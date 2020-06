"Ik doe niet aan mode, ik bén mode." Deze tekst schreef prinses Alexia, die vrijdag haar vijftiende verjaardag viert, op haar inmiddels inactieve Instagram-account. Haar zus Amalia (16) werd donderdag door de Britse Vogue uitgeroepen tot een van de stijlvolste prinsessen ter wereld. Zijn Amalia en Alexia stijliconen in wording?

"Het leuke aan de stijl van Amalia is dat ze ons elke keer verrast", vertelt Josine Droogendijk van website Modekoningin Máxima aan NU.nl.

"Máxima hebben we inmiddels vaak gezien en daarom kennen we haar stijl. Van Amalia weten we minder en ze is natuurlijk nog zoekende naar wat bij haar past, dus ze varieert veel."

Wel is duidelijk dat de troonopvolgster privé anders gekleed gaat dan dan bij publieke gelegenheden. "Thuis draagt ze hippe sneakers, lekkere jeans, truien met een capuchon", weet Droogendijk. "Als ze als prinses op stap gaat, wordt ze gezien in chique kleding met tasjes en hakken erbij."

De stijl van Amalia kan dus nog niet echt in een specifieke richting worden gezocht, maar wat volgens de mode-expert opvalt is dat de kroonprinses altijd een tas bij zich heeft. "Ook bij de foto's die thuis gemaakt werden bij Huis ten Bosch droeg ze er een. En ik vind het leuk dat je in haar stijl kan terugzien dat Amalia maatschappelijk betrokken is. Afgelopen Koningsdag droeg ze oorbellen die zijn gemaakt door slachtoffers van huiselijk geweld. Dat past heel erg bij wie zij is."

Amalia droeg afgelopen Koningsdag een gele jurk van Lisa Marie Fernandez en oorbellen van het Amsterdamse label SeeMe, dat zich inzet voor slachtoffers van huiselijk geweld. (foto: BrunoPress)

'Denk niet dat ze een modeprinses wordt'

Ook de rest van die outfit kon Droogendijk bekoren. "Ik werd er vrolijk van: een felgele jurk met een mooie stof en het model flatteerde haar. Ook combineerde ze het leuk met de oorbellen en het tasje erbij. Ik denk dat ze op basis hiervan ook door de Britse Vogue als stijlicoon is verkozen."

Ook haar jongere zus Alexia is in de ban van kleding, stelt royaltyexpert Rick Evers. "Alexia is echt een meisje van deze tijd die het leuk vindt er mooi uit te zien en zich lekker uit te dossen. Op foto's die geplaatst waren op Instagram en TikTok zie je dat ze daar veel mee bezig is."

Droogendijk vond Alexia heel mooi gekleed op de laatste gezinsfoto die de koninklijke familie liet maken. "Ze droeg een lichtblauwe jurk. Een echte prinsessenjurk met pit, die past bij haar leeftijd."

Alexia in een blauwe jurk van Sandro Paris, tijdens de zomerfotoshoot in 2019 bij Huis ten Bosch. (foto: BrunoPress)

'Ze worden niet gepamperd'

Waar moeder Máxima zich hult in prijzige kleding van ontwerpers als Valentino en Celine, zijn Amalia, Alexia en ook Ariane (13) te zien in goedkopere merken. "Ze willen natuurlijk ook niet anders zijn dan hun klasgenoten, het is niet leuk om de rekken van Valentino leeg te halen terwijl je vriendinnen toekijken", zegt Evers. Alexia en Amalia winkelen volgens Evers met vriendinnen en soms met haar moeder, de nanny of hun personal assistant Evelien.

"Ze hebben een ander budget dan de doorsnee tiener, maar worden niet gepamperd door hun ouders", voegt Droogendijk toe. "We zien ze vooral in kleding van Zara en H&M, ze zijn eigenlijk veel normaler dan veel mensen denken."

Ook wisselen de zussen onderling kleding uit en draagt Máxima stukken over aan haar dochters. "Alexia droeg bijvoorbeeld tijdens Koningsdag 2018 in Groningen het spijkerjasje dat haar moeder aan had tijdens Koninginnedag 2004", weet Evers.

"Ik denk dat weinig tieners staan te springen om kleding van hun moeder aan te trekken, maar in de kledingkast van Máxima zit genoeg leuks."

Alexia en Máxima in hetzelfde spijkerjasje. Links Koningsdag 2018, rechts Koninginnedag 2004. (foto: BrunoPress)

'Eén verkeerde outfit kan dingen doen voor imago'

Ongetwijfeld hebben de zussen een enorme kledingcollectie om uit te kiezen, dus je verwacht wellicht dat de koninklijke familie een heel team van stylisten paraat heeft staan die hen in de mooiste combinaties kan hullen. Volgens Evers is niets minder waar.

"In principe doen ze alles zelf. Wel krijgen ze hulp van een kamenier, een soort lakei die de kleding verzorgt en het klaarlegt, stoomt en strijkt. Ik weet zeker dat Máxima, de nanny en de personal assistant meekijken naar de combinaties die worden uitgekozen en ongetwijfeld zijn ook hun zussen en vriendinnen raadgever."

Wat hun drie dochters dragen, daar zijn hun ouders volgens Droogendijk niet streng over. "Ik heb niet het idee dat hen een hele rits aan do's-and-don'ts wordt opgelegd, ze mogen hun eigen visie hebben. Bij publieke gelegenheden komen deze onderwerpen ongetwijfeld wel ter sprake, want één verkeerde outfit kan dingen doen voor hun imago."

Maar het kan ook een omgekeerd effect hebben. Kleding of accessoires die zijn gedragen door bijvoorbeeld Meghan Markle of Kate Middleton gaan vaak als warme broodjes over de toonbank.

In Nederland zijn we daarin veel nuchterder, maar dat is volgens Droogendijk langzaam aan het veranderen. "De zonnebril die Amalia droeg in Lech van Privé Revaux was kort daarna uitverkocht, dat zegt wel iets."

De zonnebril die Amalia droeg in Lech (2020) was binnen no-time uitverkocht. (foto: BrunoPress)

'Je ziet dat Alexia de genen heeft van haar moeder'

Zullen de prinsessen net als hun moeder uitgroeien tot een stijlicoon? Droogendijk: "Ik denk niet dat Amalia een modeprinses wordt, maar je ziet dat ze het leuk vindt om ermee bezig te zijn."

Alexia maakt volgens beide experts meer kans. "Ze heeft daarvoor alles in zich", denkt Evers. "Ik heb gehoord dat Alexia er ontzettend van geniet als er een foto uitlekt die vervolgens duizenden likes krijgt."

"Ze houdt van hippe kleding en je ziet dat ze de genen heeft van haar moeder", zegt Droogendijk over de middelste prinses. "Het zal me niet verbazen als ze over een jaar of vijf de modebladen domineert."

De komende jaren zullen de prinsessen waarschijnlijk nadrukkelijker een eigen stijl gaan ontwikkelen. "Ik verheug me erop als ze achttien worden en ze vaker in de openbaarheid gaan treden", aldus Droogendijk. "We hebben ze bijvoorbeeld nog niet gezien met een hoed. Het lijkt me leuk om hun weg naar volwassenheid ook in hun stijl terug te zien."