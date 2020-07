Giel Beelen (43) maakt in oktober na drie jaar Radio Veronica de overstap naar Radio 2. "Ik sluit niet uit dat ik nieuwe fouten ga maken. Maar ik kan me ook niet opeens gaan inhouden", zegt hij in een interview met NU.nl.

Het interview begint later. Beelens yogasessie loopt uit. Hij bevindt zich op festivalcamping Tijdloos.

"Ik maak hier een podcast en daarnaast doe ik van alles. Beetje mediteren, lekker man. Toen ik een tijdje terug met krachttraining begon, dacht ik: Je kunt eigenlijk alles trainen. Je hersenen, maar ook hoe je positiviteit en dankbaarheid ervaart. Sindsdien ben ik daarover veel gaan lezen en verslind ik bijna een boek per dag."

Wat heeft het je tot nu opgeleverd?

"Dat ik gelukkig ben. En dat ik de wereld een stuk mooier vind. En mezelf misschien ook wel een beetje."

Moet de wereld jou nu ook leuker vinden?

"Jij schetst een soort ik tegen de wereld, maar zo is het niet. Wij zijn allemaal één. Het heeft meer met het opzij zetten van je ego te maken. Ik ben Eckhart Tolle (Duitse auteur van spirituele literatuur, red.) gaan lezen en dat was een openbaring. 'Dat stemmetje in je hoofd, dat ben jij helemaal niet.'"

Wat zei dat stemmetje?

"Dat stemmetje is nooit tevreden. Ik heb het nog steeds niet helemaal onder controle, maar kan er wel vaker om lachen. Voorheen was ik daar niet mee bezig. Het begon toen ik met de ochtendshow op 3FM wilde stoppen. Radio betekende niet meer álles voor me. Dat was voor mij, wiens leven volledig in het teken van radio stond, een moment waarop alles begon te wankelen."

Radiocarriére van Giel Beelen 1997: Maakt in de nacht radio voor 3FM

2004: Beelen begint met ochtendprogramma Giel

2016: Beelen stopt met ochtendprogramma

2017: Overstap naar Radio Veronica

2020: Terugkeer naar BNNVARA bij NPO Radio 2

Je wordt er door Veronica uitgezet, krijgt een karig tijdslot (van vier tot zes 's ochtends) bij Radio 2 en weet het alsnog te presenteren als promotie. Is dat wat je eerder omschreef met het trainen van positiviteit of is die samenvatting te cynisch?

"Fucking cynisch, maar ik begrijp de redenering. Alleen hoefde ik helemaal niet weg, integendeel. Ze wilden mijn contract met elf maanden verlengen. Ik zal het uitleggen, maar het verhaal heeft een beetje een laffe twist. Terwijl ik midden in die persoonlijke ontwikkelingsvibe zit, ga ik begin januari naar een theatervoorstelling van Thijs Lindhout. Hij zegt: 'Volg je geluk, volg je hart.' Dat komt snoeihard binnen en in de auto naar huis denk ik: 'Ik moet mijn baan opzeggen. Het gaat hem gewoon niet worden bij Veronica.'"

"Twee dagen later roep ik de bazen bij me om te zeggen dat ik zo snel mogelijk wil stoppen. Ik help actief mee tijdens het bedenken van nieuwe ochtendshows. Hoe eerder ik weg kan, hoe beter. Maar dan komt corona en, daar begin het laffe gedeelte, ik denk bij mezelf: Dit is wel het slechts denkbare moment om thuis te gaan zitten zonder inkomen. Toen ben ik nog eens gaan nadenken en tot de conclusie gekomen dat ik me niet zoveel moest aantrekken van het beleid van het station. Ik zei dat ik m'n contract gewoon uit wilde dienen en dat wilden zij ook."

Was je serieus bang voor inkomstenderving? Je hebt toch wel je schaapjes op het droge?

"Ik snap waarom mensen dat denken, maar ik heb het gewoon fucking slecht gedaan. Het maakt me ook geen reet uit. In de tijd dat ik bakken met geld verdiende, ging ik bedrijfje spelen en nam ik mensen in dienst. Whatever. Het is jammer dat er geen buffer is, maar ik houd er wel van. Leef met wat je hebt. Heb je veel, dan geef je veel uit."

“Nu lijkt het alsof daar een gecastreerde, zure versie van mezelf zat, maar dat is echt niet zo.” Giel Beelen

Hoe kwam Radio 2 in beeld?

