebruik van sanitair op openbare plekken als campings kunnen per accommodatie verschillen. Het is daarom aan te bevelen om hier voor vertrek naar te informeren.

Voor vrijetijdsvermaak zijn onder meer bioscopen en casino's weer geopend, mits de bezoekers rekening houden met de andere geldende maatregelen in het land. Nachtclubs zijn, net als in Nederland, nog altijd gesloten.

171 Zo ziet kamperen in Frankrijk en Italië er deze zomer uit

Het is deze zomer gewoon mogelijk om een frisse duik te nemen in Frankrijk: de populairste stranden zijn weer open. Lokale autoriteiten hebben echter wel het gezag om een strand af te sluiten indien het te druk is en mensen geen afstand meer kunnen houden.

Er mag ook weer gebruik worden gemaakt van de meeste openbare zwembaden in het land. In principe hanteert de Franse overheid een maximumaantal bezoekers in en rondom het zwembad, waarbij iedere persoon 4 vierkante meter vrije ruimte heeft.

Ook op stranden en zwembaden moet voldoende afstand kunnen worden gehouden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ligbedjes wat verder uit elkaar worden gezet.

'Wees als reiziger alert op de veiligheidsrisico's'

In principe is een vakantie in Frankrijk deze zomer - ondanks de coronacrisis - dus gewoon mogelijk. Wel wijst het ministerie van Buitenlandse Zaken erop dat het reisadvies voor het land 'geel' is, wat betekent dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat reizigers zich wel bewust moeten zijn van veiligheidsrisico's.

"Je moet alert blijven en jezelf goed voorbereiden. Informeren naar de lokale maatregelen die in het gebied gelden is daar onderdeel van", aldus een woordvoerder van het ministerie tegen NU.nl. Daarnaast is het reisadvies van het ministerie een dagkoers, benadrukt ze. "Houd er rekening mee dat een land of een gebied in een land toch weer 'oranje' (vakantiereizen afgeraden, red.) kan worden."