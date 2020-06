2020 moest het jaar van zijn comeback worden, het jaar waarin hij bij een nieuwe ploeg zou terugkeren aan de top van het wielrennen. De coronacrisis doorkruiste die plannen, maar inmiddels ligt er voor Tom Dumoulin (29) weer een duidelijke route naar het grote doel: de Tour de France. "Ik heb er vertrouwen in dat we in september met ons plan kunnen meedoen om de winst."

Vriend en collega Sam Oomen is alweer langsgekomen voor een mooie tocht in de Ardennen, met zijn nieuwe ploegmaats Koen Bouwman en Paul Martens reed hij door de Limburgse heuvels en streekgenoten Jos van Emden en Wilco Kelderman zijn weer vaste trainingspartners.

Na maanden waarin Dumoulin door de coronamaatregelen zijn fietsrondjes solo moest afwerken, en als inwoner van een dorpje net over de Belgische grens niet eens Nederland in mocht rijden, zijn de gezamenlijke trainingsritten een goede indicatie dat ook profwielrenners weer kunnen denken aan de toekomst.

“Ik voel me heel goed thuis in mijn nieuwe ploeg.” Tom Dumoulin

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman is op 1 juni de knop omgegaan bij Jumbo-Visma. Wat betekent dat voor jou?

"Dat ik wat zwaarder ben gaan trainen. Tot 1 juni hielden we onszelf fit, maar het had niet zoveel zin om keihard te trainen, want dan gaat het wel een heel lang seizoen worden. Nu zijn we weer echt gaan trainen met de blik naar voren gericht, met de Tour als duidelijk doel."

In de coronamaanden was het ook belangrijk om mentale energie over te houden. Is dat gelukt?

"Het is niet niks wat er gebeurd is in de wereld, en ook in ons vakgebied stond de wereld even op zijn kop. We hebben niet kunnen koersen, ons werk lag even stil. Dan kun je blijven doorbeuken in je trainingen, of je kunt even pas op de plaats maken en een nieuw plan maken in je hoofd. Dat is wat wij hebben gedaan."

Jij hebt als voordeel dat je bij een ploeg bent terechtgekomen, die relatief weinig last lijkt te hebben van de coronacrisis.

"Ik denk dat we ons als ploeg in de handen mogen wrijven met de stabiliteit die we momenteel hebben. En hoewel het contact de laatste maanden vooral op afstand was, heb ik gemerkt dat ik bij een heel fijne ploeg zit, een ploeg waar ik me heel goed thuis voel en die gelukkig ook nog stabiel is. Dat is voor mij heel belangrijk, het geeft me rust."

Voorlopig programma Tom Dumoulin 8-31 juli: Hoogtestage in Tignes

7-9 augustus: Tour de l'Ain

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

17-24 augustus: Hoogtestage in Tignes

29 augustus-20 september: Tour de France

21-september-27 september: WK in Zwitserland (waarschijnlijk)

Voor het najaar gaat Dumoulin nog een keuze maken tussen de Ardennenklassiekers (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik) en de Vuelta a España

'Ben tot en met de Tour misschien maar vijf dagen thuis'

Door de coronacrisis is de wielerkalender volledig heringedeeld, maar dat leverde Dumoulin niet een heel lastige puzzel op. De Tour de France (29 augustus-20 september) blijft het belangrijkste doel. Daarvoor gaat hij met de Tour-selectie vanaf 8 juli op hoogtestage in de Alpen (Tignes), rijdt hij de Tour de l'Ain en het Critérium du Dauphiné, om voor de Tour weer terug te keren in Tignes.

"Het zou zomaar kunnen dat ik van 8 juli tot en met de WK van eind september slechts vijf dagen thuis zal zijn", zegt de Limburger. "Ik ben het wel gewend om veel weg te zijn en dat is geen probleem, maar dát zou wel een heel lange aaneengesloten periode zijn. Maar goed, ik heb de afgelopen maanden niet mogen klagen over het aantal dagen dat ik thuis ben geweest, haha."

Er is een kans dat jullie voor de Tour twee weken in quarantaine moeten. Zeeman zegt: "Dat is onwenselijk, maar als dat moet om de Tour te winnen, dan gaan we dat doen." Hoe kijk jij tegen dat scenario aan?

"Ik laat het maar een beetje over me heen komen, op dit moment weet niemand hoe de situatie eind augustus zal zijn. En we weten nu ook niet hoe die quarantaine er precies uit zal zien. Mag je naar buiten? Mag je familie nog even naar Frankrijk komen? Ik hoop dat er op tijd mooie regels worden opgesteld en dat die voor iedereen duidelijk zijn."

Denk jij dat jullie plan gewoon kan worden uitgevoerd?

"We zien natuurlijk dit hele jaar dat plannen gewijzigd moeten worden, maar op dit moment heb ik er veel vertrouwen in dat we ons plan tot en met de Tour kunnen uitvoeren."

Dit jaar zal nooit perfect worden, maar komt jullie plan in de buurt van een ideale voorbereiding op de Tour?

"Het is in ieder geval de beste voorbereiding die we nu zouden kunnen bedenken. Als dit plan goed loopt en we niks geks tegenkomen, dan kunnen we in een heel goede vorm aan de start van de Tour staan. En ja, dan kunnen we als ploeg meedoen om de winst."

Tom Dumoulin hoeft niet langer alleen te trainen. (Foto: Pro Shots)

Richting de Tour zal het veel gaan over de drie kopmannen van Jumbo-Visma: jij, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Wordt dat voor jullie ook een issue de komende periode?

Lachend: "We gaan er in ieder geval over praten. We zijn dadelijk drie maanden met elkaar op pad, dus we hebben genoeg tijd om het er met elkaar over te hebben. Merijn is daar al druk mee bezig, die gaat zeker nog samen met ons zitten."

Door de coronacrisis heb jij nog niet de tijd gehad om je nieuwe teamgenoten echt te leren kennen.

"Dat klopt, en dat is wel raar. Ik kende de meeste jongens natuurlijk al wel, maar ik weet nog niet hoe we in wedstrijden zullen samenwerken. Of hoe de ploegbesprekingen in de bus zullen zijn. Dat ben ik alleen maar gewend van hoe het bij mijn vorige ploeg Team Sunweb was. Ik zal dat vanaf de Tour de l'Ain in de praktijk moeten gaan ervaren."

Dat is de koers waar jij je rentree gaat maken. Wat heb je geleerd van meer dan een jaar zonder wedstrijden?

"Het is een heel belangrijke periode voor mij geweest. Ik heb acht jaar lang met de blik naar voren in het profwielrennen gezeten. Dat is goed, daar heb ik ook heel veel successen mee behaald, maar af en toe is een periode van reflectie ook heel goed. Maar ik ben nu wel klaar met reflecteren, ik wil weer lekker wedstrijden rijden."