"Er werden af en toe gesprekken gevoerd, maar ik merkte dat het 'm voorlopig niet zou gaan worden. Dat snapte ik ook wel, want ik ben met een geintje vertrokken en ik weet hoe de Publieke Omroep werkt. Maar toen kwam ineens toch dat aanbod voor het tijdslot van vier tot zes uur in de ochtend. Ze twijfelden of ze het me überhaupt konden aanbieden, maar het is in alle opzichten goed. Ik durf heus wel een ochtendshow te dragen, maar nu kan ik radio maken vanuit mijn hart."

Wat was het verschil tussen wat je dacht te gaan doen en wat je uiteindelijk hebt gedaan bij Veronica?

"De komst van Rob Stenders ging niet door. Ik miste daardoor een soulmate waarmee gelijk duidelijk zou worden waar het station voor zou staan. Aanvankelijk kregen we wel die oude 3FM-vibe die we wilden creëren. Bandjes, alternatieve muziek, ik ben nota bene naar Pinkpop gegaan. Maar het werkte niet. Zoiets past niet in die organisatie. De bloedgroep is totaal anders."

"Ik heb vijf formats meegemaakt in de afgelopen drie jaar. Dat is misschien wat veel, maar ik was allang blij dat er iets geprobeerd werd. Toch voelde ik op een gegeven moment dat ik niet moest gaan verlengen. (na een korte stilte) Nu lijkt het alsof daar een gecastreerde, zure versie van mezelf zat, maar dat is echt niet zo."

De NPO heeft van diversiteit een speerpunt gemaakt. Toen je overstap bekend werd, kwam jouw blackface-actie tijdens de MOBO Awards in 2005 weer ter sprake. Dat kleeft nog steeds aan je.

"Dat weet ik en dat vind ik kut. Je kunt alles wat ik ooit heb gedaan en gezegd in artikelen opstapelen en me wegzetten als racist, maar je kunt dat ook in tegengestelde richting doen waardoor ik Moeder Teresa word."

“En Sylvana doet niet haar best zo ongeliefd mogelijk te worden, ze vecht voor iets. En ook dat is nodig.” Giel Beelen

Toen je in 2016 in DWDD je vertrek bij 3FM bekendmaakte, ging het vooral over de opmerking die je kort daarvoor over Sylvana Simons had gemaakt. Toenmalig zendermanager Basyl de Groot zei destijds in Het Parool: "Daarmee krijgt hij niet de gouden strik om zijn ochtendprogramma die hij verdient." Zie je in de terugkeer naar BNNVARA een kans om dingen recht te zetten?

"Ik ben allang blij dat de omroep daar niet in is blijven hangen. Daar was ik oprecht bang voor. Toen ik vijftien jaar geleden mijn gezicht schminkte werd het in al mijn naïviteit pas duidelijk dat dit probleem bestond. Ik kende de pijn niet, maar voelde hem daar. Na die avond heb ik me geregeld afgevraagd waarom we überhaupt nog met Zwarte Piet doorgaan. Sommige mensen hebben moeite met de manier waarop Quinsy (Gario, red.) racisme in Nederland aanpakt, maar ik denk dat het gewoon nodig is."

"En Sylvana doet niet haar best zo ongeliefd mogelijk te worden, ze vecht voor iets. En ook dat is nodig. Dat vind ik dapper. Tussen mij en Sylvana zit het goed. Dat verandert niets aan de domheid van mijn actie destijds. En ik sluit niet uit dat ik nieuwe fouten ga maken. Maar ik kan me ook niet opeens gaan inhouden. Ik heb me een keer tijdens mijn carrière afgevraagd of ik mezelf moest inhouden en dat was na de moord op Theo van Gogh. Dat heb ik niet gedaan."

Je krijgt ook weer te maken met salarisdiscussies.

"Er staat sinds jaar en dag hetzelfde bedrag op dat tijdslot. Zakelijk gezien maak ik de domste beslissing ooit. Niet normaal. Maar het voelt fucking goed. Het is me nooit om het geld te doen geweest. Het boeit me niet dat ik straks met een andere auto moet gaan rijden."

Hoeveel tijd geef jij jezelf om naar een later tijdstip op te schuiven?

"Als ik vijf jaar lang de gast ben die vroeg Nederland begeleidt, dan vind ik dat top. Als er al eerder iets verschuift is het prima, maar ik aas er niet op."

Eigenlijk zet BNNVARA je toch gewoon even in het strafhoekje?

"Ik had het super kut gevonden als ik hier met veel tromgeroffel als de nieuwe ster op de middag zou worden binnengehaald. Dat zou voor mij en zeker voor de luisteraars niet goed hebben gevoeld. Ik zit niet als stout schooljongetje op de gang. Het voelt meer als de voetballer op de linksbackpositie, die ik vroeger ooit was. Je hoort er nooit iemand over, maar dat zijn wel degenen die rennen, zwoegen en mensen omver schoppen."