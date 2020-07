Ongeacht of Max Verstappen zondag de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam schrijft, dreigt dit seizoen een herhaling van zetten in de Formule 1. Ook met mondkapjes voor en zonder publiek op de tribune weet de Limburger dat hij weer te maken heeft met een ijzersterk Mercedes.

Niemand die werkzaam is bij Red Bull Racing heeft voorafgaand aan het seizoen, zowel in maart als nu bij de tweede poging in juli, gezegd dat Verstappen dit jaar wel even kampioen ging worden. Maar er was wel vertrouwen, zowel in de voorbereiding die volgens teambaas Christian Horner beter verliep dan de afgelopen jaren, als in motorbouwer Honda.

Ook de introductie van het DAS-systeem van Mercedes bracht daar ogenschijnlijk geen verandering in. De vraag is of dat vertrouwen blijft bestaan nu Verstappen zaterdag in de kwalificatie op een halve seconde werd gereden door Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Daarin zit de herhaling van zetten. Verstappen startte vorig seizoen meestal achter de Mercedessen. Ze zijn nu zwart, maar verder is er niet veel veranderd.

De vraag is hoe je de race in Oostenrijk moet bekijken. Feitelijk is het natuurlijk de eerste race. Vergelijk je dat met de eerste race van 2019, dan is er nog niet zo veel aan de hand: Verstappen kwalificeerde zich vorig jaar in de openingsrace op 0,8 seconde van de snelste Mercedes. Dan valt een halve tel nog mee.

Maar Australië is een totaal ander circuit dan Oostenrijk, dus kan er ook gekeken worden naar de eerste zes races van 2019, waarin Mercedes uiterst dominant was. Verstappen kwalificeerde zich daarin gemiddeld op 0,65 seconde van de snelste Mercedes.

Max Verstappen in de RB16 op de Red Bull Ring (Foto: Getty Images)

De ontwikkelingsrace is gewoon doorgegaan in coronatijd

Toch is deze seizoensopener anders dan de afgelaste race in Melbourne zou zijn geweest. De teams zaten dan wel lange tijd thuis, maar niet stil. De ontwikkelingsrace begon al voor de wintertests in Barcelona en is gewoon voortgezet. Ondanks het ontbreken van een grote hoeveelheid data die teams op de circuit vergaren.

Daarom zaten op de meeste auto's in de voorhoede van het veld dit weekend al de diverse nieuwe onderdelen. Voor de teams is het seizoen eigenlijk al een paar maanden onderweg, zonder dat er een meter is geracet.

Tel daarbij op dat Red Bull doorgaans inloopt op Mercedes door het jaar heen en de halve seconde van zaterdag is voor Verstappen zorgelijk te noemen. Vorig seizoen moest hij in de kwalificatie in Oostenrijk maar een tiende toegeven op Hamilton.

307 Vooruitblik F1: 'Verstappen mag niet naar podium als hij wint'

Nog onduidelijk hoe Mercedes DAS precies gebruikt

Dus waar komt de Red Bull nog tekort? De grote vraag is hoeveel het DAS-systeem Mercedes brengt. De coureurs kunnen door aan hun stuur te trekken of er tegen te duwen de stand van de voorwielen wijzigen.

Maar doen ze dat alleen in de ronde uit de pits voor de kwalificatiepoging om de banden op te warmen? Of gebruiken ze het om het compromis tussen de ideale bandenstand voor de bochten en het rechte stuk op te heffen? Daarover is nog veel onduidelijk. Red Bull tekende weliswaar zonder succes protest aan, maar Horner zei ook dat zijn team zelf de noviteit ook overweegt in te passen.

Doorslaggevend is het DAS-systeem in elk geval niet. Tijdens de vrije trainingen en ook in de kwalificatie werd het lang niet altijd opzichtig gebruikt en toch was Mercedes is in alle sessies razendsnel. De W11 is, net als de voorgangers, weer een ijzersterke combinatie van grip en topsnelheid.

Red Bulll, Verstappen en Honda moeten op een niet eerder vertoonde manier de tanden in dit seizoen zetten om de overgespoten zilverpijlen echt te bedreigen in de titelstrijd, hoe lang het seizoen ook duurt. Een voordeel: Van Ferrari heeft de Limburger dit jaar geen last.

Lewis Hamilton in de zwarte Mercedes W11 (Foto: Pro Shots)

Op papier ziet het er niet goed uit, maar op asfalt kan dat anders zijn

Kan Verstappen daar zondag al mee beginnen? De afgelopen twee seizoenen won de Nederlander op het Alpencircuit, zonder van pole te starten. In 2018 deed hij dat met behulp van een Virtual Safetycar en panne bij Mercedes. Afgelopen seizoen hadden de zilverpijlen last van de warmte en rekende Verstappen fantastisch af met Charles Leclerc en zijn, zo nu blijkt, waarschijnlijk niet legale Ferrari.

Mercedes zegt de overhittingsproblemen nu te hebben opgelost, al wordt het zondag wel weer heet op de Red Bull Ring. Uit de vrije trainingen blijkt dat de 'long runs' van Mercedes ook sterk zijn. Volgens de cijfers van de Formule 1 - die doorgaans met een flinke korrel zout genomen moeten worden - komt Red Bull ook hierin 0,5 seconde per ronde tekort.

Een troef die Verstappen kan trekken is dat hij als enige op de mediumbanden vertrekt. Daarmee kan hij langer doorrijden en is zijn tweede stint op de harde band korter (en dus sneller). Volgens Pirelli is deze strategie overigens net zo snel als starten op soft, wat de Mercedes-coureurs doen.

Zo positief ziet het er dus niet uit voor Verstappen. Maar dat is allemaal op papier. Zeker vorig seizoen liet de Nederlander zien dat hij op asfalt boven zichzelf uit kan stijgen. Tel daarbij op dat de omstandigheden veranderen en de coureurs ongetwijfeld wat roestig zijn na ruim zeven maanden niet racen. Chaos ligt in het verschiet. Het is aan Verstappen om daarvan te profiteren.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.