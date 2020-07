De muziekindustrie heeft in de afgelopen jaren een flinke transformatie ondergaan. Waar we niet heel lang geleden nog afhankelijk van de radio waren om nieuwe muziek te ontdekken, hebben we nu allerlei apps tot onze beschikking. Videoapp TikTok brengt sinds een jaar flink wat muzikale hits voort, maar hoe ontstaat zoiets?

Rapper en zanger Lil Nas X scoorde in 2019 de grootste hit van het jaar met zijn nummer Old Town Road. Het nummer dat country en hiphop bij elkaar brengt, leek uit het niets te komen, maar daar gingen maanden aan creëren van challenges en memes op TikTok door de rapper zelf aan vooraf.

"Hij is haast als een marketeer te werk gegaan. Dat zie je niet vaak, dat een artiest zo erg bezig is met doelgroepbereik", zegt muziekjournalist Jasper van Vugt over Lil Nas X, die voor zijn muziekcarrière een memepagina op Twitter beheerde.

Hoewel Lil Nas X precies wist naar welk publiek hij op zoek was, ontstaan niet alle hits op TikTok zo doelgericht. Rapper Doja Cat scoorde eerder dit jaar een grote hit met haar nummer Say So, nadat TikTokker Haley Sharpe (@yodelinghaley) een choreografie op het refrein bedacht. Het dansje werd ontelbare keren overgenomen en uiteindelijk nam Doja Cat het dansje ook over in de videoclip bij het nummer.

'De jonge gebruikers zorgen zelf voor sneeuwbaleffect'

Wat heeft een lied nodig om kans te maken een hit te worden op TikTok? "Het gaat om vijftien seconden waarin iets moet gebeuren", stelt Van Vugt. "Er moet een makkelijk te onthouden hook in zitten of een opvallende tekstregel. Ook zie je steeds meer dat opvallende geluiden scoren. Die hoor je niet vaak in popliedjes, maar wel in andere genres die daardoor op TikTok weer aanslaan."

Hij is van mening dat het vooral ook een sterk liedje moet zijn om boven te komen drijven op de app met 800 miljoen gebruikers. "Supalonely (van BENEE en Gus Dapperton, red.) wordt aangewezen als een TikTok-hit, maar blijft zonder de app ook een uitstekend popliedje. TikTok is vaak de ventilator die je op het vuurtje zet. Dan gaat het ineens een stuk sneller branden."

Mediatheoreticus en internetcriticus Geert Lovink van de Hogeschool van Amsterdam onderschrijft de invloed van jonge gebruikers op de app. "Degenen die het platform echt maken zijn de jongeren zelf. Ze zijn heel actief, hebben miljoenen volgers en blijven groeien. Tiktokkers bepalen of dingen veel worden gedeeld of dat ze populair worden. Zij zorgen uiteindelijk voor het sneeuwbaleffect", legt hij uit.

'Als het er te dik bovenop ligt, werkt het juist weer niet'

Hoewel een populair nummer op TikTok wonderen kan doen voor het aantal streams dat je behaalt op diensten als Spotify, raadt Van Vugt het niet aan om er bewust naar op zoek te gaan. "Artiesten moeten de muziek maken die ze willen maken, want anders ben je niet oprecht bezig. Als het er te dik bovenop ligt en je hard probeert om grappig te zijn, dan werkt het vaak ook juist weer niet."

"Gebruikers die vanaf het begin op deze app zaten, prikken daar direct doorheen. Als je mee wil doen op TikTok, moet je meespelen volgens de regels en anders kun je je er beter niet aan wagen."

Daar sluit Lovink zich bij aan. "Het zijn niet per se de artiesten of het marketingteam achter hen die ervoor zorgen dat een bepaald lied met bijbehorend dansje viraal gaat. Het zijn de jongeren zelf die de dansjes bedenken en het vervolgens massaal nadoen en delen. Het is dus niet omgekeerd."

'Als je alleen een lied probeert te promoten, slaat het niet aan'

TikTokker Jesse van Wieren (@jessevanwieren met zo'n 365.000 volgers) zegt zich voornamelijk door zijn volgers te laten leiden bij welke liedjes en dansjes hij kiest. "Ze kijken al mijn filmpjes en reageren op iedere nieuwe TikTok. Zij vragen dan iets aan wat ze voorbij hebben zien komen en dan doe ik het op verzoek na."

Van Wieren denkt wel dat het slim is voor artiesten om in te springen op de hype rondom TikTok. "Liedjes als Say So gaan dankzij de app zo hard. Als er een goed dansje bij verzonnen wordt, gaan zo veel mensen het nadoen en verspreidt een lied zich heel snel."

Dat dit snel kan gaan ondervond de Nederlandse popartiest Blanks aan den lijve. Zijn single Better Now (een cover van Post Malone) verscheen twee jaar geleden, maar de streams voor het nummer op Spotify verdubbelden onlangs dankzij de 'do the thing that made you famous-challenge' op TikTok.

"Iemand is die challenge begonnen en nu delen vele accounts een filmpje over waar ze bekend mee zijn geworden met mijn nummer eronder. Het slaat heel erg aan en de populairste video's met mijn lied erin zijn al miljoenen keren bekeken", vertelt Simon de Wit, zoals Blanks eigenlijk heet. De zanger was niet betrokken bij het creëren van de challenge, maar plukt er wel de vruchten van nu hij ook op Spotify in populaire playlists met TikTok-hits terechtkomt.

'Je kunt je afvragen of alle TikTok-hits het ook echt verdienen'

Blanks is echter nu niet van plan om actief op zoek te gaan naar nog meer TikTok-successen. "Als je enige doel het promoten van een liedje is, dan slaat dat eigenlijk nooit aan. Zoiets werkt alleen als grote platenmaatschappijen hele populaire TikTokkers benaderen voor promotie van muziek."

Blanks geeft toe gemengde gevoelens te hebben over de kracht van TikTok in de muziekindustrie. "TikTok heeft nu bijna meer invloed dan platenlabels bij het maken van een artiest. Op die manier worden traditionele gatekeepers wat geneutraliseerd."

"Tegelijkertijd kun je je afvragen of alle liedjes die door TikTok een hit worden het ook echt verdienen. Het hoeft muzikaal niet erg sterk te zijn om daar aan te slaan terwijl misschien briljante artiesten die minder aan sociale media doen daardoor achterblijven."

Zowel Blanks als Van Vugt ziet de toekomst voor TikTok zonnig in, als de appmakers de problemen rond privacyschending, waar ze in de VS momenteel voor onder vuur liggen, onder controle krijgen. "Er zijn wel vaker apps die snel opkomen en net zo snel weer verdwijnen, maar TikTok is zo razend populair bij een hele jonge generatie, dat ze nog wel een tijdje meekunnen", besluit Van Vugt.